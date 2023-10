Ar tikrai ivermektinas gydo vėžį?

Internete pasirodė melaginga informacija apie vaistą ivermektiną.

Teiginiai

Ivermektinas gydo vėžį. iRNR (įraše – mRNR, – aut. past.) COVID-19 vakcinos sukelia „turbo vėžį“ (archyvas).

Verdiktas

Melas. Kol kas nėra įrodymų, kad ivermektinu galima išgydyti vėžį. iRNR vakcinos „turbo vėžio“ nesukelia.

Melo detektoriaus komentaras

Įraše pateikiami straipsniai, kurie neva įrodo, kad ivermektinas gydo vėžį, netgi pateikiamos rekomendacijos skirtingo tipo vėžiams. Taip pat priduriama, kad ivermektinas neva gydo iRNR COVID-19 skiepų sukeltus „turbo vėžius“. Tai yra – limfomos, smegenų vėžys, krūties vėžys, storosios žarnos vėžys ir plaučių vėžys.

Visų pirma, nėra tokio dalyko kaip „turbo vėžys“ – tai yra prieš skiepus nukreiptos propagandos sugalvotas terminas. Šis mitas, kad iRNR ir kitos COVID-19 vakcinos sukelia staigų vėžį yra gana populiarus. Tačiau nėra jokių įrodymų – jokio mokslinio ar medicinio pagrindo taip teigti. Svarbu pabrėžti, kad sapereaude.lt publikacijoje taip pat nepateikiami jokie šaltiniai teiginiams apie „turbo vėžį“.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

JAV Nacionalinio vėžio instituto atstovų teigimu: „Nėra jokių įrodymų, kad COVID-19 vakcinos sukelia vėžį, sukelia vėžinio susirgimo pasikartojimą ar ligos progresą“.

Netgi priešingai – daugumai vėžio pacientų ši vakcina rekomenduojama, nes sergant vėžiu labai nusilpninama žmogaus imuninė sistema, todėl susirgimas gali būti pavojingas.

Kalbant apie ivermektiną ir priešvėžinį gydymą – tiesa, kad mokslininkai visame pasaulyje tyrinėja jo poveikį įvairaus tipo vėžiams. Šis vaistas geriau žinomas veterinarijoje, kaip antiparazitinis preparatas. Tačiau, atliekant tyrimus su ląstelėmis, pastebėtas galimas priešvėžinis poveikis. Poveikį tyrinėjantys mokslininkai ragina nepasiduoti internete pasirodančioms melagienoms.

Peter Lee, Imuno-onkologijos departamento vadovas „City of Hope“ (vėžio tyrimų ir gydymo centras, – aut. past.), vadovauja komandai mokslininkų, kurie tyrinėja ivermektino priešvėžinį poveikį. „Tiesa, kad ivermektinas gali nužudyti vėžines ląstelės. Tačiau jis to negali padaryti vienas – tai turi būti kombinuojama su imuninės sistemos aktyvacija. Mes vis dar bandome tai suprasti. Jei kažkas iš savo veterinaro gaus ivermektino ir pradės gydytis – tai tiesiog nesuveiks. Be to, didelės preparato dozės turi toksinį poveikį. Tai tikrai nebandykite užsiimti savigyda“, – teigė jis AFP faktų tikrintojams.

Jokia mokslinė ar medicininė organizacija nerekomenduoja vėžio gydyti ivermektinu – tam nėra užtektinai mokslinių įrodymų.

Sapereaude.lt publikacijoje apžvelgiami moksliniai tyrimai daugumoje atlikti su ląstelėmis (maža dalis – su gyvūnais). Kol nėra tyrimų su žmonėmis, kol nėra klinikinių tyrimų, todėl teigti, kad „ivermektinas gydo vėžį“ – melaginga.