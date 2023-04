Ar tikrai vakcinos kenkia vaisingumui?

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė publikacija, kurioje skelbiama melaginga informacija apie COVID-19 vakcinas.

Teiginiai

Įraše teigiama, kad gimstamumas pasaulyje mažėja, nes COVID-19 vakcinos daro neigiamą poveikį vaisingumui ir reprodukcijai (ČIA).

Verdiktas

Melas. Nėra mokslinių duomenų ir įrodymų, kad COVID-19 vakcinos gali padaryti žmonės nevaisingais ir pakenkti reprodukcijai. Įraše taip pat melagingai teigiama, kad esą Pasaulio ekonomikos forumas specialiai nemini neigiamo skiepų poveikio gimstamumui, kalbant apie COVID-19 vakcinas.

Melo detektoriaus komentaras

Remiantis mokslinių tyrimų duomenimis, nėra įrodymų, kad COVID-19 vakcinos sukelia nevaisingumą ar didina persileidimo ar negyvagimio riziką.

Praėjusiais metais publikuota metaanalizė „The impact of COVID-19 vaccines on fertility-A systematic review and meta-analysis“. Mokslininkai išanalizavo visus tyrimus apie reprodukcinio amžiaus žmonių vaisingumą ir COVID-19 skiepus, publikuotus didžiuosiuose mokslinių straipsnių žurnaluose – „PubMed“, „Scopus“, „Web of Science“, „Cochrane“ ir „Embase“ – iki 2022 m. birželio mėn. Nerasta jokių įrodymų apie ryšį tarp vakcinų ir nevaisingumo.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Tiesa, kad po COVID-19 vakcinų buvo moterų, kurios pranešė apie mėnesinių ciklo pasikeitimus. Tačiau nenustatyta, kad šie galimi trumpalaikiai pasikeitimai gali daryti žalą moters vaisingumui.

Mokslininkai ir medikai COVID-19 vakcinas laiko saugiomis ir efektyviomis, norint padėti išvengti sunkių susirgimų, hospitalizacijos ar mirties. COVID-19 vakcinos rekomenduojamos nėščioms, maitinančioms moterims, o taip pat žmonėms, planuojantiems vaiką.

Publikacijoje taip pat cituojami melagingi Michael Yeadon teiginiai, kuris yra pasaulyje pagarsėjęs melagingų faktų platintojas. Naudojama melaginga „Project Veritas“ ataskaita – radikalių dešiniųjų organizacija, kurie platina smarkiai suredaguotus netikrus vaizdo siužetus, melagingas ataskaitas ir sąmokslo teorijas.

Svarbu paminėti, kad įrašo pradžioje remiamasi Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, kad gimstamumas pasaulyje krenta jau pastaruosius 70 metų. Tačiau tai nėra susiję su vakcinomis. Specialistų teigimu, taip yra dėl geresnių galimybių moterims siekti išsilavinimo ir karjeros, sumažėjęs kūdikių mirštamumas ir augančios vaiko auginimo kainos.