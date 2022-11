Patikimo tyrimo medžiagą panaudojo skleisti melą: tikina, kad skiepai nuo koronaviruso sukelia turbovėžį

Melagingais pareiškimais apie COVID-19 vakcinas pagarsėjęs gydytojas esą padarė naują atradimą – nustatė, jog revakcinacina nuo koronaviruso sukelia itin greitai progresuojantį turbovėžį. Tačiau tai yra melas.

Teiginiai

Daktaras Charles Hoffe, 28 metus Britų Kolumbijoje dirbantis gydytojas, padarė neįsivaizduojamą dalyką. Jis atliko vėžiu sergančių pacientų, kuriems vos prieš aštuonias dienas buvo suleista „Pfizer“ mRNA stiprinamoji injekcija, viso kūno skenavimą ir nustatė greitą T ląstelių limfomos progresavimą, dramatišką virškinamojo trakto pažeidimų padidėjimą ir ląstelių plitimo turboefektą limfmazgiuose po pažastimis. Tai skelbia lietuviškas portalas paranormal.lt (čia), ta pati žinia publikuojama ir keliuose prieštaringos reputacijos užsienio internetiniuose leidiniuose.

Verdiktas

Visi šie teiginiai yra melas, nes gydytojas Ch. Hoffe net neatliko vėžiu sergančių pacientų, kurie buvo revakcinuoti, viso kūno skenavimo, o pasinaudojo kitų mokslininkų atliko tyrimo vaizdine medžiaga ir ją interpretavo taip, kad revakcinacija sukelia turbovėžį.

Melo detektoriaus komentaras

Visuose minėtuose straipsniuose, kuriuose rašoma apie tai, jog revakcinacija nuo koronaviruso tapo priežastimi itin greitai progresuoti T ląstelių limfomai, pateikiama ir vaizdinė medžiaga (čia) apie neva sparčiai išplitusias vėžio ląsteles, o tai esą Ch. Hoffe nustatė atlikęs pacientų viso kūno skenavimą.

Tačiau ši vaizdinė medžiaga yra iš dar pernai lapkričio 25 dieną publikuoto mokslinio tyrimo „Greitas angioimunoblastinės T ląstelių limfomos progresavimas po BNT162b2 mRNR vakcinos sustiprinimo: atvejo ataskaita“. Angioimunoblastinė T ląstelių limfoma yra itin reta liga, kuri dar vadinama AILD arba AITL.

Šį tyrimą atliko mokslininkai, kurių vienas – Michelis Goldmanas, ir buvo tas asmuo, kurio atvejis buvo tiriamas.

„Pacientas yra atitinkamas šios atvejo ataskaitos autorius. Jis tikisi, kad ši ataskaita paskatins tyrimus siekiant išsiaiškinti galimą vakcinacijos nuo SARS-CoV-2 mRNR poveikį AITL eigai. Jis tebėra įsitikinęs, kad mRNR vakcinos yra labai veiksmingi produktai, turintys palankų naudos ir rizikos santykį“, – teigiama tyrimo išvadose.

Tačiau tyrimo autoriai taip pat pripažįsta, jog „mūsų žiniomis, tai yra pirmasis pastebėjimas, rodantis, kad SARS-CoV-2 vakcina gali paskatinti AITL progresavimą“.

Šių metų rugsėjį leidinyje „The Atlantic“ pasirodė publikacija, kurioje klausiama „Ar garsiam gydytojui COVID-19 infekcija pablogino vėžio būklę?“. Jame buvo išsamiai aprašytas vieno garsiausių Europos ir Belgijos imunologų, kuris buvo ir yra vakcinų propaguotojas, itin aktyviai palaikė COVID-19 skiepus, M. Goldmano atvejis.

Jis ne kartą pabrėžė, kad revakcinacija galėjo sukelti jo vėžio progresavimą, o ne pateikė tai kaip faktą, jog sukėlė. Be to, pabrėžiama, kad dar per anksti pritaikyti M. Goldmano išvadas kitiems pacientams, sergantiems tos pačios rūšies vėžiu, ir kad ryšys, net jei jis būtų įrodytas, neturėtų atgrasyti nuo bendro naudojimo labai reikalingos vakcinos.

Kitaip tariant, pats M. Goldmanas neteigė, kad būtent skiepai nuo koronaviruso yra tikroji priežastis, kodėl progresavo limfoma, kuria jis serga. Tuo metu šio mokslininko ir kitų autorių tyrimo išvadomis pasinaudojęs Ch. Hoffe tvirtino, kad vakcinos sukelia turbo vėžį.

Kitais tyrimais taip pat įrodyta, jog skiepytis nuo COVID-19 ligos vėžiu sergantiems pacientams yra ne tik saugu, bet ir būtina, siekiant išvengti šios klastingos infekcijos.

Beje, Britų Kolumbijos gydytojų ir chirurgų kolegija dar šiemet vasarį sudarė Drausmės komiteto grupę, kuri turi ištirti Ch. Hoffe galimą nusižengimą, nes jis praėjusiais metais socialinėje žiniasklaidoje ir kitose skaitmeninėse platformose paskelbė klaidinančius, neteisingus ar kurstančius teiginius apie skiepus, gydymą ir viešąsias priemones, susijusias su COVID-19: viešai pareiškė, kad ivermektinas yra rekomenduotinas gydymas nuo COVID-19, kad skiepai nuo COVID-19 sukelia mikroskopinius kraujo krešulius, sukeliančius rimtą neurologinę žalą, moterų nevaisingumą ir didelį mirčių skaičių, kad paskiepyti asmenys gali pakenkti neskiepytiems asmenims.

Drausmės komiteto grupė sprendimo dėl Ch. Hoffe dar nėra priėmusi, tačiau skundą pasirašę keliolika gydytojų reikalauja, kad iš jo būtų atimta licencija verstis medicinine praktika.