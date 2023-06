Ar tikrai daugybė klimato mokslininkų kritikuoja žmogaus veiklos sukeltą klimato kaitą?

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė įrašas, kuriame teigiama, kad „daugybė mokslininkų kritikuoja žmogaus veiklos sukeltą klimato kaitą“.

Teiginiai

Žmogaus veiklos sukelta klimato kaita yra melas, ją ir kartu Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) išvadas kritikuoja daug klimato mokslininkų.

Verdiktas

Melas. Žmogaus veiklos sukelta klimato kaita yra mokslinis faktas, įrodytas daugybe mokslinių tyrimų ir duomenų. IPCC išvados kritikuojamas, nepateikus jokių mokslinių įrodymų.

Melo detektoriaus komentaras

Įraše remiamasi 46 mokslininkais, kurie neva kritikuoja IPCC išvadas ir teiginius, kad klimato kaitą sukėlė žmogus. Tai bandoma pagrįsti teiginiais, kad „nenustatyta jokio reikšmingo jūros lygio kilimo spartėjimo per XX amžių“, kad anglies dioksidas nelemia šylančio klimato, kad mokslininkai nėra pasiekę sutarimo klimato kaitos klausimu, kad Saulės aktyvumas yra pagrindinis šylančio klimato veiksnys ir kt. Kitaip tariant, kad antropogeninės klimato krizės hipotezė yra klaidinga. Tačiau tai – melas.

Mokslinis faktas ir bendras sutarimas, kad žmogaus veikla sukelia klimato kaitą. Tai pagrindžia daugybė per Žemės stebėjimus surinktų objektyvių duomenų ir atliktų mokslinių tyrimų bei analizių. Dauguma pirmaujančių mokslo organizacijų visame pasaulyje paskelbė viešus pareiškimus, patvirtinančius šią poziciją, kartu ir IPCC.

Žemės klimatas keitėsi per visą istoriją. Prieš maždaug 11,7 tūkst. metų staiga pasibaigė paskutinis ledynmetis, o tai žymi šiuolaikinės klimato eros ir žmonių civilizacijos pradžią. Kai kurie šie klimato pokyčiai siejami su labai mažais Žemės orbitos svyravimais, kurie keičia energijos, kurią mūsų planeta gauna iš saulės, kiekį. Tačiau atšilimas, kurį matėme per pastaruosius kelis dešimtmečius, yra per greitas, kad būtų siejamas su Žemės orbitos pokyčiais, ir per didelis, kad jį sukeltų Saulės aktyvumas ar kiti natūralūs veiksniai.

Ledas, paimtos iš Grenlandijos, Antarktidos ir kt. rodo, kad Žemės klimatas reaguoja į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokyčius. Senovinių įrodymų taip pat galima rasti medžiuose, vandenyno nuosėdose, koraliniuose rifuose ir nuosėdinių uolienų sluoksniuose.

Šie įrodymai atskleidžia, kad dabartinis atšilimas vyksta maždaug 10 kartų greičiau nei vidutinis atšilimo greitis po ledynmečio. Anglies dioksido kiekiai dėl žmogaus veiklos kyla daugiau nei 250 kartų greičiau nei iš natūralių šaltinių po paskutinio ledynmečio.

Stebimi sparčios klimato kaitos įrodymai:

Pasaulinis temperatūros kilimas

Šylantis vandenynas

Susitraukiantys ledynai

Sumažėjusi sniego danga

Jūros lygio kilimas

Mažėjantis arktinis jūros ledas

Ekstremalūs oro reiškiniai

Vandenyno rūgštėjimas



Svarbu paminėti, kad įraše išvardinti mokslininkai – nėra akademinėje bendruomenėje pripažinti už savo pasiekimus, neatlikę atitinkamų tyrimų. Dauguma mokslininkų arba dirbę su iškastinio kuro industrija, arba atlikę industrijos finansuotus ir viešai sukritikuotus tyrimus. Todėl jų nuomonė turėtų būti vertinama itin kritiškai, žinant, kad dalis jų yra šališki iškastinio kuro industrijai.

Viešai žinomas faktas, kad iškastinio kuro industrija investuoja milijardus tam, kad žmonės abejotų antropogenine klimato kaita arba visai netikėtų, kad vyksta pavojingi pokyčiai. Pavyzdžiui, neseniai paviešinti dokumentai parodė, kad kompanija „Exxon“ jau prieš 40 metų žinojo apie žmogaus sukeltą klimato kaitą – tokias išvadas padarė pačios kompanijos nusamdyti mokslininkai. Tačiau pasirinko slėpti tiesą ir investuoti į klimato kaitos neigimo propagandą. Todėl dauguma klimato kaitos „kritikų“ yra vienaip ar kitaip susiję su iškastinio kuro industrija.