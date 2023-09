Ar tikrai po neįprasto įvykio Richardas Gere'as nusprendė duoti kiekvienam sutiktam benamiui po 100 dolerių?

Socialiniuose tinkluose plinta Holivudo aktoriaus Richardo Gere‘o nuotrauka, kurioje šis atrodo kaip benamis. Įrašuose šalia jos nurodoma, kad „paragavęs“ benamio duonos ir pasijutęs neatpažintu ir niekam nereikalingu aktorius kitaip pažvelgė į benamius žmones ir po šio įvykio juos sutikęs gatvėje kiekvienam davė po 100 JAV dolerių (maždaug 94 eurus). „Melo detektorius“ išsiaiškino, kad ši istorija – smarkiai pagražinta.

Teiginiai



Richardas Gere‘as „paragavęs“ benamio duonos ir pasijutęs neatpažintu ir niekam nereikalingu kitaip pažvelgė į benamius žmones ir po šio įvykio juos sutikęs gatvėje kiekvienam davė po 100 JAV dolerių.



Verdiktas



Iš dalies melas. Richardas Gere‘as iš tiesų keliasdešimt minučių praleido judrioje Niujorko gatvėje rinkdamas išmaldą ir patyrė, ką reiškia, kai žmonės gatvėje tavęs nė nepastebi, tačiau pats aktorius paneigė gandus, esą po šio įvykio jis benamiams dalina šimtines.



Melo detektoriaus komentaras



Richardo Gere‘o fotografija, kurioje šis užfiksuotas apsirentęs kaip benamis gatvėje – tikra. Kartu su ta pačią istorija apie aktoriaus pasikeitusį požiūrį į benamius žmones ji internete platinama jau ne vienus metus. Pastaraisiais mėnesiais socialinių tinklų vartotojai šį pasakojimą prikėlė antram gyvenimui.

Prie fotografijos paliktas tekstas, priskirtas pačiam Holivudo aktoriui, kuriame jis tvirtina smarkiai pakeitęs požiūrį į benamius žmones: „Kai vaikščiojau po Niujorką apsirengęs kaip benamis, niekas manęs nepastebėjo. Ir pajutau, ką reiškia būti benamiu. Žmonės tiesiog ėjo pro šalį ir žiūrėjo į mane su pasibjaurėjimu. Tik viena ponia buvo maloni ir davė man valgyti. Niekada nepamiršiu šios patirties.

Mes taip dažnai pamirštame, kokie esame palaiminti. Neturėtume to laikyti savaime suprantamu dalyku. Ir jei galime padėti kam nors, kam reikia pagalbos, turėtume padėti. Taigi po to išėjau ir daviau maisto ir 100 USD kiekvienam sutiktam benamiui. Jie verkė ir buvo tokie dėkingi. Būkite tas pokytis, kurį norite matyti šiame pasaulyje“, – rašoma internete išpopuliarėjusioje istorijoje.

Nors dalis joje įvardytų faktų – tikri, nes R. Gere‘ui iš tiesų teko, kad ir trumpam, „paragauti“ benamio duonos, pasakojimas yra gerokai pagražintas. Holivudo aktorius vaidino benamį 2014 m. pasirodžiusiame filme „Time Out of Mind“, o ruošiantis filmavimui režisierius Orenas Movermanas skyrė R. Gere‘ui keistą užduotį. Aktorius buvo paprašytas stovėti judrioje Niujorko gatvėje ir prašyti praeivių išmaldos. Režisieriaus teigimu, R. Gere‘as su puodeliu rankoje praleido apie 40 minučių, per kurias nė vienas praeivis jo neatpažino, o tai įrodo skaudų faktą, kad praeiviai benamių žmonių tiesiog nepastebi (čia).

Vis dėlto, istorijos dalis, kurioje tvirtinama esą R. Gere‘as po tokio patyrimo smarkiai pakeitė požiūrį į benamius ir kiekvienam sutiktam davė po 100 JAV dolerių – išgalvota. Pirmas ją paskelbė aktoriaus fanų tinklalapis, kuris oficialiai nėra susijęs su R. Geer‘u, o per klausimų ir atsakymų sesiją, kurią galima rasti „Facebook“ platformoje, aktorius gandus esą dabar jis benamiams dalina šimtines pavadino išgalvotais (čia).

Socialiniuose tinkluose pateiktoje už širdies griebiančioje istorijoje įvardyti faktai glaudžiai susiję su filmo „Time Out of Mind“ siužeru.