Ar Bidenas oro uoste tikrai nepažino Sunako?

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Joe Bideno vizitas Šiaurės Airijoje sudomino norinčius iš jo pasityčioti klaidingos informacijos skleidėjus. Socialiniuose tinkluose paskelbta esą Belfaste nusileidęs prezidentas neatpažino Jungtinės Karalystės (JK) ministro pirmininko Rishi Sunako.

Teiginiai



Nusileidęs Belfaste JAV prezidentas Joe Bidenas neatpažino JK ministro pirmininko Rishi Sunako ir jį pastūmė.



Verdiktas



Vaizdo įrašai nufilmuoti J. Bideno lėktuvui nusileidus Belfasto oro uoste įrodo, kad JAV prezidentas pažino JK ministrą pirmininką R. Sunaką. Socialiniuose tinkluose patalpinta ištrauka neparodo viso J. Bideno sutikimo ir prasideda tik tuo metu, kai J. Bidenas jau pasisveikino su R. Sunaku ir gręžėsi prie kitų laukiančių delegacijos narių.



Melo detektoriaus komentaras



Praėjusią savaitę įvykęs JAV prezidento J. Bideno vizitas Šiaurės Airijoje sudomino klaidingos informacijos skleidėjus ir sensacijų ieškotojus. Ne paslaptis, kad prezidentas savo kadencijos metu ne kartą leptelėjo ką nors netaktiško ar viešai kalbėdamas sumaišydavo žodžius, todėl socialiniuose tinkluose paskelbta žinutė esą J. Bidenas nepažino jį oro uoste sutikusio JK ministro pirmininko R. Sunako nieko nenustebino. Apie šį neva trikdantį momentą kalbėjo ne tik socialinių tinklų vartotojai, bet ir populiarūs bulvariniai portalai, pavyzdžiui, „The Daily Mail“ (ČIA). Tačiau šį kartą J. Bidenas pašaipų sulaukė nepelnytai, nes toks teiginys – neteisingas.

Teiginiui įrodyti buvo pasitelktas kelių sekundžių trukmės vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas JAV prezidento sutikimas. Neryškiame siužete matyti, kaip J. Bidenas prasilenkia su R. Sunaku ir kareivišku pasisveikinimu sutinka Karaliaus Karolio asmeninį atstovą Antrimo grafystėje, lordą leitenantą Davidą McCorkellą.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Tačiau vien šio vaizdo įrašo neužtenka padaryti išvadoms, kaip iš tiesų vyko J. Bideno ir R. Sunako susitikimas.

J. Bideno sutikimo Belfasto oro uoste vaizdo įrašas buvo patalpintas C-SPAN platformoje (ČIA). Ties 27-a įrašo sekunde matyti, kaip J. Bidenas pirmiausia prieina prie R. Sunako ir su juo pasisveikina suimdamas jam ties žastu. Tik po šio gesto R. Sunakas pasitraukia į šalį, leisdamas prezidentui pasisveikinti su lordu leitenantu D. McCorkellu. Kad R. Sunakas nebuvo nepastebėtas įrodo ir iš toliau nufilmuoti kadrai. Nors dalį vaizdo užstoja prie lėktuvo laiptų laukiantis šarvuotas automobilis, pro keleivio stiklą matomame neryškiame vaizde (ČIA) ties 17:04 min. galima pamatyti, kaip R. Sunakas prisiartina prie laiptais nusileidusio J. Bideno ir jį sutinka.

Be to, C-SPAN vaizdo įraše matyti, kaip pasisveikinęs su lordu leitenantu J. Bidenas grįžta prie R. Sunako pasikalbėti ir ministrą pirmininką apkabina per pečius (ties 54 s.).

Visi šie gestai įrodo, kad JAV prezidentas, sutiktas Belfasto oro uoste, pažino JK ministrą pirmininką.