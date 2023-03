Ar šis vyras buvo nufilmuotas Europos Parlamente ir ką jis iš tiesų uostė?

www.DELFI.lt

Vaizdai iš socialiniuose tinkluose patalpinto vaizdo įrašo Foto: Ekrano nuotr.

Socialinių tinklų vartotojų dėmesį patraukė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas salėje sėdintis politikas, ant rankos pasibarstantis miltelių ir suvartojantis jų per nosį. Įrašu pasidalinusiųjų teigimu, tai esą Europos Parlamento narys. Be to, komentare duodama suprasti, kad darbo vietoje jis vartojo narkotikus, greičiausiai, kokainą, tačiau ši informacija – klaidinga.

Siųsk Faktą! Jei politikų ar ekspertų komentarai tavęs neįtikina, patikrink juos Melo Detektoriumi ir sužinok tiesą! Vardas, Pavardė * El. Paštas * Jūsų komentaras * Dokumentas ar foto Įkelti Pažymėkite, kad Jūs ne robotas * * privalomi laukai Siųsti

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0