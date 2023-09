Ar tikrai Greta Thunberg savo kalboje siūlė išgelbėti bankus?

Klimato kaitos aktyvistė Greta Thunberg ir vėl sulaukė socialinių tinklų naudotojų dėmesio. Šį kartą ji kaltinama pasiryžimu gelbėti bankus, o ne dėl klimato šiltėjimo kenčiančią planetą. „Melo detektorius“ išsiaiškino, kad šiems teiginiams trūksta svarbaus konteksto.

Teiginiai

Gretos Thunberg prioritetas yra išsaugoti pasaulio bankus, o ne klimatą.

Verdiktas

Manipuliacija. Gretos Thunberg teiginys iškirptas iš jos interviu apie klimato kaitą ir pateiktas be konteksto. G. Thunberg teigia, kad jei vyriausybės ir valdžioje esantys žmonės turi pakankamai pinigų išgelbėti bankrutuojančius bankus, vadinasi, jie turi pinigų klimato kaitos problemai spręsti.

Melo detektoriaus komentaras

„Google“ paieškos variklyje užtenka parašyti Gretos Thunberg citatą iš vaizdo įrašo ir vienas iš pirmųjų rezultatų yra jos interviu, įkeltas į „Youtube“. Interviu pavadinimas – aktyvistės citata „jei galime išgelbėti bankus, galime išgelbėti ir pasaulį“ (angl. If We Can Save the Banks, Then We Can Save the World) (čia).

Klaidinančios žinutės Foto: Ekrano nuotr.

Ties „Youtube“ įrašo 7:24 minute žurnalistė Naomi Klein paklausė G. Tunberg (2020 m. JAV prezidento rinkimų kontekste), ką ji mano apie politikus, manančius, kad pernelyg brangu kovoti su klimato kaitos padariniais. Tada G. Thunberg ištarė frazę: „jei galime išgelbėti bankus, galime išgelbėti ir pasaulį“. Po auditorijos ovacijų ji tęsė:

„Turiu omenyje, kad šiame pasaulyje mums netrūksta pinigų ir, žinoma, daugeliui žmonių jų trūksta, bet turiu omenyje vyriausybes ir žmones, esančius valdžioje, jiems netrūksta pinigų <...> dabar mums trūksta politinės ir socialinės valios [kovoti su klimato kaitos padariniais]“, – interviu metu teigė G. Thunberg.

Klimato aktyvistė užsiminė apie bankus, nes norint juos išgelbėti reikia didelių pinigų srautų. Paramą bankams suteikia vyriausybės, kurios nutaria, kad suteikus finansinę paramą bankui pavyks išvengti skaudžių banko bankrutavimo padarinių (investuotojų pasitikėjimo sužlugdymas, potenciali ekonominė krizė). Per 2007–2008 metų ekonominę krizę JAV vyriausybė, siekdama išgelbėti bankus nuo bankroto, skyrė jiems 700 milijardus dolerių, o beveik trečdalį sumos (245 milijardus dolerių) sudarė mokesčių mokėtojų pinigai (čia).