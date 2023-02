Toliau meluoja apie COVID-19 pandemiją ir vakcinas

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė įrašas, kuriame pateikta melagingos, klaidinančios informacijos ir vaizdų apie COVID-19 pandemiją ir vakcinas.

Teiginiai

Įraše (ČIA) išsakomi tokie teiginiai [kalba netaisyta, – aut. past.]: “„Ekspertai“ ir „autoritetai“ pagaliau pripažįsta, kad „Covid mirčių“ ir „hospitalizacijų“ statistika yra dirbtinai išpūsta ir visiškai nepatikima (tokia ji buvo nuo pat pradžių), jie pripažįsta, kad jų stebuklingos „vakcinos“ neveikia (nebent pakeistumėte žodžio „vakcina“ apibrėžimą), kad jos pražudė kelis žmones, o gal ir daugiau nei kelis, ir kad uždarymai (lockdowns) tikriausiai buvo „rimta klaida“; „Po beveik dvejų metų masinės isterijos dėl viruso, kuris maždaug 95 % užsikrėtusiųjų sukelia lengvus ar vidutinio sunkumo peršalimo ar į gripą panašius simptomus (arba visiškai jų nesukelia) ir kurio bendras mirtingumo nuo infekcijos rodiklis yra maždaug 0,1-0,5 %“. Straipsniui iliustruoti taip pat pasirenkta nuotrauka, kurioje matyti daug mirusių žmonių.

Verdiktas

Melaginga teigti, kad hospitalizacijų statistika buvo dirbtinai išpūsta. Šiam teiginiui įraše pagrįsti pateikta CNN transliacijos ištrauka, kurioje aptariamas vienas konkretus pavyzdys 2022 m. pradžioje, kai galbūt ne visai teisingai (o ne „išpūstai“) buvo pateikta COVID-19 hospitalizacijų statistika – žurnalistas iš ekspertas ragino aiškiau pateikti duomenis, tačiau niekur nebuvo teigiama, kad visi duomenys pasaulyje yra išpūsti. Šiam teiginiui pagrįsti nėra duomenų.

Taip pat netiesa, kad vakcinos neveikia, ar kad reikia keisti jų apibrėžimą. Naujausi tyrimai rodo, kad COVID-19 skiepai efektyviai apsaugo nuo sunkios ligos formos, hospitalizacijos ar mirties.

Tiesa, kad griežti karantinai ir uždarymai kelia aršias diskusijas ir ekspertų tarpe. Karantinai pristabdė viruso plitimą, tačiau diskusijų kelia žalos ir naudos santykis – apie tai vis dar diskutuoja mokslininkai, todėl juos vienareikšmiškai vadinti „rimta klaida“ yra klaidinga. Sapereaude.lt publikacijoje remiamasi ne vakcinų eksperto mokslininko ar mediko nuomone, ne moksliniais straipsniais, o Didžiosios Britanijos politiko nuomone.

COVID-19 liga žmonėms gali pasireikšti skirtingai – vieniems išsivysto rimtesnė, kiti gali persirgti be simptomų ar su turėdami lengvus simptomus. Tikslus procentas tokių pacientų dar nežinomas. Mirtingumas pasaulyje svyruoja – nuo 5 iki 0.1 proc.

Iliustruojanti nuotrauka niekaip nesusijusi su COVID-19 – ji paimta iš 1978 m. vykusių masinių religinės sektos žudynių JAV.

Melo detektoriaus komentaras

Kalbant apie vakcinų efektyvumą, sausio pradžioje žurnale „Nature Microbiology“ pasirodė didelės apimties tyrimas „Comparative effectiveness of third doses of mRNA-based COVID-19 vaccines in US veterans“, kurio metu ištirti 65196 veteranai. Nustatyta, kad „Pfizer“ ir „Moderna“ vakcinos yra efektyvios, apsaugant nuo užsikrėtimo ir sunkios ligos formos.

Taip pat, kaip neseniai time.com sakė vakcinų ekspertas dr. Paul Offit, skaičiuojant jau beveik trečius pandemijos metus, imunizacijos situacija visuomenėje labai skiriasi nuo praėjusių metų – nes didelė dalis populiacijos jau yra vakcinuoti, arba persirgę, arba ir vakcinuoti, ir persirgę. Jo ir kolegų turimi duomenis rodo, kad naujosios sustiprinančios vakcinos dozės galbūt yra mažiau efektyvios nei originalios vakcinos, todėl ekspertai rekomenduoja peržiūrėti vakcinacijos rekomendacijas. Labai svarbu pabrėžti, kad apie tariamą vakcinų neefektyvumą kalbama nėra. Duomenys vis dar rodo, kad vakcinos ir saugios ir efektyvios apsaugoti nuo sunkių susirgimų ar net mirties.

Kaip rašoma „Nature“ aptarime apie karantinus, šios priemonės padarė tai, ką turėjo. Kai jie buvo pakankamai griežtai vykdomi, kad smarkiai sumažintų žmonių socialinius kontaktus, jie sumažino COVID-19 protrūkius; tai įrodė net keli tyrimai. Taip pat sunku diskutuoti apie tai, kaip būtų buvę, jei karantinų ir masinių uždarymų nebūtų buvę. Karantinų kritikai kelia ekonominės žalos, lėtinių ir kt. ligų gydymo klausimus. Tačiau nėra bendro sutarimo, kad karantinai tikrai buvo klaida.

COVID-19 ligos sunkumas keitėsi per pastaruosius metus. Daugiausiai dėl tų pačių priežasčių – dauguma žmonių sirgo ne kartą, yra vakcinuoti, o ir viruso atmainos mutuodavo į lengvesnes. Tačiau, nepaisant to, remiantis Johns Hopkins University duomenimis, kai kuriose šalyse vis dar išlieka aukštas mirtingumas. Pavyzdžiui, Peru jis siekia 4.8 proc., Bosnijoje ir Hercegovinoje – 4.1 proc., Meksikoje – 4.5 proc. Europoje situacija daug geresnė – Lietuvoje ir Italijoje – 0.7 proc., Vokietijoje ir Prancūzijoje – 0.4 proc.

Iliustracinė nuotrauka paimta iš religinės apokaliptinės sektos „Liaudies šventykla“ (angl. Peoples Temple) masinių žudynių 1978 m. lapkričio 18 d. JAV. Tuomet kalio cianidu nusunuodijo arba buvo nušauti 918 sektos narių. Ši nuotrauka internete plinta jau seniai.