Seimo narys Dainius Kepenis ne kartą yra klaidingai pasisakęs apie skiepus ir COVID-19 pandemiją. Šįkart politikas nusitaikė į vakcinas nuo COVID-19 ir bando sumenkinti skiepų naudą.

Sausio 26 dieną politika savo asmeninėje „Facebook“ paskyra pasidalino įrašu, kuriuo jau spėjo pasidalinti daugiau nei 3 tūkstančiai tautiečių.

Įraše politikas primena, kad Lietuvoje nėra privalomų skiepų, tačiau nepraleidžia progos ir neigiamai atsiliepti apie vakciną nuo COVID-19. „Gaunu ispėjimų, kad pasitaiko atvejų, jog medikai yra verčiami skiepytis vakcinomis, apie kurių poveikį ir saugumą, anot Pfizer ir BioNTech arba dar trūksta duomenų arba, anot Stanford'o imunologo Michal Tal, net ir pasiskiepijus vistiek galima užkrėsti kitus, kam pritaria ir S. Čaplinskas - „prasidėjęs skiepijimas nereiškia, kad jau atimiausioje ateityje bus galima atsisakyti fizinio atsiribojimo"(©Delfi)“, – rašo D. Kepenis.



Teiginiai yra klaidinantys.

Savo įraše D. Kepenis nurodo, kad apie vakcinos poveikį ir saugumą trūksta duomenų. Taip, vakcina buvo sukirta greitai, bet, jei trūktų duomenų, nei JAV maisto ir vaistų administracija (FDA), nei Europos vaistų agentūra nebūtų patvirtinusios vakcinos, kaip saugios, veiksmingos ir tinkamos naudoti.

Dar gruodžio mėnesį buvo skelbta, kad FDA farmacijos kompanijų „Biontech“ ir „Pfizer“ sukurtą vakciną nuo koronaviruso įvertino kaip saugią. Paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo 38 000 žmonių, duomenys nekelia „jokių specifinių dvejonių dėl saugumo“, kurios neleistų jos registruoti skubos tvarka.

FDA sprendimas buvo paremtas nepriklausomos mokslininkų ir ekspertų grupės rekomendacija. Šie mokslininkai išanalizavo ne vieną mėnesį kauptus paskutinės klinikinių bandymų stadijos duomenis. Ir tai yra standartinis procesas kalbant apie bet kokią vakciną, įskaitant ir skiepus nuo gripo, nuo kurio amerikiečiai skiepijasi kiekvienais metais.

Per balsavimą dėl „Pfizer“ ir „BioNTech“ vakcinos 17 iš 22 minėtos grupės narių sutiko, kad „šios vakcinos nauda nusveria riziką ją naudojant 16 metų ir vyresniems asmenims“. Keturi ekspertai balsavo prieš, o vienas susilaikė. Nepritariantys grupės nariai iš esmės norėjo sulaukti daugiau saugumo duomenų dėl vakcinos naudojimo 16-17 metų asmenims. Vienas narių primygtinai reikalavo mažiausiai dar dviejų mėnesių duomenų, kurie apimtų ir didesnį skaičių tyrimų, susijusių su pažeidžiamomis grupėmis. Tačiau nė vienas grupės narys nekalbėjo apie nuogąstavimus dėl vakcinos saugumo.

O Europos komisija apie „Biontech“ ir „Pfizer“ bei „Moderna“ vakcinas pasisakė šitaip: „Saugi ir veiksminga vakcina – patikimiausia priemonė šiai pandemijai įveikti. Europos Komisija nenuilstamai dirbo, kad užsitikrintų vakcinos atsargų, ir patvirtino dvi COVID-19 vakcinas, kurios pripažintos saugiomis ir veiksmingomis“.

Bandymuose dalyvavusiems savanoriams „Moderna“ vakcina leidžiama nuo kovo, o „Pfizer“ vakcinos – nuo balandžio. Abiem atvejais tai yra randomizuoti kontroliuojami tyrimai, o tai reiškia, kad atsitiktinai ir aklai pasirenkama, kuriems tyrimo dalyviams bus suleista realios vakcinos, o kuriems bus suleista placebo.

Šių abiejų klinikinių tyrimų apimtys siekė ar viršijo vidutines. 2012 metais atlikta analizė atskleidė, kad vidutinė trečios fazės klinikinių bandymų apimtis yra maždaug... 30 tūkst. žmonių. „Pfizer“ vėlyvosios stadijos bandymuose dalyvavo daugiau nei 43 tūkst. savanorių šešiose šalyse ir šešiolikoje JAV valstijų. Dalyvių, kuriems buvo suleista vakcinos, grupėje buvo užfiksuoti tik aštuoni COVID-19 atvejai, palyginti su 162 atvejais placebo grupėje. Tai reiškia, kad ši vakcina 95 proc. atvejų užkerta kelią ligai.

„Moderna“ bandymuose trisdešimtyje JAV valstijų dalyvavo daugiau nei 30 tūkst. žmonių. Mokslininkai nustatė 90 COVID-19 atvejų placebo grupėje ir penkis tarp žmonių, kurie buvo paskiepyti nuo koronaviruso, o tai reiškia, kad vakcinos efektyvumas siekia 94,5 proc. Palyginimui: efektyviausios istorijoje vakcinos nuo tymų efektyvumas siekia 97 proc.

Remiantis šiais išvardytais duomenimis, yra klaidinga teigti, kad trūksta duomenų apie vakcinų saugumą ir veiksmingumą.

Kitas klaidinantis D. Kepenio teiginys – „anot Stanford'o imunologo Michal Tal, net ir pasiskiepijus vistiek galima užkrėsti kitus, kam pritaria ir S. Čaplinskas - „prasidėjęs skiepijimas nereiškia, kad jau atimiausioje ateityje bus galima atsisakyti fizinio atsiribojimo"(©Delfi)“.

Toks teiginys gali sudaryti vaizdą, kad iš vakcinų jokios naudos – juk ribojimai nebus panaikinti. Tačiau toks įspūdis susidaro tik todėl, kad Seimo narys selektyviai pacitavo ULAC direktorių prof. Saulių Čaplinską. Politikas cituoja teiginį iš Delfi publikacijos „Lietuvoje pradedama skiepyti „Moderna“ vakcina: kiek laiko truks jos suformuotas imunitetas nuo COVID-19?“.

Straipsnyje profesorius aiškiai vardija vakcinos nuo COVID-19 naudą ir svarbą. Tekste rašoma: „Primename, kad užkrečiamųjų ligų specialistas profesorius Saulius Čaplinskas socialiniame tinkle „Facebook“ rašė: „kolektyvinio imuniteto sąvoka buvo neteisingai suprasta. Tikėtinas scenarijus, kad koronavirusas taps dar vienu endeminiu virusu, kuris ir toliau išliks tam tikra grėsmė, kuri veiksmingos pasaulinės vakcinacijos programos kontekste taps žemo lygio. Net labai veiksmingos vakcinos egzistavimas negarantuoja infekcinės ligos likvidavimo“.

Taip pat profesorius pridūrė, kad „vakcinos poveikis bus laipsniškas. Pirmasis vakcinos tikslas yra apsaugoti pažeidžiamus žmones, užkirsti kelią simptominėms ligoms, sunkioms komplikacijoms ir mirtims, išgelbėti žmonių gyvybes. Ar vakcinos užkirs kelią koronaviruso perdavimui ir taip sumažins infekcijų skaičių, dar neaišku. Yra pagrindo daryti prielaidą, kad paskiepytiems žmonėms reikia imtis tų pačių atsargumo priemonių. Taigi, prasidėjęs skiepijimas nereiškia, kad jau artimiausioje ateityje bus galima atsisakyti fizinio atsiribojimo“.

Svarbu atkreipti į prof. S. Čaplinsko teiginį „tikėtinas scenarijus, kad koronavirusas taps dar vienu endeminiu virusu, kuris ir toliau išliks tam tikra grėsmė, kuri veiksmingos pasaulinės vakcinacijos programos kontekste taps žemo lygio“. Tai reiškia, kad nors vakcinos gali visiškai neišnaikinti pandemiją sukėlusio koronaviruso, jos vis tiek yra gyvybiškai svarbios suvaldant ligos plitimą ir grėsmę.

Delfi laidoje „Sveikatos receptas“ Nacionalinio vėžio instituto onkoimunologas dr. Marius Strioga paaiškino vakcinų svarbą. „Nuo pat pandemijos pradžios tikėjomės, kad bus sukurta vakcina. Ir tai yra efektyviausia priemonė pandemijos valdymo. Vis tik, kalbant apie vakcinas, ne tik apie šią, o ir apie kitas, reikia prisiminti du dalykus. Vakcinos gali apsaugoti nuo ligos ir nuo užsikrėtimo. Tai du skirtingi dalykai.

Dabartiniai atlikti tyrimai rodo, kiek vakcina gali apsaugoti žmogų nuo susirgimo – kad jis nesusirgtų liga. O jei ir suserga, kad būtų lengvesnė ligos forma, kad neišsivystytų komplikacijos, dėl kurių po to galima mirti. Dabartinės vakcinos apie 90 proc. apsaugo nuo to, kad nesusirgsime liga, o jei susirgsime, jos eiga bus lengvesnė. Bet užsikrėsti net ir paskiepytas žmogus vis tiek gali. Tai reiškia, kad virusas į gleivinę patenka ir gali daugintis“, – laidoje sakė onkoimunologas.

Jis teigia, kad jei virusas gali daugintis, gali ir plisti. „Tik po tam tikro laiko, kai organizmas pajunta, kad yra virusas, sukelia imuninį atsaką ir jį blokuoja. Tad jei iš tikrųjų paaiškėtų, kad vakcinos apsaugo tik nuo ligos, žmonės, kurie vakcinuoti, turės apsaugą sau, bet kiti, kurie nėra vakcinuoti, nebus apsaugoti. Dėl to ir sakoma, kad net jei dauguma bus vakcinuoti, kurį laiką tokių priemonių kaip atstumas, kaukės, susibūrimų ribojimas reikės laikytis kurį laiką. Kiek bus mažesnė apkrova sveikatos sistemai ir kaip pavyks valdyti pandemiją, priklausys nuo to, kiek žmonių vakcinuosis. Galbūt laikui bėgant paaiškės, kad jos apsaugo ir nuo ligos platinimo, dabar niekas to nežino, tai neištirta“, – sakė dr. M. Strioga.

Šie dalykai nesumažina vakcinos naudos, o kaip tik dar kartą parodo, kodėl vakcinacija nuo COVID-19 yra tokia svarbi pandemijos suvaldymui.

