Sauso 13 d. minėjimas patraukė propagandistų dėmesį: ne, iš šventės nebuvo išstumti lietuviški atributai

Šią savaitę socialiniuose tinkluose pastebėti tikrovės neatitinkantys pranešimai apie sausio 13 d. minėjimą, vykusį prie Lietuvos Respublikos Seimo pastato. Socialinių tinklų vartotojai tvirtino esą iš šventės buvo išstumtos lietuviškos dainos, neplevėsavo Lietuvos vėliava, o tam įrodyti buvo pasitelktas kelių sekundžių trukmės vaizdo įrašo epizodas, kuriame nufilmuotas ukrainietiškai dainą „Laužo šviesa“ atliekantis Andrius Mamontovas.

Teiginiai



Žinutė socialiniuose tinkluose: „Sausio 13-osios minėjimas. Naikinama viskas kas lietuviška, išstumiamos lietuviškos dainos, kažkodėl Lietuvos vėliavos nebeplevėsuoja, tik Ukrainos, Baltarusijos, ES ir dar kažkokios.“



Verdiktas



Netiesa, kad sausio 13 d. minėjimo šventėje, vykusioje šios dienos išvakarėse Nepriklausomybės aikštėje, buvo naikinamas lietuviškumas, išstumti lietuviški simboliai ar dainos. Šventės vaizdo įrašas parodė, kad per minėjimą iš trijų girdėtų muzikinių kūrinių du buvo lietuviški, be to, minioje buvo iškelta trispalvė, Vytis, susirinkę žmonės rankose taip pat laikė mažas trispalves. Teiginiai esą Ukrainos ir ES simboliai iš Lietuvos valstybinės šventės išstumia lietuviškuosius atitinka Kremliaus propagandos liniją ir yra klaidingi.



Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose paviešinta sausio 13 d. minėjimo renginio prie Seimo vaizdo įrašo ištrauka, kurioje nufilmuotas ukrainietiškai dainuojantis A. Mamontovas, ja pasidalinusiems tapo įrodymu esą iš šventės buvo išstumti visi lietuviški atributai – nebuvo matyti Lietuvos vėliavos, nedainuotos lietuviškos dainos. Tokia žinute siekta įtikinti neva net per valstybinę šventę visas dėmesys skiriamas Ukrainai ir ukrainiečiams, be to, kaip „išstumianti lietuviškumą“ paminėta ir Europos Sąjunga, kurios vėliava buvo matoma minioje.

Šie teiginiai atitinka Kremliaus propagandos liniją – esą Ukraina ir ukrainiečiai pamažu užvaldo kitas valstybes, Lietuva neva tampa Ukraina, praranda lietuviškumą. Dėl šio praradimo netiesiogiai kaltinama ir narystė ES.

Kad šis ir panašūs tvirtinimai yra melagingi atskleidžia visas sausio 13 d. minėjimo renginio prie Seimo vaizdo įrašas. Juo pasidalino tiek didieji Lietuvos naujienų portalai, tiek „Youtube“ paskyra „Atviras Seimas“. Socialiniuose tinkluose išplatintoje ištraukoje užfiksuotos akimirkos iš sausio 12 d. 19 val. Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje vykusios atminimo laužų uždegimo ceremonijos, kuri truko maždaug pusvalandį, tačiau klaidingos informacijos skleidėjus sudomino tik 30 sekundžių epizodas.

Skirtingai nei rašoma internete, per renginį skambėjo ne tik ukrainietiškos dainos. Iš viso per ceremoniją sugroti du gyvai atlikti kūriniai ir transliuotas dar vieno kūrinio įrašas ekranuose. Renginį pradėjo Ramintos Naujanytės-Bjelle atlikta Romo Lileikio daina „Imk mano ranką brolau“. Po jos sekė simbolinė atminimo laužų uždegimo ceremonija, kai ekranuose pasirodė 1991 m. sausio 13 d. prie televizijos bokšto žuvusių žmonių nuotraukos ir už kiekvieną jų į didelį laužą įnešta po fakelą.

Tik antroje ceremonijos pusėje ant scenos stojo A. Mamontovas, kuris ukrainietiškai atliko savo kūrinį „Laužo šviesa“. Tokiu gestu siekta išreikšti palaikymą karo draskomai Ukrainai, kuri šiuo metu kovoja už savo laisvę taip, kaip 1991 m. sausį tai darė Lietuva. Pasibaigus šiems dviem pasirodymams pradėtas transliuoti Vytauto Kernagio dainos „Tegyvuoja“ vaizdo įrašas.

Taigi, netiesa, kad iš valstybinės Lietuvos šventės minėjimo ceremonijos buvo išstumtos lietuviškos dainos – iš trijų skambėjusių kūrinių dvi buvo atliktos lietuvių kalba. Netiesa ir tai, kad minioje nebuvo matyti Lietuvos vėliavos. Svarbu pažymėti, kad minėjime vėliavų apskritai buvo tik kelios, tačiau tarp jų buvo matyti Lietuvos trispalvė, Vytis bei Ukrainos ir ES simbolika. Susirinkę į minėjimą rankose laikė ir mažas Lietuvos vėliavėles.