Ar tiesa, kad po COVID-19 vakcinos pasikeičia žmogaus asmenybė?

Internete platinama melaginga informacija, kad mokslininkai patvirtino, jog žmogaus, gavusio COVID-19 skiepą, asmenybė smarkiai pasikeičia.

Teiginiai

Mokslininkai patvirtino, kad mRNA skiepai smarkiai keičia skiepijamų asmenų asmenybę, nes smarkiai pažeidžia smulkiuosius smegenų kapiliarus (ČIA).

Verdiktas

Melas. Nėra jokių įrodymų, kad COVID-19 vakcinos turėtų įtakos asmenybės pokyčiams, o mokslininkai, kurie neva tai patvirtino, pasisako prieš vakcinų naudą ir jų naudojimą.

Melo detektoriaus komentaras

Apie tai, kad COVID-19 vakcinos smarkiai pakeičia paskiepyto žmogaus asmenybę esą paskelbta naujoje šokiruojančioje ataskaitoje. Joje teigiama, kad mRNR skiepai įveikia kraujo ir smegenų barjerą ir galiausiai lemia didelius asmenybės pokyčius.

Ši ataskaita atsirado po Tarptautinio nusikaltimų tyrimo komiteto (angl. ICIC) sesijos, kurioje advokatas daktaras Reineris Fuellmichas apklausė profesorių daktarą Sucharitą Bhakdi, profesorę daktarę Kariną Reiss, daktarę Naomi Wolf ir daktarą Peterį R. Bregginą.

Pažymėtina, jog tiek advokatas, tiek minimi mokslininkai yra COVID-19 vakcinų priešininkai. Pavyzdžiui, R. Fuellmichas yra išreiškęs norą viešai teisti JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrą (CDC), Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO) ir Davoso ekonomikos forumą, nes šios organizacijas esą galima apkaltinti „COVID fašizmu“ ir bandymu vykdyti genocidą prieš pasaulio gyventojus.

2020 ir 2021 m. S. Bhakdi tapo pagrindiniu dezinformacijos apie COVID-19 pandemiją šaltiniu, teigdamas, kad pandemija buvo „netikra“ ir kad COVID-19 vakcina sunaikins pasaulio gyventojus. Jis kartu su K. Reiss išleido knygą „Korona, klaidingas pavojaus signalas? Faktai ir skaičiai“.

Psichiatras P. R. Bregginas išleido naujausią savo knygą „ Covid-19 and the Global Predators: We are the Prey“, kurioje kritiškai vertina pasaulinį atsaką į COVID-19 ir tiria, kam naudinga pandemija. Daktarė pristatoma N. Wolf yra susikompromitavusi rašytoja, kuri taip pat yra žinoma antivakserė. Vinas paskutinių jos viešų pareiškimų yra tai, kad vakcinaciją nuo COVID-19 galima palyginti su masinėmis žmogžudystėmis.

Viešojoje erdvėje „Melo detektoriui“ pavyko aptikti vos vieną mokslinį tyrimą, kuriame tirta, kaaip COVID-19 vakcinos veikia smegenų kapiliarus, o tuo pačiu neva daro įtaką asmenybės pokyčiams

Mokslininkai ištyrė mRNR vakcinos nuo COVID-19 poveikį endotelio funkcijai ir arterijų standumui. Endotelis yra mezodermos kilmės plokščių daugiakampių ląstelių sluoksnis, išklojantis širdies, kraujagyslių ir limfagyslių spindį. Endotelio ląstelės turi įtakos kraujo tėkmei, jo krešėjimui, reguliuoja medžiagų ir ląstelių apykaitą tarp kraujo ir audinių, sugeba selektyviai fagocituoti, gamina medžiagas, kurios veikia endotelio ir visų kraujagyslių regeneraciją, augimą bei tonusą.

Mokslininkai paskelbė išvadą, kad mRNR vakcina nuo COVID-19 sukelia vidutinę ir laikiną trumpalaikę endotelio disfunkciją, kuri beveik visiškai išnyksta per 48 valandas. Poveikis paaiškinamas tiesiogiai arba su uždegimu susijusiu vakcinos poveikiu.

Tuo metu Harvardo mokslininkai išaiškino, kad būtent COVID-19 liga gali pažeisti smegenis.

Kai žmonės pirmą kartą suserga virusu, jiems gali išsivystyti encefalitas – smegenų uždegimas – sukelti sumišimą, sunku susikaupti ir sutrikti atmintis. COVID-19 taip pat gali sukelti naujų psichologinių sutrikimų, tokių kaip sunki depresija ar nerimas, atsiradimą. Dėl to žmonės netgi gali tapti psichoziniais – matyti ir girdėti dalykus, kurių nėra, ir patikėti tais, kurie nėra tiesa. Tai dažnai pažeidžia smegenų autonominę nervų sistemą, dėl kurios atsiranda širdies ritmo ir kraujospūdžio sutrikimų.

Net jei žmonės išvengia smegenų pažeidimo per pradinį COVID-19 ligos etapą, kelerius ateinančius metus jiems išlieka žymiai didesnė įvairių smegenų ligų, įskaitant insultą, depresiją, nerimą ir psichozę, rizika.

Didelis magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas, atliktas prieš užsikrėtimą COVID-19 ir po to, kai žmonės užsikrėtė šia liga, parodė, kad COVID-19 iš tikrųjų gali šiek tiek sumažinti smegenis.