Ar tikrai mokslininkai nesutaria dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos?

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė melaginga naujiena apie žmogaus veiklos sukeltą klimato kaitą.

Teiginiai



Mokslininkai nesutaria dėl to, kad klimato kaita yra ne natūrali, o žmogaus veiklos sukelta, ir apgaudinėja visuomenę. Įraše klimato krizė melagingai vadinama „isterija“, bandoma sudaryti įspūdis, kad klimato mokslininkai nesutaria dėl antropogeninės klimato kaitos (ČIA).



Verdiktas



Manipuliacija. Antropogeninė (žmogaus veiklos) sukelta klimato kaita yra mokslinis faktas, patvirtintas daugybe tyrimų ir duomenų.



Melo detektoriaus komentaras



Publikacija išversta iš seno straipsnio vokietijos žiniasklaidoje, kuris jau nebepasiekiamas. Nuo 2014 m. mokslininkai surinko daugiau duomenų, atliko dar daugiau tyrimų apie klimato kaitą, todėl normalu, kad per tą laiką seni duomenys tapo nebeaktualūs.

Išverstame straipsnyje kritikuojama žinia, kad 97 proc. mokslininkų sutaria dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos. Esą, tai yra netiesa. Aptariamas 2013 m. pasirodęs mokslinis straipsnis „Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature“, kuriame nustatyta, kad 97 proc. mokslininkų sutaria, kad klimato kaita – antropogeninė.

Tiesa, kad, kai pasirodė, straipsnis susilaukė nemažai kritikos. Dabar antropogeninės klimato kaitos neigimas neegizstuoja tarp klimato mokslininkų – tai patvirtina naujas tyrimas „Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature“ iš 2021 m., kuriame nustatyta, kad sutarimas yra ne 97 proc., o „didesnis nei 99 proc.“.

Mokslinis sutarimas sustiprėjo, nes mokslininkai surinko dar daugiau įrodymų, kad žmonės ir sukėlė klimato kaitą. Pavyzdžiui, klimato modeliai parodė, kad natūralūs klimato veiksniai negalėtų padaryti tokios įtakos klimatui, kokią matome dabar.

Svarbu atsiminti, kad mokslininkai visada sutelkia dėmesį į įrodymus, o ne į nuomones. Moksliniai įrodymai ir toliau rodo, kad žmogaus veikla (visų pirma, iškastinio kuro deginimas) sušildė Žemės paviršių ir jos vandenynus, o tai ir toliau šildo klimatą. Tai pagrįsta daugiau nei šimtmečio moksliniais įrodymais, kurie ir sustiprina mokslinį sutarimą.

Pagrindinė priežastis, kodėl kyla temperatūra – šiltnamio efektą sukeliančios dujos (kaip anglies dvideginis, metanas). Kai atmosferoje daugeja šių dujų, vis daugiau Saulės šilumos lieka atmosferoje, todėl klimatas greitėjančiai šyla. Du trečdalius pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir beveik 90 procentų viso anglies dioksido emisijų, išsiskiriama deginant iškastinį kurą – anglį, naftą ir dujas, o ne dėl natūralių procesų.

Stebimi sparčios klimato kaitos įrodymai (keli pavyzdžiai):

Pasaulinės temperatūros kilimas

Šylantys vandenynai

Tirpstantys ledynai

Jūros lygio kilimas

Mažėjantis arktinis jūros ledas

Ekstremalūs oro reiškiniai

Vandenyno rūgštėjimas



Dabar atmosferoje yra daugiau anglies dioksido nei bet kada buvo per pastaruosius 2 milijonus metų.

Straipsnyje „Climate Change Disinformation and How to Combat It“ nurodomos pagrindinės retorinės strategijos, naudojamos prieš klimato kaitą nukreiptos propagandos žinutėse. Tarp jų – sukelti abejonę dėl mokslinio sutarimo (konsensuso). O šis aptariamas įrašas atitinka pastarąjį naratyvą – jame bandoma sukelti abejonę dėl mokslinio fakto.