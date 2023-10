Ar tikrai žmonės vakcinuojami oru jiems nežinant?

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė melaginga informacija apie vakcinas.

Teiginiai

Sukurtas naujas vakcinacijos būdas – „per orą“. Taip skiepyti galima žmonės, jiems nežinant. Skiepą naudoti „nedoriems tikslams“ ir „biologiniams patobulinimams“ (archyvas).

Verdiktas

Melas. Žmonės nėra skiepijami oru jiems nežinant, slaptai. Naujosios iRNR vakcinos nėra genų terapija.

Melo detektoriaus komentaras

Publikacijoje teigiama, kad Yale University mokslininkai sukūrė metodą, kuriuo vakcina plinta „per orą“. Autorių teigimu, toks iRNR (publikacijoje vartojamas angliškas atitikmuo – mRNA) „preparatas galėtų būti naudojamas greitai paskiepyti kiekvieną žmogų be jo žinios ar sutikimo“. Priduriama, kad tokia vakcina gali būti panaudota „nedoriems tikslams“ – kaip „biologiniai patobulinimai“, kurie esą turėtų būti atliekami slaptai.

Visų pirma, svarbu pradėti nuo to, kad publikacijoje į vieną sudėta daug dalykų, kurie nėra tiesiogiai susiję – minima Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, tada pereinama prie naujojo Yale University mokslininkų kūrinio, pridedamos kitos publikacijos, niekaip nesusijusios su pastarąja. Gali susidaryti įspūdis, kad vyksta daug dalykų, kurie žmonėms kelia pavojų. Be to, sumaišomi moksliniai tyrimai ir mokslininkų pasvarstymai, su nepagrįsta asmenine nuomone.

Visų pirma, Yale University mokslininkai tikrai žurnale „Science“ publikavo tyrimą „Polymer nanoparticles deliver mRNA to the lung for mucosal vaccination“. Jo metu sukurtas būdas, kaip efektyviai pristatyti vakciną tiesiai į plaučius, naudojant iRNR technologiją per gleivinę – pavyzdžiui, nosies. Tai yra naujas mokslininkų aptariamas būdas, kaip efektyviau suteikti reikiamą imunitetą. Tyrimas atliktas su pelėmis (ne su žmonėmis). Jame nekalbama apie vakcinaciją, sklindančią oru, kaip teigiama sapereaude.lt publikacijoje, juo labiau – žmonėms to nežinant. Tai yra sapereaude.lt autoriaus sukurtos, su tyrimu nesusijusios mintys.

Kiti, visai su „Science“ publikuotu tyrimu nesusiję teiginiai – „biologiniai patobulinimai“, naudojant tokią vakciną. Tam neva pagrįsti autorius dalijasi publikacija „Compulsory moral bioenhancement should be covert“, tačiau, visų pirma, tai nėra mokslinis tyrimas – o 2019 m. publikuotas Parker Crutchfield argumentas apie terminą „biologinis stiprinimas“ (angl. bioenhancement) ir jo moralinę pusę. Tai yra ne faktas, kad taip yra, ar taip turi būti, o P. Crutchfield, kuris yra filosofas, pasvarstymas. Todėl neteisinga jo teiginį pateikti kaip faktą. Mokslininko argumentas nėra niekaip susijęs su „Science“ publikacija.

Taip pat svarbu pabrėžti, kad iRNR vakcinos nėra genų terapija ir negali pakeisti žmogaus genomo, nes nepatenka į ląstelių branduolį, kur ir yra DNR. Ši melaginga informacija gana dažnai pasirodo, tačiau yra daugybę kartų paneigta mokslininkų, nes nėra teisinga.