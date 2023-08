Ar tiesa, kad 40-49 metų amžiaus žmonių svoris turi būti didžiausias?

Socialiniuose tinkluose platinama nauja lentelė, kurioje pateikiama melaginga informacija, kiek žmogus turi sverti, kai yra tam tikro amžiaus. Kai kuriais atvejais nurodomas „normalus“ svoris yra net nutukimas.

Teiginiai

Nauja lentelė parodo, kiek turite sverti pagal amžių ir ūgį (ČIA ir ČIA).

Verdiktas

Lentelėje pateiktos rekomendacijos, kiek turi sverti atitinkamo amžiaus ir ūgio žmonės, yra nepagrįstos ir melagingos. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja naudoti Kūno masės indeksą (KMI), siekiant nustatyti ar žmogaus svoris yra tinkamas. Apskaičiuojant KMI į amžių nėra atsižvelgiama.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniame tinkle pasirodžiusi lentelė, kurioje pateikiama informacija, koks turėtų žmogaus svoris atsižvelgiantį jo ūgį ir amžių, sukėlė net internautų nuostabą ir pašaipas. Socialinių tinklų vartotojai stebėjosi, jog vidutinio amžiaus žmonės turėtų būti nutukę, o išėję į pensiją – staiga suliesėti, nes, matyt, nebeturės, ko valgyti.

Be jokių paaiškinimų lentelėje pateikti skaičiai, kiek turėtų sverti atitinkamo amžiaus ir ūgio asmuo, išties kelia nuostabą. Pavyzdžiui, 164 cm ūgio žmogus, kai jo amžius yra 20-29 metai, turėtų sverti 63,6 kg, 30-39 metų – 70,8 kg, 40-49 metų – 74 kg, 50-59 metų – 72 kg, 60-69 metų – 70 kg.

Socialiniuose tinkluose platinama lentelė Foto: Facebook

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja naudoti Kūno masės indeksą (KMI kaip įrankį siekiant nustatyti, ar asmuo yra tinkamo svorio. Reikšmė nustatoma atsižvelgiant į žmogaus ūgį. Jis apibrėžiamas kaip žmogaus svoris kilogramais, padalytas iš žmogaus ūgio metrais kvadrato (kg/m2). Pavyzdžiui, suaugusio žmogaus, sveriančio 70 kg ir 1,75 m ūgio, KMI bus 22,9.

PSO pateikia ir KMI reikšmes. Mažesnis nei 18,5 KMI reiškia, kad asmuo yra nepakankamo svorio, nuo 18,5 iki 24,9 KMI reiškia, kad svoris yra normalus, nuo 25 iki 29,99 KMI reiškia, kad asmuo turi antsvorio, 30 viršijantis KMI rodo nutukimą.

Minėtoje lentelėje pateiktos rekomendacijos, kai 164 cm žmogus, sulaukęs 40 metų, turi sverti 74 kg, yra labai abejotinos, nes tokio žmogaus KMI jau rodys, kad jis turi antsvorio.

KMI yra tik viena priemonė, leidžianti suprasti kūno svorį, ir ji neatsižvelgia į visus būdus, kaip žmonių kūnai gali skirtis. Asmuo gali pasikalbėti su savo gydytoju, jei turi klausimų apie savo KMI balo apskaičiavimą ar interpretavimą.

Yra dar keli būdai, nustatyti, ar jūsų svoris yra tinkamas. Vienas jų - liemens ir klubų santykis (WHR), kai lyginamas juosmens dydį su klubų apimtimi. Aukštas WHR yra susijęs su didesniu visceralinių riebalų kiekiu, riebalais pilvo ertmėje, supančiu kelis pagrindinius organus.

Dėl šios priežasties WHR gali būti naudinga priemonė norint suprasti galimą pavojų sveikatai, kai jis vertinamas kartu su kitais sveikatos būklės vertinimais.

Dar vienas būdas įsivertinti savo svorį yra liemens ir ūgio santykis (WtHR), kai lyginamas žmogaus juosmens apimtis su ūgiu. Remiantis 2015 m. tyrimais, didesnis WtHR yra susijęs su blogesniu cholesterolio kiekiu ir kraujospūdžiu, net ir esant normaliam KMI. Dėl šios priežasties WtHR gali būti naudingas vertinant pavojų sveikatai, kai naudojamas kartu su kitomis sveikatos priemonėmis.

Kūno riebalų procentas taip pat yra svarbus rodiklis, kalbant apie žmogaus svorį. Kūno riebalų procentas yra žmogaus riebalų svoris, padalytas iš viso jo svorio. Tai apima riebalus, esančius daugelyje skirtingų kūno dalių.

Taigi, KMI, WHR, WtHR ir kūno riebalų procentas yra keturi svorio būklės įvertinimo būdai. Jų rezultatų derinimas gali būti geriausias būdas tiksliai suprasti, ar žmogaus kūno svoris yra tinkamas. Tačiau nė viename iš šių svorio įvertibimo būdų amžius nevaidina jokio vaidmens.

Be to, tyrimai rodo, kad kelių papildomų kilogramų turėjimas gali turėti apsauginį poveikį 65 metų ir vyresniems žmonėms, o per mažas svoris senjorams gali padidinti mirties, negalios ir demencijos riziką. Todėl garbaus amžiaus žmonėms rekomenduojama sverti net daugiau nei vidutinio amžiaus žmonėms, o ne priešingai, kaip nurodyta jau minėtoje lentelėje.