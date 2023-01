Ne, Klausas Schwabas neprisipažino esąs „Naujosios pasaulio tvarkos popiežius“

Pasaulio ekonomikos forumo įkūrėją Klausą Schwabą nuolat seka melagienų kūrėjai. Šį kartą internete pasklido jam pačiam priskiriama citata, kurioje pats PEF vadovas neva prisipažįsta esąs „Naujosios pasaulio tvarkos popiežius“.

Teiginiai



Žinutė socialiniuose tinkluose: „Klausas Schwabas: „Aš esu Naujosios pasaulio tvarkos popiežius“.



Verdiktas



K. Schwabas neteigė esąs „Naujosios pasaulio tvarkos popiežiumi“. „Naujoji pasaulio tvarka“ – tai sąmokslo teorija, kurios sekėjai įtikėję, kad pasaulio galingieji rengia slaptą planą, skirtą įvesti visuotinei totalitarinei tvarkai ir žmonėms pavergti.



Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose dalinamasi straipsnio ekrano nuotrauka, kurioje matyti PEF įkūrėjo K. Schwabo nuotrauka ir antraštė su jam priskirta citata. Antraštėje nurodoma: „Klausas Schwabas: „Aš esu Naujosios pasaulio tvarkos popiežius“ (angl. „Klaus Schwab: ‘I Am the New World Order’s Pope’“). Įžanginėje straipsnio pastraipoje, kuri taip pat matyti ekrane, rašoma, kad „Klausas Schwabas pareiškė esąs Naujosios pasaulio tvarkos popiežius ir pažadėjo likti globalistų organizacijos vadovu iki savo mirties.“

„Melo detektoriui“ nepavyko rasti nė vieno PEF vadovo pasisakymo, kuriame jis prisipažintų esąs Naujosios tvarkos popiežiumi, tačiau pavyko aptikti, kokie šaltiniai skleidžia šią informaciją. Straipsnis, kurio ekrano nuotrauka pasidalino socialinių tinklų vartotojai, sausio 18 d. buvo patalpintas portale newspunch.com. Kaip nurodoma medijų raštingumą skatinančiame nepriklausomame projekte „Media Bias/Fact Check“, newspunch.com nėra patikimas informacijos šaltinis. Tai – dezinformaciją ir sąmokslo teorijas dažnai platinanti kraštutinių dešiniųjų pažiūrų interneto svetainė, turinti itin žemą patikimumo balą. Joje talpinama informacija faktiškumo prasme patenka į patį žemiausią reitingą (ČIA).

Be to, „Naująja pasaulio tvarka“ (angl. „New World Order“) vadinamas reiškinys yra sąmokslo teorija, kurios sekėjai įtikėję, kad pasaulio elitas slapčia siekia įtvirtinti naują totalitarinę pasaulio vyriausybę. Daugybė svarbių pasaulio įvykių, tarp jų ir PEF, kuriame pasaulio lyderiai diskutuoja inovacijų, žmogaus teisių, ekonomikos ir pan. temomis, interpretuojami kaip „Naujosios pasaulio tvarkos“ egzistavimo įrodymai. Kaip nurodoma nevyriausybinės organizacijos, kovojančios prieš ekstremizmą ir visuomenių susiskaldymą, „Institute for Strategic Dialogue“ interneto svetainėje, į „Naujosios pasaulio tvarkos“ sekėjų taikiklį dažnai patenka galingos itin turtingų ir įtakingų pasaulio žmonių šeimos, pavyzdžiui, Rotšildai, Gates‘ai ar Džordžas Sorosas. Kadangi nemaža dalis šių įtakingų asmenų yra žydų kilmės, „Naujosios pasaulio tvarkos“ sąmokslo teorija dažnai siejama su antisemitizmo nuotaikomis.