Ar tai – Kinijoje sukurtas androidas, galintis pakeisti realią moterį?

Socialinių tinklų vartotojai pasidalino trumpu vaizdo įrašu, kuriame, jų teigimu, vaizduojama Kinijoje pagaminta androidė „Chloe“, įkrauta dirbtiniu intelektu. Iš tiesų, tai – tik ištrauka iš vaizdo žaidimo reklamos.

Teiginiai

Kinija sukūrė moteriškos lyties androidą su dirbtiniu intelektu „Chloe“, kurį ketinama paleisti į Indijos rinką, kaip realios moters pakaitalą.

Verdiktas

Melas. Vaizdo įraše matoma „Chloe“ yra kompiuterinio vaizdo žaidimo herojė, o ne realus androidas.

Melo detektoriaus komentaras

Minutės trukmės vaizdo įrašas, kuriame nufilmuotas interviu su, kaip teigia juo pasidalinę, Kinijoje pagamintu itin tikrovišku androidu „Chloe“, sulaukė susidomėjimo. Žinutėje aiškinama, kad dirbtinės moters kūnas pagamintas iš „Fanta Flesh“ medžiagos su silikoniniais idėklais, o vieno jos įkrovimo pakanka 72 valandoms. Socialinių tinklų vartotojai aiškina, kad androidui suteiktas dirbtinis intelektas, todėl „Chloe“ gali kalbėti bet kuria pasaulio kalba. Androidą pagaminusi bendrovė esą ketina išbandyti savo kūrinį su Indijos jaunimu, kuriems dirbtinė moteris galėtų atstoti tikrąsias.

Klaidinančios žinutės Foto: Ekrano nuotr.

Vis dėlto, išanalizavus pateiktą vaizdo įrašą „InVID We Verify“ įrankiu paaiškėjo, kad tai nėra joks realus androidas. Įrašas tėra vaizdo žaidimo reklaminis klipas. 2018 m. tuo pačiu klipu pasidalino kompiuterinių žaidimų bendrovės padalinio „Playstation Europe“ „Youtube“ paskyra. Vaizdo įrašas vadinasi: „Detroit: Become Human | Chloe | PS4“. „Detroit: Become Human“ ir yra 2018 m. išleisto kompiuterinio vaizdo žaidimo pavadinimas (čia).

Žaidimo apraše nurodoma, kad tai – naujausias „Quantic Dream“ sukurtas žaidimas. Jame veiksmas vyksta 2036 m. Detroito mieste, kurį atgaivino androidų išradimas ir įdiegimas į kasdienį gyvenimą. Tačiau kai androidai pradeda elgtis taip, tarsi būtų gyvi, įvykiai ima slysti iš rankų (čia).

Ta pati išgalvota istorija esą „Chloe“ yra realus androidas, sukurtas kinų, internete klaidžioja jau kurį laiką, socialiniuose tinkluose ją su tuo pačiu vaizdo įrašu galima aptikti nuo 2022 m.