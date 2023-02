Dalinasi suklastotu grafiku, į kurį vietoje Ukrainos oligarchų pavardžių įrašyti žymiausi šalies politikai

www.DELFI.lt

Dalinasi suklastotu grafiku, į kurį vietoje Ukrainos oligarchų pavardžių įrašyti žymiausi šalies politikai Foto: Ekrano nuotr.

Socialiniuose tinkluose platinamas klaidingai „BBC“ ir „Forbes“ priskirtas grafikas, kuriame parodoma, kaip per metus nuo karo Ukrainoje pradžios neva pralobo Ukrainos politikai. „Melo detektorius“ išsiaiškino, kad šis grafikas – suklastotas, be to, tokiu atvaizdu nesidalino nei „BBC“ nei „Forbes“.

Siųsk Faktą! Jei politikų ar ekspertų komentarai tavęs neįtikina, patikrink juos Melo Detektoriumi ir sužinok tiesą! Vardas, Pavardė * El. Paštas * Jūsų komentaras * Dokumentas ar foto Įkelti Pažymėkite, kad Jūs ne robotas * * privalomi laukai Siųsti

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0