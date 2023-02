Meluoja apie moterų kančias po santykių su nuo COVID-19 paskiepytais vyrais

Dezinformacijos apie COVID-19 vakcinas platinimu pagarsėjusi amerikiečių autorė Naomi Wolf paskelbė naują melagieną. Ji tvirtina, kad neskiepytos moterys, kurios turėjo lytinių santykių su paskiepytais vyrais, praneša apie kankinantį skausmą ir menstruacijų spazmus.

Teiginiai

Neskiepytos moterys praneša apie „kankinantį skausmą, menstruacijų spazmus“ po to, kai miegojo su vakcinuotais vyrais. Tokią žinią, remdamasis N. Wolf pareiškimais, paskelbė portalas paranormal.lt (čia). Straipsnyje aiškinama, kad neskiepytos moterys yra paveikiamos mRNR vakcina po lytinių santykių su skiepytais vyrais.

Verdiktas

Tokie teiginiai yra melas, nes mRNR vakcina ar jos dalys nei per odą, nei per kūno skysčius nėra perduodama kitiems asmenims, o moksliniuose tyrimuose įrodyta, kad COVID-19 vakcina gali laikinai pakeisti menstruacinio ciklo trukmę ir dėl to nereikėtų nerimauti. Be to, N. Wolf yra pagarsėjusi sąmokslo teorijų ir dezinformacijos apie COVID-19 vakcinas skleidėja, todėl jos pateikiamą informaciją derėtų vertinti itin skeptiškai.

Melo detektoriaus komentaras

„Melo detektorius“ jau praėjusių metų spalį rašė apie skleidžiamą dezinformaciją, kad neskiepytos moterys atsisako sekso su paskiepytais vyrais, kad apsisaugotų nuo mRNR vakcinų.

Tokius teiginius pateikė žinoma JAV autorė Laura J. Wellington, nagrinėjanti vyrų ir moterų santykius. Ji savo įžvalgas paskelbė portale americanthinker.com, kuris yra itin žemo patikimumo ir ekstremalios dešinės JAV tinklalapis. Be to, autorė nepateikė jokių įrodymų, ar statistikos apie neskiepytas moteris, kurios vengia susitikinėti su pasiskiepijusiais vyrais, todėl neįmanoma objektyviai įvertinti, ar tai yra tiesa.

Naujausioje publikacijoje teigiama, kad „pasak daktarės Naomi Wolf, tyrinėjančios „Pfizer“ skiepo poveikį, neskiepytos moterys praneša apie „kankinantį skausmą ir menstruacijų spazmus po lytinių santykių su skiepytais vyrais“.

N. Wolf iš tiesų nėra nei daktarė, nei gydytoja, kuri galėtų kompetentingai vertinti COVID-19 vakcinų poveikį.

Ji išgarsėjo kaip rašytoja feministė, tačiau pastaraisiais metais jos karjera sulaukė didžiulio smūgio po to, kai ji parašė knygą, iš dalies pagrįstą klaidingu Anglijos teismo įrašų supratimu. Nuo tada ji ėmė skleisti sąmokslo teorijas apie 5G ryšį bei vakcinos nuo koronaviruso poveikį. 2021 m. vasarą „Twitter“ dėl skleidžiamos dezinformacijos net užblokavo N. Wolf paskyrą.

Tiek mokslininkai, tiek faktų tikrintojai kone nuo pat vakcinacijos pradžios ne kartą ir labai aiškiai yra pateikę informaciją, kad COVID-19 vakcinos kitiems žmonėms neįmanoma perduoti.

Tiek pasiuntinio RNR (mRNR ), tiek virusinės vektorinės COVID-19 vakcinos veikia pateikdamos instrukcijas (genetinę medžiagą) žmogaus ląstelėms, kad šios pradėtų kurti apsaugą nuo viruso, sukeliančio COVID-19. Po to, kai organizmas sukuria imuninį atsaką, jis pašalina visas vakcinos sudedamąsias dalis.

Vienas žinomiausių Europos imunologijos profesorių Michelis Goldmanas teigė, kad sušvirkšta mRNR vakcina organizme išlieka tik porą dienų.

Ir nors akivaizdu, kad mRNR vakcinų paskiepyti vyrai per lytinius santykius moterims perduoti tikrai negali, jei tai ir būtų įmanoma, moksliškai įrodyta, kad COVID-19 vakcinos beveik neturi jokio poveikio nei menstruacijų ciklui, o juo labiau – reprodukcijai.

Tyrimai rodo, kad skiepijimas nuo COVID-19 gali sukelti menstruacinio ciklo pakitimų, tačiau pokyčiai yra nedideli ir trumpalaikiai.