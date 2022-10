Pateikė sąrašą neva įrodantį, kad pasaulį valdo indai, tačiau ne visa jame pateikta informacija – teisinga

Socialinių tinklų vartotojai pasidalino įvairių pasaulio korporacijų vadovų ir aukštus postus politikoje užimančių asmenų tautybėmis, tvirtindami esą pasaulį valdo indai. Žinutę įkvėpė faktas, kad šią savaitę naujuoju Didžiosios Britanijos ministru pirmininku tapo indiškų šaknų turintis britas Rishi Sunakas, tačiau ne visa sąraše pateikiama informacija yra teisinga.

Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose pasidalinta 18 punktų sąrašu, kuriame nurodoma, kad didžiųjų pasaulio korporacijų, tokių kaip „Google“, „Microsoft“, „Adobe“, „Novartis“ ir kitų generaliniai direktoriai yra indai arba induizmą išpažįstantys, kaip ir kai kurių valstybių, Jungtinių Amerikos Valstijų, Airijos, Didžiosios Britanijos, aukštas pareigas užimantys valstybės pareigūnai.

Nors didžiosios dalies sąraše išvardytų įmonių generaliniai direktoriai iš tiesų yra indų tautybės asmenys, kai kurie punktai, vis dėlto, neatitinka tikrovės. Pavyzdžiui, įmonės „Mastercard“ generalinis direktorius šiuo metu yra Michaelis Miebachas. Apie tai, kad 2021 m. jis pakeis indų kilmės Ajay Banga viešai buvo pranešta dar 2020 m. Nors informacija apie M. Miebacho tautybę viešai nėra skelbiama, žinoma, kad jis yra baigęs universitetą Pasau universitetą Vokietijoje ir savo „Twitter“ paskyroje yra pasidalijęs žinute, kurioje kalbama apie Vokietijos amerikiečių dienos minėjimą. Šiuo metu M. Miebachas gyvena JAV, Niujorko mieste.

Bendrovės „Reckitt Benckiser“ laikinuoju generaliniu direktoriumi nuo šių metų spalio 1 d. paskirtas Brazilijos verslininkas Nicandro Durante, o anksčiau šias pareigas ėjęs indų kilmės Laxmanas Narasimhanas jau pasitraukė iš posto.

Airijos ministro pirmininko pareigas nuo 2020 m. eina Airijoje gimęs ir augęs Micheális Martinas, nesusijęs su induizmo religija. M. Martinas yra baigęs krikščionišką koledžą, o žurnalo „The Irish Catholic“ žurnalistams yra sakęs, kad krikščionybė jam ir jo šeimai padėjo susitaikyti su dviejų vaikų mirtimi.

Tuo tarpu JAV viceprezidentė Kamala Harris yra amerikietė, kurios motina – indų kilmės, o tėvas – jamaikietis. Ji užaugo šeimoje, kurioje buvo išpažįstamos skirtingos religijos, mama išpažino hinduizmą, o tėvas buvo krikščionis. Vis dėlto, pati viceprezidentė interviu kalbėjusi apie savo tikėjimo kelionę savo identifikavo kaip baptistę.

Vis dėlto, net jei visas socialiniuose tinkluose paskelbtas sąrašas būtų teisingas ir visi jame nurodyti asmenys turėtų sąsajų su Indija tai jokiu būdu nereikštų, kad jiems priklauso didžiųjų korporacijų ir vyriausybių kontrolė. Pirmiausia dėl to, kad be šių įvardytų korporacijų yra daugybė kitų, kurios nepateko į sąrašą ir kuriose svarbius postus užima visai kitų tautybių žmonės, be to, kaip teisingai pastebėjo vienas žinutę pakomentavęs vartotojas, dažniausiai įmonių generaliniai direktoriai yra samdomi darbuotojai, o korporacijų savininkai gali būti visai kiti asmenys.