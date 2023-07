Ar vaizdo įraše verkiantis vyras – nuverstos Nigerio vyriausybės finansų ministras, kuriam pagrasinta sušaudymu?

Praėjusį trečiadienį Nigeryje įvykus kariniam perversmui socialiniuose tinkluose imtas platinti vaizdo įrašas, kuriame esą vaizduojamas verkiantis šalies buvęs finansų ministras. Įrašu pasidalinę tvirtina, esą vyrui buvo duotos dvi paros prisipažinti, kur šis padėjo vogtus pinigus.

Teiginiai



Vaizdo įraše vaizduojamas verkiantis buvęs Nigerio finansų ministras, kuriam kariškiai davė 48 valandas paaiškinti, kodėl šalyje trūksta finansų, kitaip jis bus sušaudytas.



Verdiktas



Melas. Vaizdo įraše verkiantis vyras yra buvęs Nigerio teisingumo ministras Marou Amadou, šias pareigas ėjęs nuo 2011 iki 2021 m. Tas pats siužetas socialiniuose tinkluose buvo paviešintas 2021 m. ir nėra susijęs su praėjusią savaitę Nigeryje įvykusiu kariniu perversmu.



Melo detektoriaus komentaras



Praėjusį trečiadienį Vakarų Afrikos valstybėje Nigeryje įvykus kariniam perversmui buvo sulaikytas demokratiškai išrinktas šalies vadovas Mohamedas Bazoumas, o jį pakeitė prezidento sargybos viršininkas Abdourahamane‘as Tchiani – Nacionalinės krašto apsaugos tarybos, kuri ir įvykdė perversmą, vadovas.

Vakarų šalys pasmerkė karinį perversmą, o Rusija, nors oficialiai paragino kariškius paleisti sulaikytą M. Bazoumą, teigiama, pati prisidėjo prie įvykių Nigeryje. Rusijos samdinių grupės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas išplatino pranešimą, kuriame tvirtina, jog perversmas – tai „Nigerio žmonių kova su kolonizatoriais, bandžiusiais primesti savo gyvenimo taisykles.“ Manoma, kad grupė netiesiogiai prisidėjo prie karinio perversmo, organizuodama informacines kampanijas, be to, perversmo vykdytojų šalininkai pastebėti mojuojantys Rusijos vėliavomis ir skanduojantys „tegyvuoja Putinas“, „tegyvuoja Rusija“ ir „šalin Prancūziją“.

Pastarosiomis dienomis daugiausia Rusiją palaikančiose socialinių tinklų paskyrose pradėtas platinti vaizdo įrašas, kuriame, juo pasidalinusių teigimu, vaizduojamas buvęs šalies finansų ministras, verkiantis dėl to, kad kariškiai jam davę 48 valandas pasiaiškinti, kodėl šalyje trūksta pinigų, antraip jis bus sušaudytas.

Klaidinančios žinutės Foto: Ekrano nuotr.

Svarbu tai, kad šalies valdžią nuvertusi grupė tvirtina, jog perversmas esą įvyko dėl blogėjančios šalies ekonominės ir socialinės padėties, tačiau kai kurie analitikai tvirtina, jog tai buvo tik dingstis perimti valdžią.

„Melo detektorius“ atliko paiešką, siekdamas išsiaiškinti, ar tikrai minėtame vaizdo įraše nufilmuotas verkiantis buvęs Nigerio finansų ministras. 2021 m. nuverstas šalies prezidentas finansų ministru paskyrė ekonomistą Ahmatą Jidoudą. Pirmiausia į akis krenta tai, kad šio vyro odos spalva yra gerokai šviesesnė nei vaizdo įraše nufilmuoto asmens (čia).

Be to, tas pats vaizdo įrašas socialiniuose tinkluose cirkuliuoja dar nuo 2021 m. Pavyzdžiui, 2021 m. gruodžio 27 d. įrašu pasidalino „Facebook“ paskyra „Damagaram Post“. Šalia pridėtame komentare nurodyta, kad jame vaizduojamas buvęs teisingumo ministras Marou Amadou, verkiantis iš džiaugsmo po to, kai buvo paskirtas Nigerio ambasadoriumi Etiopijoje (čia).

Žinutėse nurodoma, kad verkiantis vyras yra 2021 m. pareigas baigęs eiti buvęs Nigerio teisingumo ministras Marou Amadou Foto: Ekrano nuotr.

Atvirųjų šaltinių žvalgybos entuziastų „Twitter“ paskyroje „Casus Belli“ taip pat nurodoma, kad verkiantis vyras įraše yra M. Amadou, kurio emocijas išprovokavo atleidimas iš darbo (čia).