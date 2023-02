„Twitter“ pareikalavo vartotojų pašalinti nuo savo vardo Ukrainos vėliavos simbolį, nes jo naudojimas prieštarauja socialinio tinklo neutralumo taisyklėms. Ukrainos vėliavėlę varde gali naudoti tik „Twitter Blue“ prenumeratoriai (ČIA).





„Twitter“ nenusprendė uždrausti naudoti Ukrainos vėliavos simbolį vartotojų profiliuose. Ši ekrano nuotrauka buvo suklastota, siekiant atkreipti dėmesį į platformos savininko Elono Musko šališkumą ir keliamą grėsmę demokratijai.





Socialiniuose tinkluose vasario mėnesį išplatinta neva „Twitter“ platformos ekrano nuotrauka, kurioje matyti žinutė, skirta asmeniui, savo varde naudojusiam Ukrainos vėliavos simbolį. Ekrano nuotraukoje nurodoma pašalinti Ukrainos vėliavos simbolį, nes šį esą gali naudoti tik „Twitter Blue“ prenumeratoriai.

Paaiškinama ir tokio sprendimo priežastis – neva Ukrainos vėliavos naudojimas vertinamas kaip politinis pareiškimas prieš Rusiją ir prieštarauja socialinio tinklo neutralumo politikai. Žinutės apačioje nurodoma, kad Ukrainos vėliavą iš profilio reikėtų pašalinti iki vasario 28 d., antraip vartotojas praras prieigą prie socialinio tinklo.

Ši ekrano nuotrauka sparčiai pasklido ir kituose socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, vasario 27 d. ja pasidalino žinutes rusų ir lietuvių kalbomis publikuojanti paskyra, kurioje gausu prieš Ukrainą nukreiptos informacijos.

Tačiau tai, kad ekrano nuotrauka yra netikra, o ja siekta pasidalinti socialinio eksperimento tikslais nesunku atsekti suradus „Twitter“ paskyrą, iš kurios ir buvo paskleista ši žinia. Nurodoma, kad žinute pasidalino „Walter Report“ paskyra. Tokią žinutę iš tiesų galima rasti, ji buvo publikuota vasario 26 d. ir peržiūrėta 2,9 mln. kartų (ČIA). Šiuo metu po žinute jau yra matomas perspėjimas, kad joje pateikiama netikra informacija bei siūloma perskaityti naudojimosi „Twitter“ politikos gaires.

Has anyone else gotten this popup yet or is it only us? pic.twitter.com/rY9r97BXc3 — Walter Report 🇺🇦 (@walter_report) February 25, 2023

You can’t be serious, @elonmusk ?



Tą pačią dieną po kelių valandų „Walter Report“ paskyroje pasirodė kita žinutė (ČIA), kurioje paneigiamas prieš tai publikuotosios turinys ir nurodoma, kad „Twitter“ nedraudžia naudoti Ukrainos vėliavos simbolio, tačiau problema yra ta, kad labai lengva patikėti, jog Elonas Muskas galėtų taip pasielgti. „Musko veiksmai ir tviterio žinutės kalba garsiau nei netikri memai ir turi realių pasekmių Ukrainai. Realią grėsmę demokratijai kelia tai, kad Muskas kartoja savo kraštutinių dešiniųjų bičiulių rusišką propagandą“, – žinutėje rašė „Walter Report“.



Twitter is NOT banning the 🇺🇦... yet. The fact that it’s so believable Musk would do this is serious though.

A real threat to democracy is Musk echoing his far-right besties'… https://t.co/hqJFN987xs

— Walter Report 🇺🇦 (@walter_report) February 26, 2023