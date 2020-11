Seimo narys Kepenis pažėrė melagingos informacijos apie COVID-19: pandemiją išvadino „pasaulinės mafijos projektu“

Nepaisant to, ką teigia mokslininkai, kasdien su virusu susiduriantys medikai, Pasaulio sveikatos organizacija ar net Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga – vis tiek išlieka skeptikų, kurie nuvertina COVID-19 riziką ar net platina dezinformaciją apie šią ligą. Vienas iš tokių asmenų – Seimo narys ir ministro bendražygis Dainius Kepenis.

Savaitgalį naujienų portaluose „Palangos tiltas“ bei minfo.lt pasirodė straipsnis, kuriame Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys D. Kepenis aiškina, kad COVID-19 yra „pasaulinės mafijos projektas“ ir skiepydamiesi nuo naujojo koronaviruso – tapsime bandomaisiais triušiais. Straipsnyje išsakytos D. Kepenio mintys neatitinka mokslu grįstų žinių ir yra melagingos.

Melaginga informacija Foto: Stop kadras

Melas



„Tik pažiūrėkite: 90 procentų visų susirgimų yra besimptomiai ligoniai. Ką tai reiškia? Koks iš tavęs ligonis, jeigu nėra jokių ligos simptomų? Dabar iš „lubų“ skaičius nuleidžia – prie bendros (koronaviruso) statistikos prideda ir tokius besimptomius ligonius-neligonius“, – straipsnyje teigia Seimo narys.

Toks D. Kepenio teiginys yra melagingas. Kaip nurodo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), dabartiniai duomenys rodo, kad 80 proc. susirgimų COVID-19 yra lengvi arba besimptomiai, 15 proc. yra sunkios infekcijos ir pacientams prireikia papildomo deguonis. 5 proc. infekcijos atvejų būna kritiški – pacientams būtinas dirbtinis plaučių ventiliavimas.

Apie besimptomius atvejus turime ir šiek tiek informacijos iš Lietuvos. Pagal Nacionalinio visuomenės centro turimus duomenis, per pirmąją rugsėjo savaitę besimptomiai atvejai sudarė 40 proc. visų atvejų, o rugpjūtį jų buvo 29 proc.

Svarbu atminti, kad dar iki pasirodant pirmiesiems ligos simptomams, asmuo gali užkrėsti kitus ir PGR testas gali rodyti, kad asmuo serga COVID-19. Tad pradžioje galima manyti, kad pacientas yra besimptomis, tačiau ligos eigoje gali atsirasti simptomų, informuoja PSO.

Tad D. Kepenio teiginys, jog 90 proc. atvejų yra besimptomiai – melagingas.

Kitą savo teiginį D. Kepenis grindžia neva tai Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus Sauliaus Čaplinsko žodžiais. Esą ekspertas yra sakęs, kad užsikrėsti COVID-19 nuo paviršių neįmanoma, kaip esą ir lauke. „Užsikrėsti (koronavirusu), palietus paviršių su koronavirusu, neįmanoma. Lauke juo taip pat neįmanoma užsikrėsti. O mes sėkmingai pardavinėjame dezinfektantus, kaukes. Mano nuomone, tai – pasaulinės vaistų gamintojų mafijos projektas,“ – straipsnyje teigia D. Kepenis.

Tačiau naujienų portalui Delfi S. Čaplinskas yra sakęs priešingai. „Prof. dr. S. Čaplinskas sako, kad nors literatūroje pabrėžiama, kad užsikrėtimas per užterštus paviršius galimas, bet jis nėra toks didelis, kaip kiti įsivaizduoja“, – rašoma kovo 21 dieną publikuotame Delfi straipsnyje.

Taip pat nėra įrodyta, kad asmuo negali užsikrėsti COVID- 19 lauke. Vienas tyrimas parodė, kad tikimybė užsikrėsti COVID-19 pastato viduje yra 20 kartų didesnė nei užsikrėsti lauke. Štai, pavyzdžiui, Rugsėjo 26 dieną Baltųjų rūmų sode vyko ceremonija, kurioje dalyvavo apie 200 žmonių. Praėjus keletui dienų po ceremonijos bent 12 žmonių gavo teigiamus COVID-19 testų rezultatus, tarp jų ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir du senatoriai.

Neaišku, kaip ir kur šie žmonės užsikrėtė, bet pro ekspertų akis nepraslydo rizikingas dalyvių elgesys ceremonijos metu. Ekspertai pažymėjo, kad ceremonijos metu vos keletas žmonių dėvėjo apsaugines veido kaukes.

Šie argumentai paneigia D. Kepenio teiginį, kad COVID-19 užsikrėsti nuo paviršių ar lauke – neįmanoma.

Seimo narys aiškina, kad, jo nuomone, visa tai – pasaulinės vaistų gamintojų mafijos projektas. Panašūs teiginiai, kad COVID-19 yra iš anksto suplanuota pandemija – ne kartą paneigti Delfi bei kitų faktų tikrintojų organizacijų. Apie tai galite pasiskaityti ČIA, ČIA, ČIA ir ČIA.

Europos komisija pažymi, kad COVID-19 nuo pat pirmų dienų lydi daugybė melagingos ir klaidinančios informacijos banga, užsienio agentų bandymai paveikti vidaus diskusijas Europos Sąjungoje. Ši melagingos informacijos banga, pasak EK, žaidžia žmonių baimėmis. Klaidinanti informacija apie visuomenės sveikatą, pavojingos apgaulės, paremtos melaginga informacija, kelia pavojų visuomenės sveikatai.

Tokį teiginį pagrindžia ir tyrimas, publikuotas moksliniame „American Journal of Tropical Medicine and Hygiene“ žurnale. Jame teigiama, kad apie 5800 žmonių pateko į ligoninę dėl to, kad patikėjo melaginga informacija apie COVID-19. BBC straipsnyje, kuriame ir yra aptariamas šis tyrimas, teigiama, kad mažiausiai 800 žmonių šiais metais mirė dėl melagingos informacijos apie COVID-19.

„Pasaulinė mafija toliau eksperimentuoja su žmonėmis. Jeigu žmogus – sveikuolis, jam nereikia jokių vakcinų, jeigu nesirūpina sveikata – mirs, anksčiau ar vėliau. Juk mes visi mirtingi“, – straipsnyje aiškina D. Kepenis.

Toks teiginys taip pat melagingas, mat net ir „sveikuoliams“ rekomenduojama skiepytis. Kaip nurodo ULAC, vakcina yra laikoma saugiausia ir patikimiausia apsauga nuo gyvybei pavojingų užkrečiamųjų ligų (infekcijų).

„Taip apsaugomas ne tik kiekvienas žmogus, bet ir sukuriama saugi aplinka visuomenei. Kiekviena vakcina yra skiriama apsaugoti žmogaus organizmą nuo konkrečios ligos/infekcijos visą gyvenimą arba tam tikrą laikotarpį“, – rašoma ULAC internetiniame puslapyje.

ULAC specialistai nurodo 3 svarbiausias priežastis, kodėl žmonės turėtų skiepytis:

Kai kurios ligos yra plačiai paplitusios, todėl sprendimas neskiepyti gyventojų reiškia prisiimti šios ligos riziką.

Kai kurios infekcijos vis dar cirkuliuoja aplinkoje. Susirgimai šiomis infekcijomis pasitaiko retai. Sumažėjus skiepijimų (imunizacijos) apimtims, galimi šių ligų protrūkiai su gyvybei grėsmingomis komplikacijomis. Pvz., JAV praėjusio amžiaus VIII dešimtmečio pabaigoje ir IX dešimtmečio pradžioje sumažėjus vakcinacijos nuo tymų apimtims, registruotą virš 100 tymų sąlygotų mirčių, į ligonines buvo paguldytą 11 tūkst. asmenų.

Išsivysčiusiose šalyse kai kurios ligos išnyko (pvz., tuberkuliozė, difterija), tačiau kituose pasaulio regionuose jos ir toliau sukelia protrūkius. Atsižvelgiant į didelį tarptautinių kelionių mastą, šias ligas keliautojai gali labai lengvai įvežti į bet kurią kitą šalį.

Tačiau galbūt D. Kepenio logika besivadovaujantys žmonės gali paklausti ir tokį klausimą – kam man skiepytis, jei esu sveikas, turiu stiprų organizmą ir mano imuninė sistema pati susitvarkys su ligomis?

Į šį klausimą vėl atsakymą pateikia ULAC specialistai. „Nustatyta, kad „natūrali“ infekcija dažnai sukelia geresnį imunitetą nei vakcinacija. Natūrali infekcija dažniausiai sukelia imunitetą po vieno infekcijos epizodo, o vakcinos gali reikėti kelių dozių. Pvz., difterijos, stabligės, kokliušo, hepatito B ir poliomielito vakcina yra skiriama mažiausiai tris kartus.

Tačiau skirtumas tarp vakcinacijos ir natūraliai persirgtos ligos yra už imunitetą mokama „kaina“. Už vakcinaciją mokama „kaina“ yra kelių injekcijų sukeltas nepatogumas ir kartais skaudanti ranka. Už kiekvieną natūralią infekciją mokama „kaina“, dažniausiai, yra gerokai didesnė: pvz., natūralios poliomielito infekcijos sukeltas paralyžius, psichinio vystymosi sulėtėjimas po natūralios Hib infekcijos, kepenų funkcijos sutrikimai po natūralios hepatito B infekcijos, kurtumas po natūralios parotito infekcijos ar plaučių uždegimas po natūralios vėjaraupių infekcijos“, – rašoma ULAC puslapyje.

Tad teigti, kad sveikam žmogui nereikia skiepų yra melaginga.

Straipsnis taip pat primena ir tai, kad D. Kepenis teigia, jog 5G yra kenksmingas žmogui. Tokį teiginį Delfi taip pat yra paneigęs, apie tai daugiau galite pasiskaityti ČIA.

Šaltiniai: