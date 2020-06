Paskleidė aibę melagingos informacijos: pandemija skirta žmonių čipavimui, ragina kelti „savo vibracijas“

COVID-19 pandemija yra išgalvota, o 5G technologija trukdys žmonėms įsisavinti deguonį – tokius teiginius jau ne kartą buvo paneigti, tačiau lietuviai ir toliau jais dalinasi.

COVID-19 pandemija į pasaulį įnešė daugybę sumaišties, o mokslininkai nespėjo atsakyti į visuomenei kylančius klausimus. Tad nieko keisto, kad nežinomybės nišą užpildė įvairios sąmokslo teorijos. Jų galima rasti įvairiose „Facebook“ grupėse. Štai grupėje „Stop – skiepams su užkratu“ viena moteris pasidalino ganėtinai ilgu įrašu, kuriame pasakoja, kad viruso tikslas yra žmonių kontrolė, skiepuose nuo COVID-19 bus čipai, testais nėra nustatomas virusas, o yra „nustatoma tik genetinė medžiaga“ ir taip kuriama pandemijos iliuzija.

Moteris nepagaili ir kritikos filantropui Billui Gatesui ir JAV ligoninėms. Taip pat ji tikina, kad 5G technologija, veikianti 60 GHz ruože sąveikauja su deguonies molekulėmis ir dėl to keičiasi kraujo sudėtis. Ji ragina žmones kelti savo vibracijas. Savo įrašą moteris pabaigia žodžiais: „pagal David Icke interviu“. Įrašu pasidalinta net 119 kartų.

Kadangi šiame įraše yra ne viena melaginga žinute, Delfi paneigs kelias iš jų.

Melas

„Facebook“ grupė „Stop – skiepams su užkratu“ jų tikslas - žmonių kontrolė, pasiūlius žmonėms išsigelbėjimą - vakciną, kurioje čipas, kurio pagalba jie nori valdyti žmonių smegenis...

Mokslu grįstų įrodymų, kad visi būsime sučipuoti ir čipo pagalba bus valdomos mūsų smegenys – nėra. Tai veikiau primena kokio nors fantastinio filmo scenarijų. Teoriją, kad žmonės per skiepus bus su čipuoti, feisbuke buvo dalintas daugiausiai pandemijos pradžioje.

„Facebook“ grupė „Stop – skiepams su užkratu“ vakcina jau seniai yra, tik žmonėms meluojama...

Šis teiginys, kad vakcinai jau seniai yra – melagingas. Skiepai nuo COVID-19 dar nėra išrasti. Prognozės, kada galėtume tikėtis vakcinos – vis keičiasi. Skiepų kūrimas yra labai atsakingas ir reglamentuotas procesas, tad kol nebus įsitikinta, kad vakcina saugi – tol jos nebus. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) dar balandžio viduryje informavo, kad net 70 skirtingų institucijų ir mokslininkų grupių kuria vakcinas. Tai reiškia, kad šiuo metu yra 70 bandymų sukurti veikiančią. Daugelis specialistų, įskaitant ir JAV Nacionalinio alergijos ir užkrečiamųjų ligų instituto vadovą dr. Anthony Fauci, spėlioja, kad vakcina galėtų būti sukurta maždaug po metų ar pusantrų. Kiti ekspertai, pavyzdžiui, vyriausiasis Anglijos medicinos pareigūnas Chrisas Whitty, kalba apie tolimesnį šio laikotarpio tašką – jų manymu, metai būtų per trumpas laikas.

Gegužės viduryje Prancūzijos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministrė Frédérique Vidal teigė, kad vakcina nuo koronaviruso atsiras po 18 mėnesių, ir tikėtis, kad ją galima sukurti greičiau, kol kas „neprotinga“. Remdamasi PSO CNN pažymi, jog šiuo metu kelią COVID-19 ligai užkirsiančių 10 vakcinų prototipų įtraukti į klinikinius tyrimus (su žmonėmis) įvairiuose pasaulio regionuose.

„Facebook“ grupė „Stop – skiepams su užkratu“ ką daro 5G prie 60 GHz..jis sąveikauja su deguonies molekulėmis, ko pasekoje keičiasi kraujo sudėtis, taip veikia elektromagnetinis laukas smegenyse...

Šis teiginys taip pat yra melagingas. COVID-19 sąmokslo teorijų kūrėjams pateikė puikią sąsają jau anksčiau skelbtos teorijos, esą 60 GHz dažniu veikiantis 5G ryšys, kaip 2019 metų sausio 7 dieną „Twitter“ paskyroje skelbė D. Icke (šio asmens teiginiais ir remiasi įrašo autorė), „naikina deguonies molekules, o kvaili, blogi išrinkti valdžios atstovai leidžia tam įvykti“. COVID-19 simptomai – dusulys, kosėjimas – technologijos priešininkams leido nesunkiai susieti užkratą su 5G ryšio poveikiu.

Didelė dalis koronavirusą ir deguonies įsisavinimą su 5G ryšiu siejančių vaizdo įrašų buvo pašalinti iš peržiūrų platformų, tačiau panašu, kad garsusis D. Icke šioje srityje turi rimtą konkurentą, kurio „Youtube“ dėstomos mintys išliko. 2018 metų vasario 10 dieną paskelbtame vaizdo įraše vyras vardu Joe Imbriano pateikia sąmokslo teoriją, neva 5G ryšys (kaip ir jo pirmtakai) iš tiesų yra žmonėms valdyti sukurtas ginklas.

Savo teoriją jis grindžia 2,4 GHz dažniu veikiančių prietaisų sugebėjimu daryti poveikį vandens molekulėms (pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės), tuo tarpu 60 GHz dažnių juosta veikiantis 5G ryšys, pasak J. Imbriano, paveikia deguonies molekules taip, kad jos kraujyje nebegali prisijungti prie hemoglobino molekulių kraujyje ir deguonis nebeišnešiojamas po kraują. Be to, 5G ryšys paveiktų ir kūno gebėjimą gaminti vitaminą D.

Nors, pasak J. Imbriano, sugebėjimą gaminti vitaminą D blokuoja ir saulės akinių nešiojimas. J. Imbriano teigimu, toks „ginklas“ akimirksniu nenužudytų visų gyventojų, bet sukeltų į poliomielitą panašius simptomus, taip pat aritmiją, neurologines problemas, o kaip vaistą nuo šių požymių pasaulio galingieji – Bilas Geitsas, Rotšiltų klanas, Rokfeleriai ir princas Filipas – pasiūlytų išeitį vakcinuoti visus gyventojus privaloma vakcina.

Šiuo metu šis sąmokslo teorijų kūrėjo, kaip rašoma jo prisistatyme „visa širdimi atsidavusio dvasinių ir mokslinių tiesų atskleidimui apgaulės, melo ir aukščiausio lygio darbotvarkių amžiuje“, vaizdo įrašas peržiūrėtas daugiau nei milijoną kartų, o jo peržiūrų skaičių dar padidino turinio siejimas su koronavirusu.

Jokio mokslinio pagrindo tiek D. Icke, tiek J. Imbriano teiginiai neturi. 2016 metais tarptautiniame žurnale „Aplinkos tyrimai ir visuomenės sveikata“ išspausdinto tyrimo duomenimis, 60 GHz milimetrinių bangų sukeliama radiacija žmogui neturėjo jokio genotoksinio poveikio tyrime tirtoms ląstelėms. Tam, kad tai išsiaiškinti buvo tiriama žmogaus akies ląstelių reakcija į 24 valandas be pertrūkio skleidžiamą 60 GHz milimetrinių bangų radiaciją. Tyrimo išvadose nurodoma, kad kitų dažnių poveikiui nustatyti reikėtų tolimesnių tyrimų, be to, pridedamos nuorodos į kitus panašaus pobūdžio tyrimus. Parengta bendradarbiaujant su „Facebook“ faktų tikrinimo programa.

O kas gi yra tas garsusis D. Icke, kuriuo remiasi įrašo autorė?

Žiniasklaidos šis britas dažnai įvardinamas profesionaliu sąmokslo teorijų kūrėju. Buvęs futbolininkas ir sporto transliuotojas per gyvenimą parašė daugiau nei 20 knygų, išleido galybę DVD ir skaitė paskaitas daugiau nei 25 šalyse. Karjeros pradžioje D. Icke buvo įsitraukęs į žaliųjų judėjimus ir politiką, dirbo BBC, tačiau buvo ne itin mėgstamas vadovų. Netrukus D. Icke nusivylė darbu žiniasklaidoje ir pasuko kitu keliu. Žurnalistiniai įgūdžiai jam pravertė rašant itin kontroversiško turinio knygas.

Bene žymiausia D. Icke sąmokslo teorija – kad pasaulį valdo milžiniški pavidalą keičiantys driežai, be to, D. Icke mano, kad pasaulyje slapta viešpatauja „Rotšildų Zionistai“, kad būtent jie finansiškai palaikė Hitlerį, prisidėjo prie 2008 metų pasaulio finansų krizės ir surengė rugsėjo 11-osios atakas.

Be to, šis sąmokslo teorijų meistras neigia Holokaustą ir agituoja to mokyti mokyklose. Pastaruoju metu D. Icke internetu reiškė didžiulį susidomėjimą 5G tema, siedamas pasaulyje siaučiantį koronavirusą su 5G ryšiu.

Balandžio 6 dieną „Youtube“ pašalino gyvai D. Icke transliuotą vaizdo įrašą, kuriame vyras melagingai sieja COVID-19 su 5G ryšiu. Ištrintame vaizdo įraše D. Icke paskleidė daug melagingos informacijos apie tai, kad koronaviruso vakcinose bus nanotechnologijomis sukurtų mikroschemų, kuriomis siekiama valdyti žmoniją, kad šiuo metu daugelyje pasaulio valstybių paskelbtas karantinas yra suvaidintas, siekiant kontroliuoti žmonių elgesį. Komentuodamas neseniai vykusius 5G ryšio bokštų padegimus, siejant šią technologiją su koronavirusu, D. Icke pakomentavo, esą išvysčius 5G ryšio technologiją žmonijos gresia neišvengiama baigtis.

Šaltiniai: