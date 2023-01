Tikina esą klimato aktyvistė Greta Thunberg yra translytė, tačiau įrodymų neturi

Klimato aktyvistės Gretos Thunberg nuotraukoje dėvima kepurė su lyčių lygybę simbolizuojančiu ženklu sukėlė diskusijų socialiniuose tinkluose. Dalis nuotrauka pasidalinusių vartotojų puolė tvirtinti esą tai įrodo, kad G. Thunberg yra translytė. „Melo detektorius“ neaptiko jokių įrodymų, kurie galėtų pagrįsti šį teiginį.

Teiginiai

G. Thunberg nuotrauka, kurioje ji demonstruoja lyčių lygybę simbolizuojantį ženklą įrodo, kad ji yra translytė (ČIA).

Verdiktas

Viešojoje erdvėje G. Thunberg niekada nėra kalbėjusi apie savo lytiškumą, todėl nėra priežasčių teigti, jog ji yra translytė. Socialiniuose tinkluose išplatinta nuotrauka to taip pat neįrodo, joje mergina demonstravo lyčių lygybę reiškiantį simbolį norėdama pažymėti tarptautinę moters dieną ir atkreipti dėmesį į lygių teisių užtikrinimą visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų lytinės tapatybės.

Melo detektoriaus komentaras

Pastaruoju metu klimato aktyvistė G. Thunberg dažnai patenka į socialinių tinklų vartotojų akiratį. Anksčiau šį mėnesį audrą internete sukėlė merginos sulaikymas Vokietijos kaime vykusiame proteste, iš kurio ją išvedė policijos pareigūnai. Kelių nuotraukų, kuriose G. Thunberg nešama šypsosi pakako pasklisti niekuo nepagrįstiems teiginiams esą sulaikymas buvo suvaidintas.

Vėliau suklastotas G. Thunberg atvaizdas pasirodė diskusijoje apie neseniai įsigaliojusi Europos Komisijos reglamentą, leidžiantį kai kuriuose maisto produktuose naudoti svirplių miltelius. „Melo detektorius“ apie tai jau rašė (ČIA).

Šį kartą kita klimato aktyvistės fotografija paskatino gandus esą mergina yra translytė. Kalbos pasklido po to, kai socialinių tinklų vartotojai pasidalino nuotrauka, kur ant G. Thunberg kepurės matyti lyčių lygybę, translytiškumą simbolizuojantis ženklas.

„Melo detektoriui“ pavyko aptikti šios fotografijos originalią versiją. 2022 m. kovo 8 d. nuotrauka savo „Twitter“ paskyroje pasidalino pati klimato aktyvistė, šalia jos palikusi tokį įrašą: „#InternationalWomensDay nėra skirta švęsti. Ji skirta protestuoti ir informuoti apie tai, kad žmonės vis dar yra engiami arba su jais elgiamasi kitaip dėl jų lyties.“ (ČIA).

Grotažymė „#InternationalWomensDay išvertus į lietuvių kalbą reiškia tarptautinę moters dieną, kovo 8 d. švenčiamą daugelyje pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Taigi, remiantis G. Thunberg pateiktu kontekstu aišku, kad simboliu ant savo kepurės ji norėjo atkreipti dėmesį į lyčių nelygybės problemą ir tokiu būdu pažymėti tarptautinę moters dieną. Tai nereiškia, kad pati G. Thunberg prisipažįsta esanti translytė.

Be to, ant aktyvistės kepurės matomas simbolis taip pat nebūtinai reiškia translytiškumą, nors ir yra dažnai naudojamas LGBTQ bendruomenės narių. Šis ženklas be translytiškumo taip pat reiškia lyčių įtrauktį ir lygiateisiškumą. Pavyzdžiui, šiuo simboliu žymimi ir abiejų lyčių asmenims skirti tualetai (ČIA).

„Melo detektoriui“ nepavyko rasti jokių liudijimų, kurie patvirtintų teiginį esą klimato aktyvistė yra translytė. Yra žinoma, kad pati G. Thunberg pasisako už lyčių lygybę ir žmogaus teisių užtikrinimą bei socialiniuose tinkluose ne kartą yra tai parodžiusi. Pavyzdžiui, aktyvistė socialiniuose tinkluose „Pride“ renginių proga kasmet pasidalina vaivorykštės vėliavos simboliu tokiu būdu išreikšdama palaikymą LGBT bendruomenei (pvz. ČIA ir ČIA).

Iš tiesų, klimato aktyvistė žurnalistams neatskleidžia daug detalių nei apie savo lytiškumą, nei apie romantinį gyvenimą ir vietoje to kalba tomis temomis, kurias išmano geriausiai – aktyvizmą ir klimato kaitą.