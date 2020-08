Nusprendė užsidirbti: melagingai teigia, kad kaukės apsaugo tik nuo baudų ir siūlo tokias „priemones“

Tam tikrose vietose kaukės yra privalomos, o koronaviruso grėsmę neigiantys žmonės nepaliaujamai trimituoja, kad tai kaukės kenkia, tai trukdo įsisavinti deguonį. Dabar feisbuką pasiekė nauja mada: tautiečiai nusprendė pardavinėti skylėtas kaukes iš tinklelių ar kitų medžiagų ir aiškina, kad kaukės apsaugo tik nuo baudų, o ne nuo viruso.

Kilmė



„Kadangi kaukė apsaugo tik nuo baudos, reikalavimuose nurodoma, kad ji turi dengti nosį ir burną, tačiau medžiagos tankis nenurodomas – štai prašau Jums mano kaukių linija. Nišinei auditorijai, koronafobams – netinka“, – taip feisbuke skelbia moteris, kuri pardavinėja kaukes iš medžiagos, primenančios nėrinius. Moters įrašu jau spėjo pasidalinti 360 lietuvių. O įrašo komentatoriai tai giria, tai peikia moterį.

Foto: Facebook

Ši moteris ne vienintelė nusprendė pardavinėti tokias kaukes. Štai dar viena feisbuko vartotoja pardavinėja kaukes iš tinklelio ir skelbia, kad šios netrukdo kvėpuoti.

Foto: Facebook

Melas





Įrašas socialiniame tinkle „Facebook“ Kaukė apsaugo tik nuo baudos.

Teiginys, kad kaukė apsaugo tik nuo baudos yra melagingas ir ne kartą paneigtas mokslinių faktų. Tačiau kaukės, kurias parduoda šios moterys tikrai viruso plitimo nesustabdys.

Ne kartą įrodyta, kad chirurginės ar net namų gamybos trisluoksnės medvilninės kaukės, kai yra tinkamai naudojamos, gali apsaugoti nuo viruso plitimo.

Medicinines kaukes dar prieš pandemiją aktyviai naudojo medikai. Jeigu chirurgas į operaciją atvyktų su iš nosinės pasisiūta apsaugine veido kauke, greičiausiai būtų nedelsiant atleistas. Taip yra todėl, kad, apsaugos priemonės, naudojamos atliekant gyvybiškai svarbias užduotis, pavyzdžiui, operuojant, privalo būti tikrinamos ir sertifikuojamos, atitikti greičiausius reikalavimus, informuoja sciencealert.com.

Dar gegužės 4 dieną LRT radijui Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) direktorius prof. Saulius Čaplinskas paaiškino, kad užsikrėtimo koronavirusu tikimybė yra sumažinama iki vos 1,5 proc., kai tiek užsikrėtęs, tiek sveikas žmogus bendrauja dėvėdami medicinines kaukes.

Savo poziciją dėl kaukių pakeitė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Iki tol teigusi, kad žmonėms nereikia dėvėti kaukių, birželio mėnesį PSO išplatino pranešimą, kuriame žmonės raginami padėti suvaldyti infekciją – rekomenduojama dėvėti kaukes perpildytose viešose erdvėse.

Apie kaukių efektyvumą kalba ne tik specialistai. Mokslininkai suskubo atlikti daugybę tyrimų ir šie įrodo, kad tinkamai pasirinktos ir naudojamos kaukės – gali apsaugoti nuo viruso plitimo.

Praėjusį penktadienį Djuko universiteto mokslininkai paskelbė mokslinį straipsnį, kuriame aprašoma, kaip jie tyrė 14 tipų kaukių efektyvumą stabdant COVID-19 plitimą.

Tyrėjai išbandė 14 dažniausiai naudojamų kaukių, įskaitant ir geriausiai vertinamas N95 kaukes, kurias dažniausiai naudoja sveikatos apsaugos darbuotojai.

Nustatyta, kad veiksmingiausia kaukė N95. Trijų sluoksnių chirurginės bei medvilinės kaukės, kurias nemažai žmonių pasidaro patys namuose, taip pat neblogai pasirodė. Kaklo movos, kurias dažnai naudoja bėgikai, pasirodė esančios mažiausiai veiksmingos. Net paaiškėjo, kad tokios kaukės padidina išskiriamų lašelių kiekį, nes medžiaga didesnius lašelius suskaido į mažesnius ir šie nesunkiai pasklinda ore. Sulankstytos skarelės ir megztos kaukės taip pat pasirodė prastai ir nesuteikė pakankamos apsaugos.

Taip pat nemažai tyrimų apie medžiagines kaukes buvo atlikta dar septintajame ir aštuntajame praeito amžiaus dešimtmečiuose. Šie tyrimai pateikia įdomių įžvalgų. Vienas audinio sluoksnis (šalis, megztinis ar marškinėliai) filtruoja tik 10–40 proc. visų dalelių.

Tačiau keli sluoksniai, ypač muslinas bei flanelė, blokuoja iki 90 proc. visų dalelių. Kai kurie tyrimai rodo, kad trijų sluoksnių kaukės (muslinas – flanelė – muslinas) filtruoja 88–99 proc. aerozolių. Tuo tarpu keturių sluoksnių kaukės veikia dar efektyviau.

Tačiau svarbu suvokti, kad kaukė, kad ir kokia ji būtų, yra tik viena iš apsaugos priemonių. Virusai šiaip sau ore neskraido – juos skleidžia sergantys žmonės. Jei nešiojate kaukę ir jaučiatės visiškai saugus, galite padaryti klaidų, pavyzdžiui, pasikrapštyti akis, nors ką tik lietėte turėklą. Be to, jei jums tenka rūpintis sergančiuoju, paprasta medžiaginė kaukė mažai kuo gali padėti, nes jūsų aplinkoje virusų bus daugiau ir to 80–90 proc. filtravimo tiesiog nepakaks.

Šaltiniai:



https://medicalxpress.com/news/2020-05-evidence-masks-covid-.html

https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/paaiskino-kaip-medicinines-kaukes-apsaugo-nuo-koronaviruso-tikimybe-uzsikresti-sumazeja-iki-1-5-proc.d?id=84188889

https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/trumpai-ir-aiskiai-ka-butina-zinoti-renkantis-apsaugine-kauke.d?id=84097419

https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/atlike-si-paprasta-testa-suzinosite-ar-jusu-savadarbe-kauke-yra-veiksminga.d?id=84888237

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pso-pakeite-savo-pozicija-del-kaukiu-devejimo.d?id=84469519

PSO