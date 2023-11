Ar ši nuotrauka įrodo, kad reportažai apie aukas Gazos Ruože yra falsifikuojami?

Socialiniuose tinkluose plinta nuotrauka, kuri, ja pasidalinusių teigimu, įrodo, kad žmogiškos aukos Gazos Ruože po Izraelio pajėgų bombardavimų yra išgalvotos. „Melo detektorius“ išsiaiškino, kad nuotrauka apskritai nėra susijusi su šiuo metu vykstančiu Izraelio ir teroristinės grupuotės „Hamas“ karu.

Teiginiai

Drobe apsigaubusio ir telefonu žaidžiančio asmens nuotrauka įrodo, kad aukos Gazos Ruože yra netikros, aktoriai tik apsimeta lavonais.

Verdiktas

Melas. Ši nuotrauka nėra susijusi su Izraelio ir „Hamas“ karu. Ji buvo daryta 2022 m. Tailande. Nuotraukoje užfiksuotas vaikas, apsirengęs Helovino kostiumu.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose išplatintoje fotografijoje vaizduojamas balta drobe apsigaubęs sėdintis asmuo, rankose laikantis mobilųjį telefoną. Iš nuotraukos neįmanoma nuspėti, nei kokio amžiaus, nei kokios lyties yra šis asmuo.

Fotografija sparčiai išplito internete kartu su tvirtinimais, esą ji buvo užfiksuota Gazos Ruože, kur mėginama sufalsifikuoti žiniasklaidos pranešimus apie bombardavimų aukas, tačiau tai – netiesa.

Po to, kai spalio 7 d. „Hamas“ ginkluoti užpuolikai įsiveržė per Gazos Ruožo sieną į Izraelį buvo nužudyti 1400 izraeliečiai. Nuo to laiko Izraelio pajėgos be perstojo bombarduoja Gazos Ruožą, kur jau žuvo daugiau kaip 8 000 žmonių, pusė jų – vaikai.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

„Melo detektorius“ domėjosi, kokia yra tikroji socialiniuose tinkluose išplatintos nuotraukos istorija. Atvirkštinė vaizdų paieška parodė daugiau tos pačios fotografijos versijų, kurios suteikia informacijos apie nuotraukos atsiradimo aplinkybes.

Ta pati nuotrauka socialiniuose tinkluose plito dar iki „Hamas“ įsiveržimo į Izraelį spalio 7 d. daugiausia kaip memas (čia ir čia). Be to, internete taip pat galima aptikti 2022 m. spalio 29 d. socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalintą žinutę tajų kalba, kurioje šalia fotografijos kartu su kitomis vaikų, apsirengusių Helovino kostiumais, nuotraukų, rašoma: „Mažas renginys, suknelė paprasta ir patogi. Nieko daug nereikia. Yra tik draugiški žmonės“ (čia).

Atlikus vaizdų paiešką su kitomis žinutėje pateiktomis nuotraukomis galima rasti keletą Tailando žiniasklaidos publikuotų straipsnių, kuriuose plačiau papasakojama šių atvaizdų atsiradimo istorija (čia ir čia). Kaip rašoma straipsniuose, viena mama iš Nachon Ratčasimos provincijos Helovino proga pagamino kostiumus savo vaikams ir užregistravo juos dalyvauti geriausio kostiumo konkurse. Čia vaikai nuo 3 iki 12 metų amžiaus galėjo varžytis dėl piniginio 10 000 Tailando batų (apie 260 eurų) prizo.