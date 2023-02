Ne, klimato kaita yra ne „afera“, o mokslinis faktas

„Facebook“ plinta vaizdo įrašas rusų k., kuriame skleidžiama melaginga informacija apie klimato krizę.

Teiginiai



Vaizdo siužete teigiama, kad antropogeninė (tai yra, žmogaus veiklos sukelta) klimato kaita (vaizdo įraše vadinama globaliniu atšilimu) yra „afera“.



Verdiktas



Žmogaus veiklos sukelta klimato kaita yra mokslinis faktas, patvirtintas daugybe mokslinių tyrimų ir mokslinių duomenų. Taigi siužete pateikiama melaginga informacija.



Melo detektoriaus komentaras



Svarbu pabrėžti, kad vaizdo įraše nėra pateikiamas nei vienas mokslinis šaltinis, o kalbantys ekspertai nėra mokslininkai arba nėra mokslininkai, kurie tyrinėja klimatą ir yra šios srities ekspertai.

Tiesa, kad Žemės klimtas keitėsi nuo jos susiformavimo pradžios – prieš maždaug 4,5 mlrd. metų. Dar visai neseniai natūralūs veiksniai buvo šių pokyčių priežastis – kaip Žemės orbitos pokyčiai, dėl ko Žemėje susidarydavo ledynmečiai, o po jų sekdavo šiltesni laikotarpiai.

Tačiau nuo Pramonės revoliucijos pasaulinė temperatūra kilo daug greičiau, o pagrindinė to priežastis – šiltnamio efektą sukeliančios dujos (kaip anglies dvideginis, metanas). Mums šiltnamio efektas reikalingas, kad planetoje būtų palanki temperatūra gyvybei egzistuoti, tačiau kai dujų yra per daug – vis daugiau Saulės šilumos lieka atmosferoje, todėl klimatas greitėjančiai šyla.

Du trečdalius pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir beveik 90 procentų viso anglies dioksido emisijų, išsiskiriama deginant iškastinį kurą – anglį, naftą ir dujas.

Šiandien atmosferoje yra daugiau anglies dioksido nei bet kada buvo per pastaruosius 2 milijonus metų. Antropogeninė, tai yra, žmogaus veiklos sukelta, klimato kaita yra mokslinis faktas, patvirtintas daugelio mokslinių tyrimų. Nepaisant to, kad mokslinėje bendruomenėje dažnai vyksta diskusijų įvairiais klausimais, visgi, apklausos rodo, kad mokslininkai, kurie tyrinėja Žemės klimatą ar geologiją, sutinka, dėl to, kad pagrindinė priežastis yra žmogaus veikla. Taigi jei ir vyksta diskusija ji yra ne apie faktą, o priemones ir veiksmus, kuriais būtų galima esamą situaciją pataisyti.

Taip pat žinome, kad klimato kaita vyksta, nes pasekmes matome visur. Ledo sluoksniai ir ledynai mažėja, o jūros lygis kyla. Arkties jūros ledas nyksta. Pavasarį sniegas nutirpsta greičiau ir augalai anksčiau žydi. Gyvūnai juda į aukštesnes aukštumas ir platumas, kad rastų vėsesnes sąlygas. Sausros, potvyniai ir miškų gaisrai tapo ekstremalesni.

Jei nesiimsime veiksmų, situacija gali dar pablogėti. Neseniai „The Guardian“ paviešino tyrimą, kuriame skelbiama, kad didžiosios naftos kompanijos tyliai įgyvendina 195 multimilijardinius naftos ir dujų naujus projektus, kurie vadinami „anglies dvideginio bombomis“ – dėl jų būtų išskiriama tiek anglies dvideginio, kad laikytis tarptautinių susitarimų dėl emisijų mažinimo bus praktiškai neįmanoma, ir beveik du trečdaliai jų jau pradėti įgyvendinti.