Platina žinią, kad iš Kijivo planuojama evakuoti kelis milijonus žmonių, tačiau nutyli priežastį

Tinklaraštyje viesulas22.blogspot.com pasirodė įrašas apie planus evakuoti milijonus žmonių iš Kijivo, jei visiškai nutrūktų elektros tiekimas. Tačiau nutylima, kodėl iškilo tokia grėsmė.

Teiginiai

Publikacijoje teigiama, kad Ukrainos sostinėje Kijive gali būti visiškai nutrauktas elektros tiekimas, todėl miesto valdžia ruošiasi evakuoti kelis 3 mln. žmonių. Tam įrašo autoriai remiasi „The New York Times“ publikacija (archyvuota publikacija ČIA).

Verdiktas

Tiesa, kad „The New York Times“ lapkričio 5 d. Rašė apie galimą Kijivo evakuaciją. Tačiau viesulas22.blogspot.com vertime nepaminėta originaliame straipsnyje aiškiai įvardinta galimos evakuacijos priežastis – nenutrūkstantys Rusijos raketų smūgiai civiliniams objektams, tarp kurių – kritinė elektros tiekimo infrastruktūra. Būtent dėl Rusijos veiksmų, Kijivo gyventojai žiemą gali likti be elektros ir šildymo, dėl ko gali būti priversti evakuotis į saugesnę aplinką. Taigi „Melo detektorius“ konstatuoja, kad publikacijoje trūksta konteksto.

Melo detektoriaus komentaras

„The New York Times“ straipsnyje „Kyiv Planning for Total Evacuation if It Loses Electricity“ teigiama, kad dėl Rusijos raketų smūgių mieste, Kivijas priverstas ruoštis kadaise neįsivaizduojamą galimybei – visų 3 mln. miesto gyventojų evakuaciją.

Taip pat nurodoma, kad Rusija jau sugadino arba visiškai sunaikino 40 proc. energetinės infrastruktūros Ukrainoje. Todėl ruošiama 1000 šildymo centrų, kur gyventojai galės ir pasislėpti nuo Rusijos atakų, ir susišildyti.

„Rusijos smūgių padaryta žala Ukrainos civiliams sukėlė naujų kančių ir privertė pareigūnus prognozuoti, kad dėl tolesnės žalos jie galbūt negalės teikti pagrindinių paslaugų“, – rašoma „The New York Times“ publikacijoje.

Tačiau faktas, kad Rusija tikslingai bombarduoja civilinius objektus, viesulas22.blogspot.com įraše nutylimas. Ši dezinformacijos technika vadinama „cherry picking“ – tai reiškia, kad net iš patikimo šaltinio atidžiai atrenkami tik tie teiginiai, kurie pagrindžia dezinformacijos žinutėje išsakomą argumentą, tačiau tikslingai nepamini straipsnio esmės. Kaip ir šiuo atveju – pranešama apie galimą Kivijo evakuaciją, tačiau nutylima to priežastis – Rusijos raketų atakos.

Šiuo metu situacija Kijive kontroliuojama, poreikio evakuacijai nėra.