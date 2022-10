Kadrus iš suaugusiems skirto mokamo renginio pavadino įprastais priešpiečiais šeimos restorane

Kadras iš „Garden of Eden Drag Brunch“ renginio

Didžiulio socialinių tinklų vartotojų ir žiniasklaidos dėmesio sulaukęs trumpas vaizdo reportažas, kuriame rodoma, kaip kambaryje pilname žmonių provokuojančiai šoka ir dainuoja drag queen, o prie vieno iš staliukų matyti sėdintis mažametis vaikas, buvo pavadintas įprastais priešpiečiais šeimos restorane Teksase. Įsigilinus į įrašo atsiradimo aplinkybes akivaizdu, kad jos buvo visai kitokios.

Teiginiai



Socialiniuose tinkluose paviešintas drag queen pasirodymo vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip pasirodymą stebi mažametis vaikas pavadintas įprastais priešpiečiais šeimos restorane Teksase.



Verdiktas



Vaizdo įraše nėra nufilmuoti įprasti priešpiečiai šeimos restorane Teksase. Jame vaizduojamas „Ebb & Flow Legacy“ kokteilių bare vykęs renginys pavadinimu „Garden of Eden Drag Brunch“. Tai – mokamas pasirodymas, kurio komunikacijoje perspėjama, kad pasirodymas gali būti netinkamas nepilnamečiams dėl provokuojančių dialogų, judesių ir vartojamų keiksmažodžių.



Melo detektoriaus komentaras



Vaizdo įrašas, kuriame matyti provokuojančiai šokantis ir pagal dainą apie moteriškus lyties organus žiopčiojantis moterimi apsirengęs vyras, sparčiai paplito visame internete. Įrašą nufilmavo konservatyvios naujienų ir pramogų televizijos „BlazeTV“ laidų vedėja Sara Gonzales, pasipiktinusi, kad tarp stebėjusių drag queen pasirodymą buvo pastebėtas vaikas. Nors šis Teksaso valstijoje nufilmuotas įrašas yra tikras ir iš tiesų sukėlė skandalą, kai kurie socialinių tinklų vartotojai jį susiejo su klaidingu kontekstu.

Klaidinanti žinutė Foto: Ekrano nuotr.

Lietuviškose socialinių tinklų paskyrose tas pats įrašas pakomentuotas, kaip esą įprasti priešpiečiai Teksaso šeimos restorane, tačiau tai nėra tiesa.

Spalio 18 d. įrašu pasidalinusi S. Gonzales nurodo, kad vaizdai buvo nufilmuoti Plano mieste, Teksase. Vėliau moteris paviešino ir daugiau informacijos apie pasirodymo laiką ir vietą, kur galima rasti įvardytą tikslią renginio vietą ir pavadinimą.

Skandalą sukėlęs drag queen pasirodymas vyko „Ebb & Flow Legacy“ kokteilių bare, įsikūrusiame Plano mieste (ČIA). Taigi, ši vieta nėra šeimos restoranas. Be to, įrašas nebuvo nufilmuotas įprastų priešpiečių metu. Spalio 15 d. vykęs renginys – vienas iš renginių serijos „Garden of Eden Drag Brunch“ serijos pasirodymų (ČIA). Bare šie renginiai vyksta kas trečią šeštadienį.

Tai – mokamas pasirodymas. Pigiausi bilietai sudalyvauti „Drag Brunch“ kainuoja 37 + 3 JAV dolerius (iš viso 40,42 Eur) už dvivietį staliuką vidiniame kieme, o brangiausi platinum VIP bilietai – net 185 + 15 JAV dolerius (iš viso 202,11 Eur) (ČIA).

„Facebook“ sukurtame oficialiame renginio puslapyje nurodoma, kad renginio metu gali būti girdimi keiksmažodžiai ir provokuojantys dialogai, todėl renginys gali būti netinkamas visoms amžiaus grupėms. Taip pat pateikiamas detalesnis paaiškinimas dėl tėvų atsakomybės: „Tai renginys privačioje įstaigoje, į kurį parduodami bilietai. Manome, kad tėvai ir (arba) globėjai turi teisę priimti sprendimus dėl savo vaikų gerovės. Jei neleidžiate savo vaikams žiūrėti filmo, pažymėto R kategorija, arba žiūrėti TV-MA programos, šis renginys jiems netinkamas. Nepilnamečius turi lydėti vienas iš tėvų arba globėjų.“

Nepaisant to, kad renginio komunikacijoje aiškiai perspėjama, kad renginys nepilnamečiams asmenims ar nenorintiems girdėti provokuojančių tekstų gali būti netinkamas, įrašas vis viena sukėlė didžiulį ažiotažą ir paskatino respublikonus įstatymų leidėjus atkakliau kalbėti apie įstatymo, draudžiančio naudoti federalines lėšas jaunesniems nei 10 metų vaikams skirtai „seksualinio pobūdžio“ medžiagai reklamuoti išleidimą.

Įstatymo projekte seksualiai orientuota medžiaga apibrėžiama kaip „seksualinės veiklos vaizdavimas, aprašymas ar imitavimas, bet koks nepadorus ar gašlus žmogaus lytinių organų vaizdavimas ar aprašymas arba bet kokia tema, susijusi su seksualine orientacija, lytine tapatybe, lyties disforija ar susijusiomis temomis“.