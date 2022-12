Skleidžia melagingą ir nepagrįstą informaciją apie COVID-19 vakcinas

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė naujas įrašas, kuriame pateikiami melagingi, nepagrįsti ir iš konteksto ištraukti faktai apie COVID-19 vakcinas.

Teiginiai



Publikacijoje (ČIA) išsakomi šie teiginiai [kalba netaisyta, – aut. past.]: „Kadangi situacija dėl RSV yra „skubi“, atrodo, kad visos susijusios šalys siekia greitesnio patvirtinimo, praleisdamos būtiną saugumo bandymų laiką, kuris, kaip parodė pastarieji metai [...] Daug labiau tikėtina, kad gripo ir daugelio kitų kvėpavimo takų ligų, kurios klaidingai klasifikuojamos kaip gripas, atvejais buvo klaidingai diagnozuotas COVID-19. [...] Tačiau COVID-19 vakcinos yra akivaizdžiai geriausias kandidatas paaiškinti tai, ką dabar matome. [...] Tačiau, kaip neseniai pranešta, skiepijant nėščiąsias, naujagimių virkštelės kraujyje labai sumažėja kraujodaros kamieninių ląstelių. Skiepytų nėščiųjų naujagimių kamieninių ląstelių gamyba sumažėjo vidutiniškai 80 %. Kraujodaros kamieninės ląstelės yra labai svarbios sveikatai ir imuninei sistemai. Ši imunosupresijos forma yra glaudžiai susijusi su RSV atvejų skaičiaus didėjimu, nes organizmas, kovodamas su RSV, remiasi kaulų čiulpų kraujodaros kamieninėmis ląstelėmis.“



Verdiktas



Skubus Maisto ir vaistų administracija (FDA) preparatų patvirtinimas nereiškia, kad buvo praleisti „būtinas saugumo bandymų laikas“ – tai yra labiau biurokratinė/administracinė procedūra, o ne mokslinio tikslumo ir saugumo. Todėl neteisinga teigti, kad tai esą kažkaip parodė „pastarieji metai“.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Teiginiai apie tai, kad „gripo ir daugelio kitų kvėpavimo takų ligų, kurios klaidingai klasifikuojamos kaip gripas, atvejais buvo klaidingai diagnozuotas COVID-19“ nepateikta jokių įrodymų ir jokių šaltinių, kuriuos būtų galima įvertinti, todėl jį galima vadinti nepagrįstu.

Melagingi teiginiai, kad COVID-19 skiepai silpnina žmogaus imuninę sistemą, taip pat nėra nauji. Vakcinos neveikia imuninio atsako į kitų ligų sukėlėjus, o išmoko jūsų organizmą apsiginti ir atpažinti COVID-19 ligą sukeliantį virusą.

Įraše cituojamo tyrimo teiginiai – taip pat nepagrįsti. Tyrimo autoriai niekur nerašo, kad „kraujodaros kamieninės ląstelės yra labai svarbios sveikatai ir imuninei sistemai. Ši imunosupresijos forma yra glaudžiai susijusi su RSV atvejų skaičiaus didėjimu, nes organizmas, kovodamas su RSV, remiasi kaulų čiulpų kraujodaros kamieninėmis ląstelėmis“ – tai yra iš cituojamo tyrimo rėmų išeinantis sapereaude.lt publikacijos autoriaus teiginys. Mokslinio tyrimo esmė – virkštelės kamieninės ląstelės kamieninių ląstelių terapijai, ir COVID-19 infekcijos bei vakcinos poveikis.

Melo detektoriaus komentaras



Kalbant apie skubų FDA leidimą naudoti preparatus (šiuo atveju, COVID-19) vakcinas, jis gali būti naudojamas siekiant paspartinti medicinos produktų, įskaitant vaistus ir vakcinas, prieinamumą visuomenės sveikatos krizių metu. Toks leidimas gali būti suteiktas tik tada, kai nėra galimų alternatyvų ir kai žinoma bei galima nauda yra didesnė už galimą riziką. Nors šiek tiek sutrumpinamas priėmimo procesas, saugumui ir efektyvumui vis vien taikomi itin griežti standartai. Todėl dėl su skubiu leidimu žmones pasiekia saugūs ir efektyvus preparatai.

Šiuo metu pasaulyje jau suleista milijardai COVID-19 vakcinos dozių. Jos rodo efektyvią apsaugą nuo sunkių ligos formų ir mirties. Jei COVID-19 tikrai susilpnintų žmogaus imuninę sistemą, net COVID-19 liga paskiepytieji sirgtų daug sunkiau. Tačiau taip nėra. Oksfordo universiteto atstovas, reaguodamas į tokius pareiškimus, „Reuters“ faktų tikrintojams teigė: „Nėra nei kiek teisybės tame, kad skiepai silpnina imuninę sistemą ir taip sukelia mirtį. Tokie pareiškimai prieštarauja prieštarauja visiems moksliniams skiepijimo principams“.

Kalbant apie cituojamą tyrimą „Skewed fate and hematopoiesis of CD34+ HSPCs in umbilical cord blood amid the COVID-19 pandemic“, jo esmė buvo patikrinti, kaip virkštelės kraują, kuris yra nepakeičiamas kamieninių ląstelių šaltinis, veikia COVID-19 infekcija ir vakcinos. Kadangi pastebėti nukrypimai nuo normų, tyrimo autoriai teigia, kad reikia daugiau tyrimų, nes tai kelia susirūpinimą dėl tam tikros kamieninių ląstelių terapijos ateities. Dalis apie imunosupresiją yra prikurta sapereaude.lt publikacijos, apie ją mokslininkai straipsnyje nekalba.