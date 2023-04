Billas Gatesas sakė, kad „jei gerai dirbtume vakcinų, sveikatos ir reprodukcijos srityse, pasaulio gyventojų skaičių galėtume sumažinti 10–15 proc. Pasaulį gali išgelbėti tik genocidas.“ (ČIA).

B. Gatesas niekada nesakė, kad pasaulį gali išgelbėti tik genocidas, ši frazė yra išgalvota. Tuo tarpu kalbėdamas apie darbą vakcinų, sveikatos ir reprodukcinės sveikatos paslaugų srityse ir pasaulio gyventojų skaičiaus mažėjimą milijardierius tik dar kartą pakartojo ne kartą teigtą mintį, kad žmonių populiacija pradeda natūraliai mažėti tada, kai sumažėja kūdikių mirtingumas. Dingus baimei, kad kūdikiai neišgyvens, šeimos pačios nusprendžia susilaukti mažiau vaikų.

Socialinių tinklų vartotojai dalinasi neva B. Gateso pasakyta fraze, jog pasaulį gali išgelbėti tik genocidas, įvykdytas gerai dirbant vakcinų, sveikatos ir reprodukcijos srityse. Taip esą pasaulio gyventojų skaičių būtų galima sumažinti 10–15 proc. Nors tokia žinutė buvo patalpinta nenurodant originalaus jos šaltinio, ją pakomentavę žmonės netruko surasti įrašą iš 2010 m. TED konferencijos, kurioje dalyvavo B. Gatesas. Jame „Microsoft“ įkūrėjas pasakė panašią, tačiau ne identišką frazę. Apie pasaulio gelbėjimą genocidu ant scenos jis nekalbėjo.

B. Gateso pasisakymas „Innovating to zero!“ oficialioje TED konferencijos interneto svetainėje buvo peržiūrėtas daugiau nei 8,5 mln. kartų. Jame milijardierius pirmiausia aptaria energinių resursų ir klimato problemą, akcentuodamas, kad augančiam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui didžiausią įtaką daro žmonių skaičius žemėje, jų naudojamos paslaugos, energija, reikalinga šioms paslaugoms tiekti ir CO2 dujos, išleidžiamos vienam energijos vienetui.

Kalbėdamas apie žmonių populiacijos augimą B. Gatesas sako: „Pirma, turime gyventojus. Šiandien pasaulyje gyvena 6,8 milijardo žmonių. Tai siekia apie devynis milijardus. Dabar, jei atliksime tikrai puikų darbą naujų vakcinų, sveikatos priežiūros, reprodukcinės sveikatos paslaugų srityje, galėtume tai sumažinti, galbūt, 10 ar 15 procentų. Bet dabar ten matome apie 1,3 padidėjimą.“

Būtent ši frazė sulaukė socialinių tinklų vartotojų dėmesio, kaip neva patvirtinanti dar COVID-19 pandemijos pradžioje pradėtą skleisti sąmokslo teoriją apie pasaulio galingųjų siekius vakcinomis naikinti ar sterilizuoti žmoniją, tačiau ją sakydamas B. Gatesas omenyje turėjo visai ką kitą.

B. Gatesas kartu su buvusia žmona Melinda Gates jau daug metų kalba apie tai, kad žmonių populiacijos augimą, sukuriantį daugybę problemų, tarp kurių ir alinamas klimatas, galima suvaldyti tik sumažinus kūdikių mirtingumą. Jų įsitikinimu, geresnė sveikatos apsauga, kokybiškos reprodukcinės sveikatos paslaugos ir geresnis vakcinų prieinamumas gali padėti pasiekti šį tikslą. Sumažėjus kūdikių mirtingumui šeimos jaučia mažiau baimės, kad jų atžalos mirs dar vaikystėje ir gali priimti sprendimą turėti mažiau vaikų, nes yra užtikrinti, kad šie sėkmingai sulauks brandos.

„Jei motina ir tėvas žino, kad jų vaikas gyvens iki pilnametystės, jie pradeda natūraliai mažinti savo populiacijos dydį“, – žurnalui „Forbes“ 2011 m. duotame interviu sakė M. Gates.

Tą pačią mintį savo „Twitter“ paskyroje 2012 m. išsakė ir B. Gatesas.

How do we reduce population growth? By reducing infant mortality. I was surprised too. http://t.co/YnebvxN3