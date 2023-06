Ar Cichanouskaja pasididino krūtinę ir nusifotografavo itin atvira iškirpte?

Socialiniuose tinkluose platinama provokuojanti Baltarusijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos nuotrauka, kurioje ji matoma itin atvira iškirpte ir padidinta krūtine. Ši nuotrauka nėra tikra, ji buvo pakoreguota nuotraukų redagavimo priemonėmis.

Teiginiai



S. Cichanouskaja pasididino krūtinę ir nusifotografavo itin atvira iškirpte (ČIA).

Verdiktas

Melas. Nuotrauka buvo pakeista nuotraukų redagavimo programomis.

Melo detektoriaus komentaras

Socialinių tinklų vartotojai pasidalino Baltarusijos opozicijos lyderės S. Cichanouskajos nuotrauka. Joje moteris vaizduojama itin išraiškinga, vizualiai gerokai didesne krūtine ir itin atvira iškirpte. Šalia nuotraukos pridėtame komentare rašoma: „prezidentė, gyvenanti iš lietuvos vidutiniosios klasės žmonių mokesčių“ (aut. past. – citatos kalba netaisyta).

Kai kurie nuotrauką komentavę žmonės nurodė, kad politikė iš mokesčių mokėtojų pinigų greičiausiai pasididino ir krūtinę.

„Melo detektorius“, pasitelkęs atvirkštinę vaizdų paiešką, surado tos pačios nuotraukos originalą. Paaiškėjo, kad socialiniuose tinkluose išplatintoje fotografijoje iškirptė ir krūtinės dydis buvo pakeisti nuotraukų redagavimo programomis.

Tikrojoje nuotraukoje moters krūtinė atrodo mažesnė, o iškirptė – ne tokia atvira. Ši fotografija buvo panaudota paramos fondo, skirto Baltarusijos politiniams kaliniams padėti ir demokratijai puoselėti, „A Country to Live in“ interneto svetainėje.

Kairėje – nuotraukų programomis pakeista nuotrauka, dešinėje – originali nuotrauka Foto: Ekrano nuotr.

Žiniasklaidoje ir apskritai viešojoje erdvėje nebuvo skelbta informacija apie tai, kad S. Cichanouskaja pastaruoju metu būtų pasididinusi krūtinę.

Šaltiniai

Atvirkštinė vaizdų paieška

About "A Country to Live in" Foundation