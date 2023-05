Ar tikrai artėja „mažasis ledynmetis“?

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė melaginga informacija apie esą artėjantį „mažąjį ledynmetį“.

Teiginiai



Artėja „mažasis ledynmetis“, klimatas ne šiltėja, o šaltėja, bandoma sukelti „klimato isteriją“ (ČIA).



Verdiktas



Melas. Jokio mažojo ledynmečio nėra, o klimato kaita yra mokslinis faktas.



Melo detektoriaus komentaras



Nors įrašas pradedamas JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos (NASA) pranešimu apie Saulės aktyvumo minimumą, originaliame NASA straipsnyje nėra paminėtas ledynmetis. Be to, NASA 2020 m. paviešino išsamų straipsnį „There Is No Impending 'Mini Ice Age'“ (liet.: Nėra artėjančio „mini ledynmečio“), kuriame duodugniai paaiškina, kaip veikia Saulė ir ko galėtume tikėtis, jei pasiektume ilgą Saulės aktyvumo sumažėjimą. Sapereaude.lt įraše tokia informacija nesuteikiama. Gali susidaryti įspūdis, kad melagingai informacijai pagrįsti tiesiog panaudotas NASA autoritetas.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Saulė, kaip ir kitos žvaigždės Visatoje, per savo gyvenimą pereina per natūralius aktyvumo ciklus. Kai kurie jų įvyksta per 11 metų ciklą, kai Saulė darosi aktyvesnė (daugiau Saulės audrų) ir mažiau aktyvi. Tačiau dažnai ji tampa ramesnė ilgesniam laikui – tada pastebima daug mažiau saulės dėmių, o Saulė išskiria daug mažiau energijos. Tai vadinama „didžiuoju Saulės minimumu“. Kai toks įvyko paskutinį kartą, jis sutapo su laikotarpiu, vadinamu „mažuoju ledynmečiu“ (nuo maždaug 1650 m. iki 1715 m. šiaurės pusrutulyje). Tada vėstantys vulkaniniai aerozoliai ir mažesnis Saulės aktyvumas sudarė sąlygas vėsesnei paviršiaus temperatūrai. Taigi tai nebuvo vien Saulės aktyvumo rezultatas, o susidėjo ir kiti veiksniai.

Net jei dabar Saulės minimumo periodas truktų šimtą metų, Žemės temperatūra vis vien kiltų dėl žmogaus veiklos (daugiausiai, deginant iškastinį kurą) išskiriamų ir susikaupusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Aptariamame įraše klimato krizė vadinama „klimato isterija“. Tačiau svarbu pabrėžti, kad antropogeninė klimato kaita yra mokslinis faktas, kurį įrodo daugybė mokslinių duomenų ir tyrimų (žr. Šaltiniai).

Moksliniai įrodymai rodo, kad žmogaus veikla sušildė Žemės paviršių ir jos vandenynus, o tai ir toliau šildo klimatą. Tai pagrįsta daugiau nei šimtmečio moksliniais įrodymais, kurie ir sustiprina mokslinį sutarimą. Dabar atmosferoje yra daugiau anglies dioksido nei bet kada buvo per pastaruosius 2 milijonus metų.