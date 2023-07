Ar tikrai amišų vaikai – sveikiausi pasaulyje?

Socialiniuose tinkluose ir tinklaraščiuose sapereaude.lt bei paranormal.lt platinama netiesa apie amišų vaikus.

Teiginiai



Amišų vaikai sveikiausi pasaulyje, nes yra nevakcinuoti, todėl neserga lėtinėmis ligomis (čia).



Verdiktas



Netiesa. Naujų tyrimų, patvirtinančių tokius teiginius, nėra. Amišų bendruomenes tyrinėjantys ekspertai teigia, kad dauguma narių turi tam tikrą vakcinacijos lygį, o tyrimai rodo didelius mirčių nuo COVID-19 kiekius. Jie taip pat teigia, kad tyrimais užfiksuoti amišų autizmo, diabeto ir vėžio atvejai, nors kai kuriais atvejais mažesni kiekiai nei platesnėje populiacijoje, tačiau taip yra dėl priežasčių, nesusijusių su jų skiepais.



Melo detektoriaus komentaras



Amišai – itin konservatyvių krikščionių bendruomenė, kurie atsisako šiuolaikinių išradimų – kaip elektros ar elektros prietaisų. Jų bendruomenių yra keliose JAV valstijose.

Platinama žinia, kad esą buvo atliktas naujas tyrimas, kurio duomenys parodė, kad amišų vaikai neserga lėtinėmis ligomis. Tai esą turėtų pakeisti JAV požiūrį į vakcinaciją. „Vis dėlto, nepaisant to, kad amišai atmeta šiuolaikinę mediciną ir farmacinius vaistus, kuriais gali naudotis likusi Amerika, jie oficialiai yra sveikiausi žmonės šalyje. Kas čia vyksta ir ko galime iš to pasimokyti? [...] Vakcinų saugumo tyrimų fondo (VSRF) atliktas tyrimas parodė, kad amišų bendruomenėse mirštamumas nuo kovidų yra neįtikėtinai 90 kartų mažesnis nei likusioje visiškai vakcinuotos ir pasiskiepijusios, kaukes dėvinčios ir uždaros Amerikos dalyje“ – rašoma vienoje iš publikacijų lietuvių kalba.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Tačiau nebuvo atliktas joks naujas tyrimas, kuris gali patvirtinti tokius teiginius. Vietoje pateikiamas gerai žinomo JAV verslininko ir su vakcinomis susijusią dezinformaciją platinančio Steven Kirsch liudijimas Pensilvanijos senate, o ne tyrimas, kaip melagingai teigiama lietuviškose publikacijose. Jis teigia, kad kalbėjo su vietiniais amišais, jie jam pasakė, kad bendruomenėje vos penki žmonės mirė nuo COVID-19, todėl jis savarankiškai paskaičiavo, kad „amišų bendruomenėse mirtingumas nuo COVID-19 yra 90 kartų mažesnis“ nei kitur Amerikoje. Tame pačiame liudijime jis be jokių įrodymų taip pat teigia, kad amišų vaikai neserga diabetu, autizmu, vežiu, autoimuninėmis ir kt. ligomis.

Tokius melagingus verslininko teiginius sukritikavo ekspertai, pabrėžę, kad jis neatliko jokio tyrimo. Pats S. Kirsch taip pat pripažino, kad jokio tyrimo neatliko. Ekspertai, kurie kritikavo melagingus verslininko teiginius, naudojasi tyrimais, atliktais daugiau nei 30 valstijų, iš viso apimačiais daugiau nei 360 tūkst. amišų.

2011 m. tyrimas „Underimmunization in Ohio's Amish: Parental Fears Are a Greater Obstacle Than Access to Care“ parodė, kad tik 14 proc. amišų neskiepija vaikų.

Merilendo universiteto Amišų tyrimų klinikos įkūrėjas Alan Shuldiner teigė, kad taip pat netiesa, kad amišų vaikai neserga diabetu. Jis, remdamasis 2013 m. žurnale „Diabetes“ paskelbtu savo ir kolegų tyrimu „Comparison of BMI and physical activity between old order Amish children and non-Amish children“, sakė, kad amišų vaikai tikrai šiek tiek rečiau serga diabetu, tačiau ne dėl skiepų, o dėl fiziškai aktyvaus gyvenimo būdo, kurio pasekoje vaikai yra lieknesni, rečiau susiduria su antsvoriu, kas yra vienas didžiausių diabeto rizikos veiksnių.

Merilendo universiteto medicinos mokyklos epidemiologas Braxton Mitchell, taip pat tyrinėjęs amišų bendruomenes, teigia, kad vaikai serga autizmu, priešingai, nei teigiama publikacijose. Mokslininkais pridūrė, kad rinkti patikimus duomenis šia tema yra iššūkis, nes autizmui ir kitoms susijusioms ligoms reikalingas klinikinis įvertinimas ir ekspertų diagnozė, kurios amišų šeimos dažnai atsisako.

Iš tiesų, 2010 m. Tarptautinės autizmo tyrimų draugijos dokumente nustatyta, kad amišų bendruomenėse autizmas buvo mažiau paplitęs nei JAV apskritai, tačiau nurodoma reikėjo atlikti tolesnį tyrimą, kuriame būtų išsiaiškintos to priežastys.

Naujausi tyrimai taip pat rodo, kad amišų bendruomenės nebuvo visiškai izoliuotos nuo COVID-19, teigia Steven Nolt, amišų ekspertas iš Elizabetauno koledžo Pensilvanijoje. Birželio mėnesį žurnale „Journal of Religion and Health“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad amišų bendruomenėse fiksuotas didesnis mirtingumas, kuris net išaugo, kai kitur Amerikoje mirčių skaičiai jau pradėjo kristi.