Lietuviškas socialinių tinklų paskyras apskriejo žinia apie 80 jaunų Kanados gydytojų mirtis, kurias esą sukėlė menkai ištirta COVID-19 vakcina, tačiau įsigilinus į pateiktus šių medikų sąrašus akivaizdu, kad su tiesa tokie teiginiai prasilenkia.

Teiginiai

80 jaunų Kanados gydytojų staiga mirė netikėta mirtimi paskiepijus juos nuo COVID-19.

Verdiktas

Nėra jokių įrodymų, kurie leistų tvirtinti, kad 80 Kanados medikų, kurių sąrašą pateikė kitas gydytojas Williamas Makis, būtų mirę dėl COVID-19 vakcinos kaltės. Visų pirma, beveik pusė jų, skirtingai nei teigė W. Makis, nėra jauni, jų amžiaus siekia 55 – 70 metų. Antra, į sąrašą buvo įrašyti ir medikai, mirę nelaimingų atsitikimų, avarijų, intensyvaus sporto metu ar dėl pažengusios stadijos navikų.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose spalio mėnesį pasidalinta fotografija, kurioje patalpinta kelios dešimtys žmonių atvaizdų su jų pavardėmis. Pasak nuotrauka pasidalinusių vartotojų, tai – 80 nuo COVID-19 vakcinos mirusių jaunų Kanados medikų portretai.

Žinutės apie staigias jaunų gydytojų mirtis internetą apskriejo ir kitomis kalbomis. Daugiausia jas skleidė melagienas ir sąmokslo teorijas neretai platinantys portalai, kuriuose nurodoma, kad šio teiginio autorius – Albertos provincijoje, Kanadoje, praktikuojantis gydytojas Williamas Makis. Spalio 15 d. šis vyras Kanados medicinos asociacijai išsiuntė laišką, kuriame prašė peržiūrėti nuo 2020 m. gruodžio, kai prasidėjo medikų skiepijimas nuo COVID-19, ištikusias staigias 80 jaunų gydytojų mirtis. Šis laiškas – ne vienintelis W. Makio bandymas kalbėti šia tema. Tą pačią informaciją jis skleidė ir kitais būdais – socialinį tinklą „Gettr“ bei duodamas interviu.

Būtent „Gettr“ platformoje galima aptikti aukštesnės kokybės nuotraukas su pavardėmis, kuriose išvardyti, pasak jo, jauni dėl COVID-19 vakcinų mirę medikai (archyvuota žinutės kopija ČIA). Visų pirma, pažvelgus į sąrašą matyti, kad į W. Makio sąrašą pateko medikai, kurių amžiaus amplitudė siekia 25 – 69 metus. Patenkančių į amžiaus kategoriją tarp 55 – 70 metų sąraše yra beveik pusė (39), taigi, šie žmonės, nors mirtį tokiame amžiuje galima vadinti ankstyva, vis dėlto, jau nebuvo jauni. Tokiame mirusiųjų apibūdinime galima įžvelgti manipuliaciją, juo labiau, kad socialiniuose tinkluose platinamas medikų sąrašas yra itin žemos kokybės ir jų amžiaus šalia fotografijų neįmanoma įskaityti.

Kitas svarbus faktas yra tas, kad anaiptol ne visų į W. Makio sąrašą patekusių medikų mirtis net teoriškai būtų galima sieti su vakcina nuo COVID-19, o ir oficialiai nė vieno mediko mirties priežastimi nebuvo įvardytos komplikacijos po vakcinacijos.

Pavyzdžiui, sąraše atsidūręs į penktąją dešimtį įžengęs gydytojas iš Vernono Michaelis Mthandazo oficialiai laikomas nuskendusiu. Šių metų liepos 30 d. vyras su sūnumi išsiruošė paplaukioti į upę. Jiems vėsinantis vandenyje upės srovė pagreitėjo ir, nors M. Mthandazo dar spėjo padėti sūnui išlipti į krantą, pats vyras to padaryti jau nebesugebėjo – jį pasigavo upės tėkmė. Gelbėjimo komandos tik po kurio laiko rado vyro kūną keli kilometrai nuo tos vietos, kur jis maudėsi su sūnumi (ČIA).

Kito sąraše atsidūrusio mediko, 51 m. Dr. Kriso Jardono, kurio mirtį W. Makis apibūdina kaip netikėtą, gyvybę iš tiesų pasiglemžė vėžys – ši mirties priežastis nurodoma „Cedars Cancer Foundation“, prie kurio veiklos ginekologas nemažai prisidėjo, internetinėje svetainėje (ČIA). Vėžys 2021 m. vasarį pražudė ir 30-metį Dr. Michaelį Proulx. Portalui „Le Soleil“ duodame interviu jo žmona prisiminė vyro ligos istoriją, kur atskleidžiama, kad M. Proulx netikėtai buvo diagnozuotas vėžys, apėmęs abu plaučius, o pirmuosius simptomus pora pastebėjo 2020 m. pavasarį ir vasarą, kai vyrui staiga pradėjo kristi svoris. Kadangi pirmosios vakcinos nuo COVID-19 tuo metu dar nebuvo išrastos, jos niekaip negalėjo būti susijusios su M. Proulx ligos istorija (ČIA).

Dar trys medikai, atsidūrę sąraše – Dr. Jakub Sawickis, Dr. Stephenas McKenzie ir Dr. Lorne Segall – praktikavo tam pačiam operatoriui, Trillium Health Partners, priklausančiose ligoninėse. Netrukus po jų mirties pasklidus gandams esą jas galėjo sukelti COVID-19 vakcina pats operatorius išplatino pranešimą, paneigiantį šią versiją. „Socialinėje žiniasklaidoje sklandantys gandai yra netiesa. Jų mirtis nesusijusi su COVID-19 vakcina“, – buvo rašoma „Twitter“ žinutėje (ČIA). Šių medikų mirties aplinkybes aiškinosi ir „Reuters“ faktų tikrintojai, konstatavę, kad L. Segallas mirė nuo pažengusio plaučių vėžio, su kuriuo kovojo 4 metus, J. Sawickio žmona pranešė, kad jos vyrui buvo diagnozuotas ketvirtos stadijos skrandžio vėžys, o S. McKenzie, kaip pranešė jo kabinetas, mirtis ištiko dėl sunkios ligos (ČIA).

24 metų medicinos studentė Nelia Scheeres taip pat pateko į W. Maki sąrašą, nors 2021 m. rugpjūtį ji mirė automobilio avarijoje, kai jos vairuojamas automobilis įsirėžė į sunkvežimį (ČIA). Dar vienas medikas, Dr. Richardas Cartieris, žuvo praėjusią vasarą Himalajuose, leisdamasis nuo K2 šlaito. 61 metų vyras buvo patyręs sportininkas ir alpinistas, tačiau tai, kad jo mirtis kalnuose nėra susijusi su vakcina ir greičiausiai ištiko dėl ypatingo nuovargio ar gamtos sąlygų leidžiantis nuo šlaito, rodo ir tai, kad kartu su R. Cartieriu mirė ir kitas jį lydėjęs alpinistas (ČIA).

Jau vien šių atvejų, kai medikų, akivaizdžiai mirusių dėl visai kitų priežasčių, įrašymas į sąrašą, susietą su neva mirtimis nuo vakcinacijos, pakanka, kad sąrašas būtų laikomas klaidingu. Prie to galima pridėti ir faktą, jog daugiau nei pusė jame išvardytų gydytojų nėra jauni, dauguma jų – brandaus vidutinio amžiaus. Be to, nors nurodytas skaičius – 80 – skamba įspūdingai, svarbu pažymėti, kad Kanadoje 2019 m. duomenimis iš viso buvo apie 86 tūkst. praktikuojančių gydytojų (ČIA), todėl neturėtų stebinti tai, kad dalis jų, kaip ir kitų profesijų žmonių, dėl vienokių ar kitokių priežasčių miršta.