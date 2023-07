Ar tikrai Saulė, o ne žmogaus veikla, šildo klimatą?

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė melaginga informacija apie klimato kaitą.

Teiginiai



Žemės klimatą šildo Saulės aktyvumas (archyvas).



Verdiktas



Melas. Pagrindinė priežastis, dėl ko šyla klimatas – iškastinio kuro deginimas, o ne Saulė.



Melo detektoriaus komentaras



Saulė tikrai veikia Žemės klimatą, tačiau Saulė nėra atsakinga už greitėjantį klimato atšilimą, kurį mokslininkai stebi pastaraisiais dešimtmečiais. Saulės šiluma yra būtina gyvybei Žemėje – mūsų planeta sukasi aplink Saulę vadinamojoje gyvybės zonoje. Tai – ruožas aplink žvaigždę, kuriame temperatūra tinkama vandeniui egzistuoti skystu pavidalu.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Mokslininkai stebi, kiek Saulės energijos pasiekia viršutinius Žemės atmosferos sluoksnius. Jei energijos kiekiai imtų didėti, žinoma, kad tai paveiktų ir klimatą. Tačiau nuo 1978 m., remiantis palydovų sensorių duomenimis, Saulės energijos kiekiai nedidėja. Duomenys kartais net rodo priešingą rezultatą – Saulės radiacijos kiekiai, kurie pasiekia atmosferą, netgi šiek tiek mažėja, tačiau klimatas Žemėje vis vien kaista.

Taip pat, jei tikrai Saulė būtų atsakinga už klimato šiltėjimą, jis būtų stebimas visuose atmosferos sluoksniuose – nuo paviršiaus iki viršutinių atmosferos sluoksnių (stratosferos). Tačiau dabar šiltėjimas fiksuojamas tik paviršiuje, o stratosferoje fiksuojamas šaltėjimas. Tai reiškia, kad dėl vis didėjančio šiltnamio efektą sukeliančio dujų (kaip anglies dioksidas, metanas, kt.) kiekio atmosferoje, Saulės šiluma neišgaruoja kosmose, todėl Žemės paviršius kaista, o ne Saulė darosi karštesnė.

Dabartiniai klimato kaitos rodikliai yra beprecedenčiai – todėl mokslininkai žino, kad klimato šiltėjimą sukelia žmogaus veiklą, o jei tiksliau – iškastinio kuro deginimas. Šiandien atmosferoje yra daugiau anglies dioksido nei bet kada buvo per pastaruosius 2 milijonus metų. Todėl klimato kaita laikoma antropogenine – sukelta žmogaus veiklos.

Publikacijoje dar minimas 2019 m. „Nature Research“ publikuotas tyrimas „Oscillations of the baseline of the solar magnetic field and solar iradiance on a millennial timescale“, kuris neva parodė Saulės įtaką Žemės klimatui. Svarbu pabrėžti, kad straipsnis buvo atšauktas, nes jame buvo pateikta klaidinga informacija, todėl ir išvados tyrime klaidingos. Todėl naudoti paneigto tyrimo duomenis kaip faktą pagrįsti argumentams yra klaidinga.