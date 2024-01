Ar tikrai europinių bizonų paplitimas įrodo, kad žmogaus sukeltos klimato kaitos nėra?

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė įrašas, kuriame pateikiama melaginga informacija apie klimato kaitą.

Teiginiai



Europinių bizonų paplitimas Austrijos Alpių regione prieš 6000–1200 metų įrodo, kad Saulė sukelia klimato kaitą (archyvas).



Verdiktas



Melas. Dabartinę klimato kaitą sukelia žmogaus veikla, tai yra mokslinis faktas.



Melo detektoriaus komentaras



Sapereaude.lt tekste teigiama, kad nors „pagrindinė žiniasklaida nuolat praneša apie naujus temperatūros rekordus [...] Ir vis dėlto prieš 5000 metų Ötzi perėjo Ötztal Alpių kalnus be ledynams tinkamos alpinistinės įrangos, o maždaug prieš 2242 metus Hanibalas į Romą keliavo net su drambliais“. Taip pat rašoma apie Austrijos mokslininkų tyrimą (čia) apie europinius bizonus, kuris neva pagrindžia, kad dabartinis temperatūros kilimas nevyksta.

Minėto mokslinio straipsnio autoriai, išanalizavę europinių bizonų (Bos bonasus) skeletus, rastus dviejuose Austrijos Alpių urvuose, siūlo naujas jų istorinio paplitimo gaires – tai yra, dėl Alpėse buvusių aukštesnių temperatūrų, jie tikriausiai gyveno aukščiau, nei manyta iki šiol. Kaip rašoma išvadose, tai gali padėti ne tik geriau suprasti bizonų evoliuciją, bet ir daugiau sužinoti apie Alpių klimatą.

Visų pirma, Austrijos mokslininkų straipsnis kalba tik apie europinius bizonus ir tik užsimena apie Alpių klimatą. Šis straipsnis negali paneigti žmogaus sukeltos klimato kaitos ir kylančios planetos temperatūros, nes tiesiog yra visiškai ne apie tai.

Beje, Austrijos Alpės taip pat jau yra paveiktos žmogaus sukeltos klimato kaitos. Kaip parodė prieš keletą metų paviešinta 200 Austrijos mokslininkų ataskaita, šaltos naktys ten retėja, o karštos dienos – tankėja. Ataskaitos autoriai teigė, kad Austrija yra žemyninėje dalyje, kur temperatūra dėl klimato kaitos kyla ir taip, tačiau, kadangi mažėja sniego danga, tai dar labiau pagreitins klimato kaitos procesus (čia).

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Kaip sausio 9 d. pranešė Europos Sąjungos programos „Copernicus“ mokslininkai, 2023 m. buvo šilčiausi per visą stebėjimų istoriją. Toks rezultatas esą pasiektas dėl stiprėjančios žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, kurios poveikį sustiprino „El Nino“. Skelbiama, kad temperatūra vidutiniškai buvo aukštesnė 1.48C nei laikotarpiu, iki kada žmonės pradėjo deginti iškastinį kurą. Beveik kiekviena diena pasauliniu mastu buvo šiltesnė nei prieš tai buvusios (čia). Per stebėjimų istoriją reiškia per 174 m. (čia).

Tekste taip pat teigiama, kad „temperatūros svyravimai niekaip nesusiję su CO2, bet labai susiję su Saule, atstumo tarp Saulės ir Žemės pokyčiais, jos aktyvumu, kuris atpažįstamas iš Saulės dėmių, ir jos magnetinio lauko stiprumo kitimu“. Tai yra melas, nes, nors Saulė gali paveikti Žemės klimatą, tačiau ji nėra atsakinga už šią klimato kaitą.

Saulė yra gyvybės davėja. Ji padeda išlaikyti planetą pakankamai šiltą, kad galėtume išgyventi. Subtilūs Žemės orbitos aplink Saulę pokyčiai yra atsakingi už ledynmečių atėjimą ir išėjimą. Tačiau atšilimas, kurį matome pastaraisiais dešimtmečiais, yra per greitas, kad būtų siejamas su Žemės orbitos pokyčiais, ir per didelis, kad jį sukeltų saulės aktyvumas.

Tai patikrinti galima pažvelgus į Žemės atmosferos viršutinius sluoksnius ir tai, kiek Saulės energijos juos pasiekia. Nuo 1978 m. mokslininkai tai seka naudodamiesi palydovų jutikliais, kurie rodo, kad mūsų planetą pasiekiančios saulės energijos kiekio didėjimo tendencijos nebuvo.

Taip pat, jei Saulė būtų atsakinga už visuotinį atšilimą, atšilimas būtų stebimas visuose atmosferos sluoksniuose – nuo paviršiaus iki stratosferos. Tačiau tai, ką mes iš tikrųjų matome, yra atšilimas paviršiuje ir atšalimas stratosferoje. Tai atitinka atšilimą, kurį sukelia šalia Žemės paviršiaus besikaupiančios šilumą sulaikančios dujos, o ne Saulė (čia).

Beje, sapereaude.lt teksto pabaigoje išsakytam teiginiui apie tai, kad neva Saulė sukelia klimato atšilimą, nepateikiama jokių įrodymų, jokių mokslinių šaltinių ar duomenų. Galima manyti, kad tai – įrodymais nepagrįsta teksto autoriaus nuomonė.