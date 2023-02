Ar tiesa, kad Bidenas po susitikimo su žurnalistais netyčia išsidavė šnekėjęs nesąmones?

Socialiniuose tinkluose plinta trumpas vaizdo įrašas, kuriame matomas spaudos konferencijoje dalyvaujantis JAV prezidentas Joe Bidenas, kuris, įrašu pasidalinusiųjų teigimu, pamiršta laiku išjungti mikrofoną ir nevalingai prisipažįsta šnekėjęs nesąmones. „Melo detektorius“ išsiaiškino, kad įrašo pabaiga buvo pakoreguota ir iš tiesų jame girdimų frazės JAV vadovas nesakė.

J. Bidenas po spaudos konferencijos pamiršo išjungti mikrofoną ir buvo išgirstas prisipažįstantis žurnalistams sakęs nesąmones (ČIA).



Netiesa. J. Bidenas nebuvo pričiuptas prisipažįstantis šnekėjęs žurnalistams nesąmones, o jo asistentas netvirtino, kad jie gali patikėti viskuo. Spaudos konferencijoje JAV vadovas kalbėjo prie podiumo, ant kurio buvo pritvirtinti du mikrofonai, taigi, jam nuėjus nuo scenos jokios privačiai pasakytos replikos nebūtų girdimos net jei mikrofonai būtų neišjungti. Be to, Baltieji rūmai pateikia viešų prezidento pareiškimų išrašus, kuriuose užfiksuojamos visos pasakytos replikos ir juose tokios frazės nėra girdimos. Prieš nueidamas nuo scenos J. Bidenas supeikė žurnalistus dėl mandagumo stokos. Tai buvo paskutinė įraše girdima frazė.



Socialiniuose tinkluose patalpintas kelių sekundžių trukmės vaizdo įrašas, kuriame nufilmuotas JAV prezidentas, dalyvaujantis spaudos konferencijoje. Įrašu pasidalinę vartotojai tvirtina esą J. Bidenas nueidamas nuo scenos pamiršo išjungti mikrofoną ir jam užėjus už užuolaidos buvo prigautas prisipažįstantis žiniasklaidai kalbėjęs nesąmones.

Paskutinė prezidento replika, girdima šiam kalbant į mikrofoną įrašo pradžioje yra ši (aut. past. – pateikiame replikos vertimą iš anglų į lietuvių kalbą): „Dabartiniu žvalgybos bendruomenės vertinimu, šie trys objektai greičiausiai buvo oro balionai, susieti su privačiomis bendrovėmis, poilsio ar mokslinių tyrimų institucijomis, tiriančiomis orus ar atliekančiomis kitus mokslinius tyrimus.“

Po jos pasipila žurnalistų klausimai, kuriuos sunku identifikuoti, nes klausiančiųjų balsai tarpusavyje persipina, o klausimai taip pat užduodami nerišliai. J. Bidenas pasitraukia už širmos, kur girdėti neva jam priskiriamas balsas, sakantis „Kaip manai, ar kas nors patikėjo šia nesąmone?“ ir asistento replika „Absoliučiai. Jie patikės bet kuo.“ Galiausiai vėl girdimas neva J. Bideno balsas, sakantis „Dingstam iš čia“.

Paskutinėje įrašo dalyje parodoma skaidrė, kurioje įrašyta, iš kurios spaudos konferencijos paimta ši iškarpa. Tai – kadrai iš vasario 16 d. J. Bideno žurnalistams pateiktų įžvalgų dėl JAV atsako į neseniai ore pastebėtus įtratintus objektus.

Susitikimas buvo surengtas po to, kai anksčiau šį mėnesį JAV karo lėktuvas virš Atlanto vandenyno numušė Kinijos aukštuminį oro balioną, perskridusį visą JAV teritoriją ir sukėlusį abiejų šalių diplomatinę nesantaiką, o vėliau, vasario mėnesio viduryje, buvo numušti dar trys nežinomi objektai – virš Aliaskos, Kanados ir Hurono ežero JAV Vidurio Vakaruose. Spaudos konferencijos metu J. Bidenas patvirtino davęs įsakymus numušti šiuos objektus bei paaiškino, kad greičiausiai jie nėra susiję su Kinijos ar kokios nors kitos šalies šnipinėjimo įrenginiais.

„Dabartiniu žvalgybos bendruomenės vertinimu, šie trys objektai greičiausiai buvo oro balionai, susieti su privačiomis bendrovėmis, poilsio ar mokslinių tyrimų institucijomis, tiriančiomis orus ar atliekančiomis kitus mokslinius tyrimus“, – konferencijoje paaiškino J. Bidenas.

Viso susitikimo su žiniasklaida įrašą galima rasti JAV Baltųjų rūmų „Youtube“ paskyroje, be to, susitikimas, kaip ir kiti vieši J. Bideno pasirodymai, buvo dokumentuojamas ir tą pačią dieną išpublikuotas Baltųjų rūmų interneto svetainėje. Joje skelbiamas neredaguotas tiek J. Bideno, tiek susitikimo metu pasisakiusių žurnalistų kalbų išrašas. Nei jame, nei „Youtube“ publikuotame įraše nėra girdimos frazės, neva J. Bideno pasakytos būnant už širmos. Paskutinė JAV vadovo ištarta frazė yra atkirtis vienas per kitą komentarus liejantiems žurnalistams, kuriems jis atkerta: „Galite ateiti į mano kabinetą ir užduoti klausimą, kai turėsite mandagesnių žmonių“. Šią repliką taip pat palydi neaiškus žurnalistų murmėjimas ir papildomi klausimai, į kuriuos nueinantis J. Bidenas jau neatsako.

Dar viena detalė, įrodanti, kad socialinių vartotojų paskleista informacija esą JAV vadovas neišsijungė mikrofono ir pasakė tai, ko neturėjo išgirsti auditorija, yra klaidinga – faktas, kad J. Bidenas viso susitikimo su žiniasklaida metu kalbėjo nuo podiumo, prie kurio buvo pritvirtinti du mikrofonai. Taigi, net jei mikrofonai dėl kokių nors priežasčių nebūtų buvę išjungti prezidentui baigus kalbą, niekas nebūtų girdėjęs, ką J. Bidenas kalbėjo pasitraukęs nuo scenos, veikiau būtų girdimi salėje likę prezidento klausytojai.