Ar tikrai G. Thunberg prognozavo žmonijos pabaigą 2023 m.?

Tinklaraštyje sapereaude.lt paskelbta melaginga žinia apie Gretą Thunberg.

Teiginiai

Įraše teigiama, kad G. Thunberg prieš penkerius metus birželio 21 d. išpranašavo pasaulio pabaigą, jei nenustosime deginti iškastinio kuro (archyvas).

Verdiktas

Melas. G. Thunberg savo „Twitter“ įraše neteigė, kad pasaulis pasibaigs už 5 metų.

Melo detektoriaus komentaras

„Twitter“ įraše, kuris dabar jau ištrintas, G. Thunberg rašė: „Garsus klimato mokslininkas perspėja, kad klimato kaita sunaikins visą žmoniją, nebent per ateinančius penkerius metus nustosime naudoti iškastinį kurą“ (angl.: A top climate scientist is warning that climate change will wipe out all of humanity unless we stop using fossil fuels over the next five years).