Skiepų priešininkai Džokovičiaus ašaras melagingai susiejo su vakcinų aukomis

Socialiniuose tinkluose išplatinta Serbijos tenisininko Novako Džokovičiaus nuotrauka, kurioje jis užfiksuotas veidu įsikniaubęs į rankšluostį. Žinute pasidalinusių asmenų teigimu, tenisininkas nufotografuotas verkiantis dėl milijonų COVID-19 vakcinų aukų, tačiau tai – melas.

Teiginiai

Nuotraukoje Serbijos tenisininkas Novakas Džokovičius verkia dėl milijonų vakcinų aukų (ČIA).

Verdiktas

Nuotraukoje N. Džokovičius užfiksuotas verkiantis iš džiaugsmo, kad 10-ą kartą laimėjo „Australian Open“ turnyrą ir jo emocija nėra susijusi su COVID-19 vakcinų aukomis. Be to, teiginys esą egzistuoja milijonai COVID-19 vakcinų aukų nėra teisingas. Pasaulyje nuo COVID-19 buvo paskiepyti milijardai gyventojų, tačiau pasitaikė tik keli atvejai, kai žmogaus mirties faktas buvo susijęs su COVID-19 vakcinos sukeltu šalutiniu poveikiu. Per visą skiepijimo nuo COVID-19 laikotarpį spontaniškų pranešimų sistemose užregistruota kelios dešimtys tūkstančių pranešimų apie mirtį, ištikusią pasiskiepijusį žmogų, tačiau šių įvykių negalima susieti su vakcinų poveikių, nes mirtys pasiskiepijusius galėjo ištikti dėl įvairių priežasčių – nelaimingų atsitikimų, kitų ligų ar senatvės.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose išplatintoje nuotraukoje matyti, kaip Serbijos teniso legenda N. Džokovičius sėdi ant suolelio veidu įsikniaubęs į baltą rankšluostį. Iš pirmo žvilgsnio sunku pasakyti, kokia emocija apėmusi sportininką, tačiau socialinių tinklų vartotojai įsitikinę, kad tokiu gestu N. Džokovičius aprauda milijonus COVID-19 vakcinų aukų.

„Melo detektoriui“ pavyko sužinoti daugiau informacijos apie tai, kokiame kontekste pirmą kartą internete pasirodė ši N. Džokovičiaus nuotrauka. Kadras užfiksuotas sportininkui laimėjus „Australian Open“ turnyre, kuris vyko sausio 29 d. Melburne. Tenisininkui tai – jau 10-a pergalė šiame turnyre. Nufilmuotuose kadruose iš turnyro užfiksuota itin emocinga N. Džokovičiaus reakcija į pergalę. Vienu momentu jis prisėda ant suolelio ir įsikniaubęs į rankšluostį pravirksta. Šias akimirkas galima išvysti į „Youtube“ platformą įkeltame vaizdo įraše.

Taigi, teiginys esą N. Džokovičius apraudojo milijonus COVID-19 vakcinų aukų nėra teisingas.

Pandemijos metu šiam sportininkui teko praleisti daugybę varžybų dėl to, kad jis atsisakė pasiskiepyti nuo COVID-19 tuo metu, kai daugelis šalių į savo teritoriją ar sporto renginius įleisdavo tik pasiskiepijusius žmones. Dėl šios priežasties praėjusiais metais jam teko praleisti „US Open“ turnyrą, o vėliau jis buvo deportuotas iš Australijos ir negalėjo varžytis „Australian Open“ turnyre. Šiemet Australija sušvelnino reikalavimus ir nebereikalauja iš žmonių pasiskiepijimo įrodymo, todėl N. Džokovičius galėjo dalyvauti varžybose.

Neteisinga ir paskleista informacija apie neva egzistuojančius milijonus COVID-19 vakcinų aukų, nes pasaulyje buvo užregistruoti tik keli pavieniai atvejai, kai žmonės neišgyveno dėl su šalutiniu vakcinos poveikiu susijusių veiksnių. Daugelyje valstybių duomeny apie užfiksuotus pasireiškusius šalutinius vaistų ar vakcinų poveikius yra kaupiami spontaniškai surinktų pareiškimų pavidalu per tokias sistemas, kaip, pavyzdžiui, Eudravigillance (Europos Sąjungos šalių duomenys), VAERS (JAV duomenys) ar Yellow Card scheme (Didžiosios Britanijos duomenys).

Dažnai šiose sistemose pateikti duomenys išnaudojami dezinformacijai skleisti – neva jose pateikti skaičiai parodė, kiek žmonių mirė dėl vakcinų kaltės. Iš tiesų, jose registruojami neperžiūrėti pranešimai ir sąsaja tarp užregistruoto įvykio ir preparato nėra patvirtinta. Dažniausiai kai kalbama apie didžiulius paskiepytų žmonių kiekius į tokias sistemas patenka atsitiktiniai atvejai, kai žmogus pasiskiepijo ir po kurio laiko jį ištiko mirtis, tačiau dėl visai kitų priežasčių. Tokios sistemos reikalingos atsekti visus atvejus, kai vakcinos sukeltas šalutinis poveikis iš tiesų turėjo įtakos sveikatos pablogėjimui, todėl į sistemas surenkami duomenys vėliau peržiūrimi specialistų siekiant nustatyti, ar egzistuoja priežastinis ryšys tarp įvykio ir vakcinacijos fakto.

Pranešimai apie mirties atvejus po COVID-19 vakcinacijos yra reti. Pavyzdžiui, JAV nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2023 m. sausio 26 d. gyventojams buvo suleista daugiau nei 668 mln. vakcinos dozių. Per šį laiką į VAERS sistemą pateko 18 977 preliminarūs pranešimai apie įvykusias mirtis (0.0028%) tarp pasiskiepijusių nuo COVID-19 žmonių. Dar kartą svarbu pabrėžti, kad šios mirtys nebūtinai buvo susijusios su vakcinų poveikiu ir galėjo įvykti dėl nelaimingų atsitikimų, senatvės ar kitų ligų.

Tuo tarpu Europos Sąjungai ir Europos ekonominei bendrijai priklausančiose šalyse nuo patvirtinimo naudoti šias vakcinas iki 2022 m. lapkričio 13 d. iš viso buvo suleista 685 mln. originalios „Comirnaty“ vakcinos dozių bei dar 16.1 mln. adaptuotos dvivalentės „Cominaty“ vakcinos dozių, 2,900 „Valneva“ vakcinos dozių, 18.6 „Jcovden“ vakcinos dozių, 361,300 „Nuvaxovid“ vakcinos dozių, 161 mln. „Spikevax“ ir dar 317,800 adaptuotos dvivalentės „Spikevax“ vakcinos dozių, 68.8 mln. ir „Vaxzevria“ vakcinos dozių. Per tą patį laikotarpį pasinaudojus „EudraVigilance“ sistema pranešta apie 11,515 pasiskiepijusių žmonių mirties atvejus, kurie, kaip ir VAERS sistemos atveju, galėjo ištikti dėl visai kitų priežasčių nei COVID-19 vakcinos sukeltas šalutinis poveikis.