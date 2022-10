Ne, tai nėra „skiepytų žmonių pandemija“

Tinklaraštyje sapereaude.lt pasirodė publikacija, kurioje teigiama, kad paskiepytieji serga dažniau. Tačiau tokie duomenys yra arba melagingi, arba neteisingai interpretuoti, arba paimti iš nepatikimų šaltinių.

Teiginiai



Sapereaude.lt įraše (ČIA) teigiama, kad a) Oksfordo universiteto tyrime teigiama, jog „praėjus kelioms savaitėms po skiepijimo tikimybė užsikrėsti buvo net 3-4 kartus didesnė nei neskiepytiems asmenims, o vėliau – dar 44 proc. didesnė“; b) „Danijoje atlikto tyrimo metu nustatyta, kad maždaug 39000 slaugos namų gyventojų po skiepijimo 40 % dažniau užsikrėtė, o 330 000 sveikatos priežiūros darbuotojų – 104 % dažniau(abiem atvejais, palyginti su neskiepytaisiais)“; ir c) JAV mažmeninės prekybos tinklo „Walgren“ duomenys rodo, kad „paskiepytiems asmenims po skiepijimo tikimybė užsikrėsti, susirgti ir mirti yra didesnė nei asmenims, kurie dar nebuvo paveikti jokia Covid vakcina“.



Verdiktas



Išvardinti teiginiai remiasi klaidingai interpretuotais tyrimais arba nepatikimais šaltiniais.

Įraše cituojamame Oksfordo universiteto mokslininkų tyrime „Associations of BMI with COVID-19 vaccine uptake, vaccine effectiveness, and risk of severe COVID-19 outcomes after vaccination in England: a population-based cohort study“ buvo tiriamas ne vakcinų efektyvumas, o kūno masės indekso (KMI) santykis ir vakcinų efektyvumas. Tai yra, autorių teigimu, kadangi žmonėms, kurie turi aukštą KMI, gripo skiepai veikia prasčiau, mokslininkai siekė „ištirti ryšį tarp KMI ir COVID-19 vakcinos įsisavinimo, vakcinos veiksmingumo ir sunkių COVID-19 pasekmių po vakcinacijos rizikos“. Mokslininkų teigimu, buvo nustatytas ryšys tarp per mažą ir per didelį KMI turinčių asmenų ir vakcinos efektyvumo bei COVID-19 ligos sunkumo. Taigi straipsnio autorių išvados prieštarauja Sapereaude.lt teiginiui.

Antrame teiginyje rašoma apie Danijoje atliktą tyrimą, tačiau, suradus originalų šaltinį, pasirodo, jog tai yra ne tyrimas, o į pensiją išėjusio pediatro Allan S. Cunningham komentaras straipsniui „Covid-19: WHO says rollout of AstraZeneca vaccine should continue, as Europe divides over safety“, kuriame jis cituoja tyrimą „Vaccine effectiveness after 1st and 2nd dose of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in long-term care facility residents and healthcare workers – a Danish cohort study“, kuris dar nebuvo recenzuotas, todėl jo duomenų interpretuoti dar negalima, nes nėra patikrintas jų patikimumas ir metodologija. Todėl šis teiginys, kuris remiasi A. S. Cunningham nuomone ir nerecenzuotu tyrimu, gali būti laikomas nepagrįstu, kol nėra to paneigiančių duomenų. Sapereaude.lt taip pat niekur neužsimenama, kad straipsnis dar nerecenzuotas, ką paminėti yra būtina.

Trečiame teiginyje remiamasi „Walgren“ prekybos tinklo duomenimis. Juos sunku įvertinti objektyviai, nes naudojami spalio 20 d. duomenys, o oficialiame „Walgren“ tinklalapyje pateikiami naujesni, spalio 26 d., duomenys, kurių rezultatai skiriasi. Taip pat svarbu paminėti, kad Sapereaude.lt įraše kalbama tik apie 7 dienų duomenis – spalio 7-17. Iš savaitės duomenų teigti, jog tai yra „paskiepytųjų pandemija“ nereikėtų, nes tokiems teiginiams reikia kur kas daugiau įrodymų.

Melo detektoriaus komentaras



„Walgren“ duomenys į prieš skiepus nusiteikusių judėjimų dėmesį papuola jau ne pirmą kartą. Dar šių metų birželio mėn. tarptautiniai faktų tikrintojai iš factcheck.org teigė, kad kelių dienų duomenys neįrodo vakcinos neefektyvumo, o taip pat jie dažnai interpretuojami ne vertinant bendrą vaizdą ir tendencijas, o atidžiai pasirinkus tik tas dienas, kurios atitinka dezinformacijos skleidėjų argumentus. Kol kas nėra įrodymų, kurie patvirtintų, jog pasiskiepiję žmonės dažniau užsikrečia COVID-19 nei paskiepytieji.

Šių metų rugsėjį pasirodžiusioje analizėje „COVID-19-Associated Hospitalizations Among Vaccinated and Unvaccinated Adults 18 Years or Older in 13 US States, January 2021 to April 2022“, teigiama, kad nevakcinuoti asmenys į ligoninę dėl sunkesnių ligos formų atsigula net keliais kartais dažniau.

Žurnalo „Nature“ kalbintų mokslininkų teigimu, COVID-19 vakcinos yra laikomos saugiomis ir efektyviomis, padedančiomis apsisaugoti nuo sunkių ligos formų, hospitalizacijos ir mirties, net vaikams. Todėl publikacijoje išsakytus teiginius galima vadinti melagingais ir išimtais iš konteksto.