Ar kūdikiai iš Ukrainos pardavinėjami homoseksualams ir pedofilams?

Surogatinės motinystės paslaugas siūlanti tarptautinė klinika atsidūrė dėmesio centre po to, kai buvo apkaltinta kūdikių iš Ukrainos pardavinėjimu pedofilams ir tos pačios lyties šeimoms. „Melo detektorius“ išsiaiškino, kad tokie kaltinimai neturi pagrindo.

Teiginiai

Kūdikiai iš Ukrainos pardavinėjami pedofilams ir tos pačios lyties šeimoms; ukrainietės išnaudojamos, o jų kūdikiai pardavinėjami bet kam, kas tik nori įsigyti kūdikį.

Verdiktas

Vaizdo įraše pateikiama daug melagingos informacijos apie surogatinę motinystę. Ukrainoje komercinės surogatinės motinystės paslaugos yra legalios. Jomis gali pasinaudoti vedusios heteroseksualios poros, kurios sutinka pateikti apie save informaciją agentūroms – poros turi atitikti tam tikrus medicininius reikalavimus, pateikti paso kopijas, vedybų sertifikatus, užpildyti anketą.

Nors moterys neretai sutinka tapti surogatinėmis motinomis dėl finansinių sumetimų, šį sprendimą jos priima pačios. Surogatine motina norinti tapti moteris taip pat turi atitikti tam tikrus fizinės ir psichinės sveikatos reikalavimus.

Ukrainoje leidžiamos tik gestacinės surogacijos paslaugos, kai apvaisinimui panaudojama užsakovo arba donoro genetinė medžiaga, o embrionas dirbtiniu būdu implantuojamas į surogatinę motiną. Dėl šios priežasties gimęs vaikas yra genetinis užsakovų arba užsakovo ir donoro palikuonis, nesusietas su surogatine motina.

Melo detektoriaus komentaras

Socialinių tinklų paskyrose, kuriose neretai skleidžiami Kremliaus propagandos naratyvai, dalijamasi vaizdo įrašu apie organizaciją „World Centre of Baby“. Rugpjūčio 10 d. publikuotas vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas daugiau nei 86 tūkst. kartų. Įrašo autorius, demonstruodamas organizacijos interneto puslapį, tikina esą tai – oficiali kūdikių iš Ukrainos pardavinėjimo klinika, kurios paslaugomis gali naudotis pedofilai ir tos pačios lyties šeimos.

„Melo detektorius“ išsiaiškino, kad šiame vaizdo įraše gausu klaidingos informacijos.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Melas: tos pačios lyties asmenys gali įsigyti kūdikius iš Ukrainos

Ekrane rodydamas oficialią organizacijos „World Centre of Baby“ interneto svetainę įrašo autorius teigia, kad ukrainiečiai vaikai patenka pas tos pačios lyties poras. Tai esą įrodo interneto svetainėje patalpinta dviejų vyrų su kūdikiu rankose nuotrauka. Nors minima klinika iš tiesų suteikia šansą tos pačios lyties poroms patirti tėvystės ar motinystės džiaugsmą, netiesa, kad šios poros gali pasinaudoti surogatinių motinų iš Ukrainos paslaugomis.

„World Centre of Baby“ yra tarptautinė organizacija, veikianti keliose šalyse, ne tik Ukrainoje, o jos interneto svetainėje nurodoma, kad tos pačios lyties poros surogatinės motinystės paslaugomis gali pasinaudoti dėl partnerystės su Kolumbijos vaisingumo klinika.

Ukrainoje surogatinės motinystės paslaugomis gali pasinaudoti tik vedusios heteroseksualios poros, o tos pačios lyties poroms ši paslauga draudžiama. Tuo tarpu Kolumbijos konstitucija draudžia bet kokią LGBT bendruomenės diskriminaciją, todėl surogatinės motinystės paslaugos šioje šalyje taip pat leidžiamos.

Toliau kamera nukreipiama į skaičių 132, kuris, pasak įrašo autoriaus, parodo, kiek vaikų Ukrainoje šiuo metu yra gimę ir paruošti pardavimui. Tai – netiesa. Svetainėje rašoma, kad gimę 132 vaikai praskaidrino porų gyvenimus, taigi, šis skaičius nurodo, kiek surogatinių motinų pagimdytų vaikų jau buvo įvaikinti.

Melas: kol Ukrainoje vyksta karas, motinos išnaudojamos, o jų kūdikiai parduodami

Nors tiesa, kad moterys šalyse, kur klesti surogatinės motinystės paslaugos, kartais jaučiasi išnaudojamos, nes tokį pasirinkimą padiktuoja skurdas, vis dėlto, sprendimą tapti surogatinėmis motinomis jos priima pačios.

Tam, kad galėtų tapti surogatine motina, moteris turi pati užpildyti anketą klinikos interneto svetainėje. Be to, tokiam žingsniui pasiruošusi moteris privalo atitikti tam tikrus reikalavimus – būti bent kartą sėkmingai išnešiojusi ir pagimdžiusi kūdikį, neturėti žalingų įpročių, turėti normalų kūno masės indeksą, nebūti patraukta baudžiamojon atsakomybėm. Taip pat šioje klinikoje tapti surogatinėmis motinomis gali tik 21 – 40 metų sulaukusios moterys (čia).

Netiesa ir tai, kad pardavinėjami būtent ukrainiečių motinų vaikai. Ukrainoje leidžiama tik vadinamoji gestacinė surogacija. Nuo tradicinės surogacijos ši surogacijos rūšis skiriasi tuo, kad gimęs kūdikis neturi jokio genetinio ryšio su surogatine motina, kadangi moteris apvaisinama dirbtiniu būdu, panaudojant užsakovo arba donoro spermą ir užsakovo arba donoro kiaušialąstę, taigi, surogatinė moteris tik išnešioja vaisių, tačiau genetinio saito gimęs kūdikis su ja neturi (čia).

Dėl to, kad gimęs kūdikis neturi genetinio ryšio su surogatine motina, išsprendžiamas ir tėvystės bei motinystės teisių klausimas, nes surogatinė motina, nebūdama kūdikio genetine motina, negali pareikšti teisių į gimusį vaiką, o tėvystės teisės suteikiamos kūdikio biologiniams tėvams, tai yra, užsakovams.

Melas: bet kuris užsienietis, svetainėje užpildęs formą, gali nusipirkti kūdikį iš Ukrainos; kūdikius gali nusipirkti pedofilai ir iškrypėliai

Ukrainoje surogatinės motinystės paslaugomis leidžiama pasinaudoti tik bevaikėms vedusioms heteroseksualioms poroms. Vienišiems vyrams ar moterims bei homoseksualiems asmenims šios paslaugos Ukrainoje nėra prieinamos.

Nors būsimi tėvai, nusprendę pasinaudoti surogatinės motinystės paslaugomis, gali būti užsieniečiai, o pati procedūra yra gana paprasta, tokios poros vis viena turi atitikti tam tikrus medicininius reikalavimus ir klinikai pateikti užpildytą anketą, paso kopijas, vedybų sertifikatus.

Melas: organizacijos būstinės adresas įrodo, kad pagrindinis kūdikių tiekėjas yra Ukraina

Nors tiesa, kad „World Center of Baby“ surogatinių paslaugų agentūros pagrindinė būstinė yra Ukrainoje, šio fakto nepakanka teigti, kad dauguma surogatinių motinų taip pat yra Ukrainietės. Agentūros interneto svetainėje išskiriamos trys surogatinių paslaugų kryptys – Ukraina, Meksika ir Kolumbija. Ukrainoje komercinės surogatinės motinystės paslaugos yra legalios, be to, gimus kūdikiui užsakovai tampa teisėtais jo tėvais ir abu yra įrašomi į kūdikio gimimo liudijimą, tuo tarpu surogatinė motina teisių į kūdikį neturi, nes nėra biologinė vaiko mama.

Tuo tarpu Meksika ir Kolumbija laikomos patraukliomis surogatinių paslaugų kryptimis dėl liberalių įstatymų, leidžiančių šiomis paslaugomis naudotis ne tik vedusioms heteroseksualioms poroms, bet ir vienišiems asmenims bei homoseksualams.