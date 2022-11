Platina konspiracinį tekstą, melagingai jį priskirdami K. Schwab

Socialiniuose tinkluose plinta nuotrauka su tekstu, kuris priskiriamas Pasaulio Ekonomikos Forumo įkūrėjui Klaus Schwab, tačiau tai – melas.

Teiginiai

Įraše matyti nuotrauka su K. Schwab, kurioje surašyti tokie teiginiai [kalba netaisyta, – aut. past.]: „Mažiausiai 4 milijardai „nenaudingų valgytojų“ iki 2050 m. bus pašalinti ribotais karais, organizuotomis mirtinų greitai veikiančių ligų epidemijomis ir badu. [...]“. Teigiama, kad „baltųjų populiacija“ JAV ir Vakarų Europoje bus sunaikinta greičiausiai, o „kol pasaulio gyventojų skaičius pasieks 1 milijardą“, „iš kurio 500 milijonų sudarys kinų ir japonų rasės, atrinktos dėl žmonių, kurie šimtmečius buvo pulkuojami ir įpratę be jokių abejonių paklusti valdžiai“. Teksto pabaigoje priduriama, kad „masių“ egzistavimas priklauso nuo „300 komiteto geros valios“. Po tekstu parašyta, kad tai – neva ištrauka iš knygos „COVID-19: puikus atstatymas“.

Verdiktas

Tokio teksto knygoje „Covid-19: The Great Reset“ (kuri įraše išversta kaip „COVID-19: puikus atstatymas“) nėra, tai galima lengvai patikrinti, nes ši knyga yra pasiekiama online .pdf formatu (žr. Šaltiniai). Ištrauka iš tiesų paimta iš sąmokslo teorijų skleidėjo John Coleman 1992 m. knygos „Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300“ (žr. Šaltiniai), kurioje jis be jokių įrodymų tvirtina, kad yra 300 žmonių komitetas, kuris neva valdo viską pasaulyje. Todėl galima teigti, kad įraše pateikta melaginga sąmokslo teorija.

Melo detektoriaus komentaras

J. Coleman teigia, kad knygoje reziumuoja ir aptaria darbus asmens, kuris esą priklausė „300 komitetui“. O tas asmuo neva turėjo pasiūlymą pasaulio revoliucijai.

Taip pat, anot fullfact.org faktų tikrintojų, terminas „4 billion useless eaters“ (įraše išversta į 4 milijardai nenaudingų valgytojų) yra paimta iš mokslinės fantastikos rašytojo H.G. Wells 1928 m. esė „The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution“.

Įraše matomą citatą ir platinamą sąmokslo teoriją dar 2021 m. demaskavo tarptautiniai faktų tikrintojai – kaip „Reuters“, AAP ir pan.