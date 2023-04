Ar tiesa, kad JT siekia dekriminalizuoti ir normalizuoti lytinius santykius su nepilnamečiais?

Kovo 8 d. Tarptautinė teisininkų komisija (ICJ) pristatė naują teisininkų parengtą teisinių principų rinkinį, skirtą žmogaus teisėmis grindžiamam požiūriui į baudžiamuosius įstatymus, draudžiančius elgesį, susijusį su seksu, reprodukcija, narkotikų vartojimu, ŽIV, benamyste ir skurdu. Šis ataskaita iš karto sulaukė itin nemalonaus dėmesio, kai bulvarinė žiniasklaida, socialinių tinklų vartotojai ir melagienų portalai puolė aiškinti, jog dokumentas atveria kelią seksui su vaikais.

Teiginiai



JT teisės ekspertų ataskaita atveria vartus į sekso su vaikais normalizavimą (ČIA ir ČIA ir ČIA).



Verdiktas



Melas. Kovo 8 d. publikuotoje Tarptautinės teisininkų komisijos parengtoje ataskaitoje kalbama apie žmogaus teisių vaidmenį taikant baudžiamąją teisę. Viename punkte aiškinamas baudžiamosios teisės taikymas asmenims, kurie užsiima seksualine veikla abipusiu sutikimu. Jame nėra kalbama apie lytinius santykius tarp suaugusiojo ir mažamečio asmens, tačiau apibrėžiama situacija, kai lytiniais santykiais užsiima du panašaus amžiaus asmenys, nesulaukę amžiaus, kai leidžiami nebaudžiami lytiniai santykiai ir nurodoma, kad jei tokiais santykiais užsiimama abipusiu sutikimu be išnaudojimo požymių, tuomet jiems neturėtų būti taikomos baudžiamosios sankcijos.



Melo detektoriaus komentaras



Tarptautinės moters dienos proga publikuotas teisininkų komisijos parengtas teisinių principų rinkinys (ČIA) turėjo paskatinti atsigręžti į žmogaus teisių apsaugą, bet vietoje to sulaukė aršios kritikos dėl neva raginimo dekriminalizuoti seksą su vaikais.

Tokio pobūdžio naujienos pasklido ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, neretai melagienas skleidžiantis portalas „Infa“ balandžio 19 d. publikavo straipsnį, kuriame teigia, jog „JT teisės ekspertų šokiruojanti ataskaita atveria vartus į sekso su vaikais normalizavimą“. Šis straipsnis per dvi dienas buvo peržiūrėtas 1363 kartus, be to, juo dalinosi ir socialinių tinklų vartotojai, pakartodami straipsnyje minimus teiginius.

Melagingos žinutės Foto: Ekrano nuotr.

Prie kaltinimų Tarptautinės teisininkų komisijos parengtai ataskaitai prisidėjo ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų televizijos kanalas „Fox News“, kuriame balandžio 17 d. publikuotas straipsnis labai panašia antrašte, kaip ir pasirodęs „Infa“ portale.

Daugiausia visuomenės kritikos sulaukė 16-as ataskaitos principas, kuriame kalbama apie teisės principų taikymą seksualinių santykių, kuriems buvo duotas abipusis sutikimas, atveju, tačiau tiek ataskaitos rengėjai, tiek Jungtinių Tautų atstovai tvirtina, kad kritika yra be pagrindo, nes straipsnio tekstas buvo klaidingai suprastas.

Portalo „Infa“ straipsnyje cituojamas dešiniųjų politinių pažiūrų tinklaraštininkas, gyvenantis Malaizijoje, tačiau savo žinutėse dažniausiai pasisakantis apie Jungtines Amerikos Valstijas, Ianas Milesas Cheongas. Jis savo „Twitter“ paskyroje tvirtino, kad „Jungtinių Tautų Organizacijos teigimu, vaikai gali duoti sutikimą lytiniams santykiams su suaugusiaisiais. Toks buvo planas visą laiką“.

Publikacijoje cituojamos ir kitos interneto žvaigždės, puolusios tvirtinti esą JT yra pilnos pedofilų, o ataskaita siekiama dekriminalizuoti lytinius santykius su vaikais ir nepilnamečiais. Galiausiai, prisiminta ir Jeffrey Epsteino istorija bei neva slapti pasaulio elito siekiai seksualiai išnaudoti vaikus.

Šie teiginiai visiškai iškreipia tikrąją kovo 8 d. išleistos ataskaitos prasmę. Joje nėra normalizuojamas seksas su vaikais ir neraginama išnaudoti vaikus seksualiai. Esminis ataskaitos principas – spręsti žalingą nepagrįsto asmenų ir ištisų bendruomenių kriminalizavimo poveikį žmogaus teisėms ir keisti požiūrį į baudžiamuosius įstatymus, kuriais paprastai baudžiama už elgesį, susijusį su seksu, reprodukcija, narkotikų vartojimu, ŽIV, benamyste ir skurdu, atsižvelgiant į žmogaus teisių svarbą.

Daugiausia visuomenės dėmesio ir klaidingų interpretacijų sulaukusiame 16-ame ataskaitos principe kalbama apie įstatymo taikymą lytinių santykių, kuriems buvo duotas abipusis sutikimas, atveju. Esminė principo idėja yra ta, kad lytinis elgesys abipusiu sutikimu, neatsižvelgiant į lytinės veiklos rūšį, biologinę lytį ar socialinę lytį, lytinę orientaciją, lytinę tapatybę ar lyties išraišką ar jų šeiminę padėtį, jokiomis aplinkybėmis negali būti kriminalizuojamas.

Tačiau užsimenama ir apie baudžiamojo įstatymo taikymą, kai kalbama apie asmenis, nesulaukusius minimalaus amžiaus, kai gali būti duodamas leidimas lytiškai santykiauti. Ataskaitos pastraipoje rašoma:

„Kalbant apie baudžiamosios teisės vykdymą, bet koks nustatytas minimalus sutikimo lytiškai santykiauti amžius turi būti taikomas nediskriminuojant. Teisės aktų vykdymas negali būti siejamas su dalyvių lytimi ir (arba) lytimis ar santuokos sudarymo amžiumi.

Be to, seksualinis elgesys, kuriame dalyvauja asmenys, nesulaukę šalyje nustatyto minimalaus sutikimo lytiškai santykiauti amžiaus, gali būti savanoriškas faktiškai, jei ne teisiškai. Šiomis aplinkybėmis baudžiamosios teisės vykdymas turėtų atspindėti teises ir galimybes jaunesniems nei 18 metų asmenims priimti sprendimus dėl dalyvavimo savanoriškame seksualinį elgesį ir jų teisę būti išklausytiems sprendžiant su jais susijusius klausimus.“

Pastraipa apie santuokos sudarymo amžių, kaip teigia teisės profesorė Niujorko Universitete Erin Murphy, siekiama apsaugoti vaikus, pareiškiant, kad nustačius minimalų sutikimo lytiškai santykiauti amžių šis įstatymas neturėtų būti apeinamas susituokus. Punktas daugiausia liečia JAV valstijas, kuriose nenustatytas minimalus amžius, nuo kurio leidžiama tuoktis, taigi, tai gali būti teisinė spraga, leidžianti nesilaikyti minimalaus sutikimo lytiniam aktui įstatymo susituokus su asmenimi.

Kitame punkte rašoma, kad lytinis aktas tarp asmenų, nesulaukusių nustatymo minimalaus amžiaus, nuo kurio leidžiama lytiškai santykiauti, „gali būti savanoriškas faktiškai, jei ne teisiškai“. Šiame punkte nekalbama apie leidimą suaugusiesiems užsiiminėti seksu su vaikais ir neužsitraukti baudžiamosios atsakomybės. Jame turimi omenyje atvejai, kai lytiniais santykiais abipusiu sutikimu užsiima du panašaus amžiaus asmenys, nesulaukę minimalaus amžiaus, nuo kurio leidžiami lytiniai santykiai, pavyzdžiui, du vyresnio amžiaus paaugliai.

Punktas būtų aktualus tokiose vietovėse, kur nustatytas minimalus amžius užsiiminėti lytiniais santykiais neatitinka tos vietovės realijų, tai yra, pavyzdžiui, lytiniais santykiais užsiima vyresnių klasių moksleiviai, nors pagal įstatymą santykiavimas tarp tokio amžiaus asmenų turėtų užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Kovo 8 d. ataskaitoje tokiais atvejais raginama atsižvelgti į abiejų asmenų amžių bei į tai, ar lytiniai santykiai buvo savanoriški ir nesusiję su išnaudojimu ir pagal tai vertinti nusižengimo rimtumą.

Apie tai, kad šis punktas buvo klaidingai interpretuotas ir jame pateikta informacija tapo įkvėpimu melagienoms pranešė patys ataskaitos autoriai, Tarptautinė teisininkų komisija (ČIA), pranešusi, kad:

„Jungtinių Tautų įsipareigojimas kovoti su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir Kovo 8-osios principų turinys vėliau buvo labai iškraipyti daugelyje socialinės žiniasklaidos priemonių ir interneto svetainių. Kovo 8-osios principuose neraginama dekriminalizuoti lytinių santykių su vaikais, taip pat neraginama panaikinti šalyje nustatytą minimalų sutikimo lytiniams santykiams amžių. Iš tiesų, Tarptautinė teisininkų komisija pabrėžia, kad pagal tarptautinę teisę valstijos [turimos omenyje JAV, – aut. past.] turi aiškią pareigą apsaugoti vaikus nuo visų formų prievartos, pavyzdžiui, seksualinės prievartos prieš vaikus, be kita ko, kriminalizuojant tokį elgesį.“

Į klaidingą ataskaitos interpretaciją dėmesį atkreipė ir Jungtinės Tautos (ČIA). JT atstovė spaudai Stephane Dujarric spaudos konferencijoje sakė:

„Galiu pasakyti, kad kovo mėn. Tarptautinės teisininkų komisijos paskelbta ataskaita neseniai buvo iškraipyta daugelyje interneto svetainių. Joje nebuvo raginama dekriminalizuoti lytinius santykius su vaikais, taip pat nebuvo raginama panaikinti amžiaus, nuo kurio galima duoti sutikimą. Tarptautinės teisininkų komisijos ataskaitoje išdėstyti teisiniai principai, kuriais vadovaujantis tarptautinė žmogaus teisių teisė turėtų būti taikoma baudžiamojoje teisėje įvairiais klausimais. Taikant teisę pripažįstama, kad baudžiamosios sankcijos nėra tinkamos panašaus amžiaus paaugliams už savanorišką neišnaudojamą seksualinę veiklą. Taip pat pripažįstama, kad paaugliams neturėtų būti trukdoma naudotis juos saugančiomis sveikatos priežiūros paslaugomis. JT ryžtingai kovoja su seksualiniu vaikų išnaudojimu, palaiko nuostatą, kad seksualinis vaikų išnaudojimas ir seksualinė prievarta yra nusikaltimas, ir remia šalis, siekiančias apsaugoti vaikus.“