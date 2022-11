Meluoja, kad klimato kaita – „nesusijusi su žmogumi“

Socialiniame tinkle „Facebook“ plinta video kuriame bandoma paneigti antropogeninę (t. y., žmogaus veiklos sukeltą) klimato kaitą.

Teiginiai



Vaizdo įraše (ČIA) teigiama, kad klimato kaita yra „cikliniai mechanizmai“, o didėjanti anglies dvideginio koncentracija yra „didelės katastrofos, visai nesusijusios su žmogumi, požymis“. Tačiau tai – melagingi teiginiai. Taip pat klaidingai naudojama Nobelio premijos laureato Irving Langmuir teiginiai.



Verdiktas



Moksliniai įrodymai rodo, kad žmogaus veikla (visų pirma, iškastinio kuro deginimas) sušildė Žemės paviršių ir jos vandenynus, kas veikia veikia Žemės klimatą. Tai pagrįsta per kelius dešimtmečius surinktais moksliniais įrodymais. Taip pat, Nobelio premiją laimėjęs I. Langmuir nebuvo klimato kaitos neigėjais, ir video panaudotą citatą pasakė kitame kontekste. Todėl galima teigti, kad įraše skleidžiama melaginga informacija.



Melo detektoriaus komentaras



Mokslininkai sutinka, kad objektyvūs duomenys rodo – dėl žmogaus veiklos atmosferoje kaupiasi šiltnamio dujos (anglies dvideginis, metanas ir kt.), dėl kurių Saulės šiluma negali ištrūkti į kosmosą, nes sulaikoma Žemėje, todėl planetos klimatas greitėjančiai kaista. Tai rodo kylantis vandenynų lygis, tirpstantys ledynai, daugėjantis stichinių nelaimių kiekis, ekosistemos charakteristikų pokyčiai, bioįvairovės nykimas ir kt.

Tiesa, kad klimatas natūraliai kinta įvairiais laiko intervalais, tačiau šis kintamumas nepaaiškina pastebėto vis greitėjančio atšilimo nuo maždaug šeštojo dešimtmečio.

Maža to, 99.9 proc. recenzuotų mokslinių straipsnių teigia, kad klimato kaita yra antropogeninė, taip teigiama praėjusiais metais pasirodžiusioje analizėje – „Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature“.

Aprašomas vaizdo siužetas paimtas iš „Creative Society“ nemokslinės organizacijos – gerai žinomos dėl antropogeninės klimato kaitos neigimo, be jokių svarių įrodymų. Jie taip pat žinomi dėl bandymų apgaule privilioti rimtų mokslininkų. Svarbu paminėti, kad organizacijoje dirba ne mokslininkai, ir ji neatlieka jokių su klimato kaita susijusių tyrimų. Todėl jų teiginiai apie ne žmogaus veiklos sukeltą klimato kaitą gali būti laikoma nepagrįsta nuomone.

Video naudojama Nobelio laureato I. Langmuir citata. Tačiau jis ją panaudojo ne klimato kaitos kontekste. Jis kritikavo NSO, Maros kanalų ir pan. teorijas. Galima teigti, kad jo vardo autoritetas naudojamas sukurti įspūdžiui, kad neantropogeninės klimato kaitos teoriją palaiko ir rimti mokslininkai.