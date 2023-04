Vaizdo įrašas nufilmuotas pastaruoju metu Kalifornijos valstijoje plėšikų nusiaubtame „Walmart“ prekybos centre.

Melas. Fairfieldo miesto, esančio Kalifornijos valstijoje, policija ir miesto merė paneigė informaciją apie čia esą įvykusį didžiulį „Walmart“ tinklui priklausančios parduotuvės apiplėšimą. Tai – ne pirma melaginga žinia apie JAV esą apiplėšinėjamas šio tinklo parduotuves. Panašiu metu buvo paskelbta melagiena apie Čikagoje neva neseniai įvykusį didžiulį parduotuvės apiplėšimą. Žinučių skleidėjai visose jose apiplėšimus siejo su demokratų valdoma Amerika.

Socialinių tinklų vartotojai dalinasi kelių sekundžių trukmės vaizdo įrašu, kuriame matoma plėšikų nusiaubta parduotuvė. Vartotojų teigimu, tai – neseniai Kalifornijoje apiplėštas „Walmart“ tinklui priklausantis prekybos tinklas.

„JAV „Walmart“ plėšikavimas Kalifornijoje. Leidimas apiplėšti iki 950 USD yra Bideno karikatūrinio socializmo elementas: demokratai leido engiamiems juodaodžiams apiplėšti kapitalistinio tinklo parduotuves“, – rašoma socialiniuose tinkluose išplatintose žinutėje.

Tačiau „Melo detektoriui“ pavyko išsiaiškinti, kad žaibiškai Jungtinėse Amerikos Valstijose išpopuliarėjęs, o vėliau ir lietuviškas socialines paskyras pasiekęs vaizdo įrašas nebuvo nufilmuotas šiuo metu Kalifornijoje. Tokio apiplėšimo egzistavimą paneigė tiek miesto merė Catherine Moy, tiek vietos policija.

Vaizdo įrašas iš apiplėštos parduotuvės pirmiausia pasklido „Twitter“ platformoje, kur balandžio 20 d. juo pasidalino dabar jau neaktyvi anketa @4Mischief. Šalia pasidalinimo paliktoje žinutėje nurodyta, kad apiplėšimas įvyko Fairfielde, Kalifornijoje, „Walmart“ prekybos centre ir tai esą yra įrodymas, kad demokratai naikina Ameriką.

Šiuo metu vaizdo įrašas jau pašalintas iš platformos ir yra išlikusi tik suarchyvuota jo kopija (ČIA), kuri iki pašalinimo buvo išplatinta ir kitų vartotojų – ta pati žinutė buvo pasidalinta 10,9 tūkst. kartų.

Į šį pranešimą netruko sureaguoti vietos policija, balandžio 21 d. oficialioje „Twitter“ paskyroje paskelbusi (ČIA), kad minėta anketa nėra patikimas informacijos šaltinis, o Fairfielde nebuvo užregistruotas panašus parduotuvės apiplėšimas.

This account is not a reputable source of information. This is absolutely untrue. There has been no such incident in Fairfield, California. #MisinformationIsADangerousThing https://t.co/NOq6tsDCkR



Miesto merė tą pačią dieną taip pat sureagavo į melagingą naujieną (ČIA), „Twitter“ paskyroje parašiusi:

„Galbūt matėte virusinį vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas „Fairfieldo Walmart“ po banditų apgulties. Tai NĖRA Fairfieldo, Kalifornijos valstijoje, „Walmart“, kuris per pastarąją savaitę net nekvietė policijos. Tikriausiai kažkas pavydi mūsų mažėjančio nusikalstamumo lygio. 🙄 #DeepFake.“



You may have seen a viral video of “Fairfield’s Walmart” after a siege of thugs.

This is NOT Fairfield, Calif.’s Walmart, which hasn’t even called police in the past week.

Probably somebody jealous of our dropping crime rate. 🙄#DeepFake