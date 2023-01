Oro linijų sprendimą atsisakyti skrydžių krypčių klaidingai susiejo su COVID-19 vakcinomis

Socialinių tinklų vartotojai pasidalino informacija apie tai, kad oro linijų bendrovė „American Airlines“ nusprendė sustabdyti skrydžius keliomis kryptimis. Dėl tokio sprendimo internetinėje erdvėje buvo apkaltintos neva pilotų sveikatą sugadinusios COVID-19 vakcinos, tačiau tiesa yra visiškai kitokia.

Pranešimai socialiniuose tinkluose: „American Airlines“ sustabdė skrydžius keliomis kryptimis dėl to, kad pilotų, kurie turėjo privalomai skiepytis nuo COVID-19, sveikatą sugadino vakcinos (ČIA).



JAV skrydžių bendrovė sustabdė skrydžius trimis kryptimis ne todėl, kad šioje šalyje pilotų sveikatą sugadino COVID-19 vakcinos, o todėl, kad daugelis pasaulio vietų, ypač JAV, susiduria su kvalifikuotų pilotų trūkumu. Skaičiuojama, kad iki 2025 m. Šiaurės Amerikoje trūks maždaug 30 tūkst. pilotų. Tokį trūkumą lemia itin brangūs lėktuvų pilotavimo mokslai, pilotų senėjimas bei kitos priežasties, pavyzdžiui, nepakankamai konkurencingas atlyginimas, sunkumai derinant darbą ir laisvalaikį ar šeimyninį gyvenimą.



Melo detektoriaus komentaras



Socialinių tinklų vartotojai, susirūpinę sustabdytomis keliomis „American Airlines“ skrydžių bendrovės kryptimis, padarė išvadą, kad dėl tokio sprendimo kaltos vakcinos nuo COVID-19. Žinutė apie sustabdomus skrydžius papildyta tokiu komentaru: „Ši žinia buvo paskelbta po to, kai buvo gauta nemažai pranešimų apie tai, kad pilotai patyrė mirtinus širdies smūgius, kartais skrydžio metu, dėl komplikacijų, susijusių su privaloma „Covid“ vakcina, kurią jie turėjo susileisti.“

„Melo detektorius“ išsiaiškino, kad tikrosios priežastys, kodėl „American Airlines“ turėjo atsisakyti kai kurių skrydžių krypčių, nėra susijusios su COVID-19 vakcinomis.

Sausio mėnesį žiniasklaidoje paskelbta žinia, kad nuo šių metų balandžio 3 d. „American Airlines“ sustabdo skrydžius į Kolambuso Džordžijoje, Del Rio, Teksase ir Long Byčo, Kalifornijoje oro uostus. Tačiau, skirtingai nei tvirtina socialinių tinklų vartotojai, skrydžiai šiomis kryptimis stabdomi ne dėl COVID-19 vakcinų kaltės, o dėl pilotų trūkumo. „Melo detektorius“ jau ne kartą paneigė panašius gandus apie tai, kad pilotai esą krenta kaip musės dėl COVID-19 vakcinų ar susmunka skrydžio metu (ČIA, ČIA ir ČIA).

Pilotų trūkumas fiksuojamas visame pasaulyje, ne tik JAV, ir nėra susijęs su skiepais nuo COVID-19. Kvalifikuotų pilotų paklausa buvo didesnę už pasiūlą dar iki pandemijos, tačiau COVID-19 protrūkis šią problemą dar paaštrino.

Dėl to kaltos ne vakcinos, o klaidingos oro linijų bendrovių prognozės, mat pandemijos metu, kai kelionės iš vienos šalies į kitą daugelyje pasaulio valstybių buvo nevykdomos, oro linijos pilotų atsisakė, tikėdamosi, kad kelionių rinka atsigaus tik per 4-5 metus. Tačiau masinė žmonių vakcinacija suteikė galimybę greičiau grįžti į įprastas gyvenimo vėžes, o skrydžių poreikis atgijo gerokai greičiau nei buvo numatyta. Prisišaukti atgal pilotus ir suteikti jiems reikiamus mokymus – daug resursų ir laiko reikalaujantis procesas, todėl oro linijos nebespėja su sparčiai išaugusiu apetitu oro kelionėms.

Pilotų trūkumas yra toks didelis, kad prognozuojama, jog Šiaurės Amerikoje iki 2025 m. trūks maždaug 30 tūkst. pilotų. Šio trūkumo nepadeda užpildyti faktas, kad lėktuvo pilotavimo mokymai yra labai brangūs, jų kaina siekia maždaug 80 – 100 tūkst. JAV dol. Be to, JAV išgyvena pilotų senėjimą. Daugiau nei 30 proc. šiuo metu aktyvių pilotų amžius siekia nuo 50 metų iki 65 m. amžiaus. Amžius – labai svarbus aspektas, kalbant apie pilotų darbą, nes šiai veiklai reikalinga nepriekaištinga sveikata, sugebėjimas išlikti budriam net ir gaunant mažai poilsio. Be to, šis faktas reiškia, kad JAV per artimiausius 15 metų neteks šių pilotų, nes jiems bus metas išeiti į pensiją.