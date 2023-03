Ar tiesa, kad JAV Laimo ligą sukūrė kaip biologinį ginklą?

Vėl plačiai paplito prieš kelerius metus internete platinta melaginga sąmokslo teorija apie tai, kad Laimo liga yra JAV sukurtas biologinis ginklas.

Teiginiai

Išslaptinti dokumentai atskleidžia, kad Laimo liga yra JAV vyriausybės sukurtas biologinis ginklas. Žurnalistė Kris Newby pateikė įtikinamų įrodymų, kad Laimo ligą, kuria kasmet suserga apie 476 000 amerikiečių, iš tikrųjų sukūrė JAV vyriausybė kaip biologinį ginklą (ČIA).

Verdiktas

Šie teiginiai yra melas. Pati žurnalistė K. Newby net neteigia, kad JAV sukūrė Laimo ligą kaip biologinį ginklą o tik tvirtina, kad yra pagrindo tai įtarti. Nors ir teigiama, išties nepateikiami ir jokie išslaptinti dokumentai, kurie įrodytų tokią teoriją. Be to, Laimą ligą sukeliančių bakterijų DNR mokslininkai aptiko 5300 metų senumo mumijos kūne, o tai tik įrodo, kad šios bakterijos atsirado daug anksčiau, nei JAV vykdė savo biologinio ginklo programą, kuri buvo uždrausta 1969 m.

Melo detektoriaus komentaras

Sąmokslo teorijos apie tai, kad Laimo liga gali būti JAV sukurtas biologinis ginklas aktyviai sklisti ėmė tuomet, kai 2008 metais pasirodė K. Newby sukurtas dokumentinis filmas „Under Our Skin“. Šį filmą ji sukūrė po to, kai pati su vyru susirgo Laimo liga ir tvirtino, kad jai teko išskęsti gerokai sunkesnė ligos formą nei oficialiai teigiama.

2019 metasi K. Newby išleido knygą „Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons“, kurioje dėsto teoriją, kaip Laimo liga gali būti JAV sukurtas biologinis ginklas, nes esą erkės specialiai užkrėstos mirtinais patogenais.

Ir nors po knygos pasirodymo kai kurie politikai ragino Pentagoną ištirti paskleistą sąmokslo teoriją, daugelis mokslininkų įrodė, kad tai būtent yra sąmokslo teorija, o ne tiesa.

Tufts universiteto infekcinių ligų ir pasaulinės sveikatos profesorius Samas Telfordas pripažintame leidinyje „The Washington Post“ publikavo savo straipsnį, kuriame nurodė, kad K. Newby išleistoje knygoje ir yra tiesos, tačiau teiginys apie tai, kad Laimo liga yra JAV sukurtas biologinis ginklas yra melas.

Laimo ligos sukėlėją 1981 metais atrado medicinos entomologas Willy Burgdorferis, o apie tai 1982 m. paskelbė mokslo žurnalo „Science“ straipsnį „Laimo liga – erkių platinama spirochetozė?“.

S. Telfordas rašė, kad su Laimo liga pradėjo dirbti nuo 1985 metų ir kaip savo daktaro disertacijos dalį ištyrė, ar muziejuose erkių ir pelių egzemplioriai turi užkrėtimo Laimo ligos bakterija įrodymų prieš pirmuosius žinomus Amerikos žmonių atvejus aštuntojo dešimtmečio viduryje.

„Dirbdami su mikrobiologu Davidu Persingu nustatėme, kad erkės iš Long Ailendo, surinktos 1945 m., buvo užkrėstos . Vėlesni tyrimai parodė, kad pelės iš Cape Cod, surinktos 1896 m., buvo užkrėstos. Taigi dešimtmečius prieš Laimo ligos identifikavimą ir prieš tai, kai karo mokslininkai galėjo bakteriją pakeisti ar sukurti, ji jau gyveno laukinėje gamtoje. Vien tai įrodo, kad sąmokslo teorija klaidinga“, - teigė S. Telfordas.

„Erkės ir Laimo liga būtų labai keistas pasirinkimas kaip biologinis ginklas, nes su erkėmis sunku dirbti, jos neturi sparnų, o Laimo liga, vargu, ar sukeltų norimą rezultatą“, – sakė ir Montanos valstijos universiteto entomologijos profesorius Robertas Petersonas.