Sužeistos Kijevo gyventojos nuotrauką išnaudojo Kremliaus propagandai skleisti

Spalio 10 d. Rusijai raketomis atakavus Ukrainos miestus, tarp jų ir Kijevą, socialiniuose tinkluose ir naujienų portaluose pradėtos skelbti atakas išgyvenusių bet sužeistų žmonių nuotraukos. Vieną iš jų, moters tvarsčiu apvyniota galva, nuotrauką panaudojo Kremliui palankūs šaltiniai, tvirtindami, esą moteris iš tiesų nebuvo sužeista, o Vakarų žiniasklaida naujienoms skleisti pasitelkia aktorius.

Teiginiai



Po spalio 10 d. įvykusio Kijevo apšaudymo raketomis nufotografuota moteris su tvarsčiu apvyniota galva iš tiesų nebuvo sužeista, o jos fotografijos ir vaizdo įrašai įrodo, kad Vakarų žiniasklaida meluoja.



Verdiktas



Vaizdo įrašas, kuriame sužeista moteris prašo ją nufotografuoti, kad galėtų fotografiją nusiųsti seseriai Rusijoje nereiškia, kad ši situacija buvo suvaidinta, o moters žaizdos – netikros. Nuotraukose ir vaizdo įraše užfiksuota Kijevo gyventoja Aleksandra Kiseleva nukentėjo spalio 10 d. Rusijai apšaudžius Ukrainos sostinę raketomis. Tuo metu moteris ėjo į slėptuvę, tačiau nespėjus jos pasiekti buvo sužeista. Žurnalistams ji sakė turinti seserį Rusijoje, kuri netiki šalies vykdomais žiaurumais Ukrainoje, todėl norėtų jai nusiųsti fotografiją, kurioje matytųsi jos A. Kiselevos žaizdos.



Melo detektoriaus komentaras



Lietuviškų socialinio tinklo „Facebook“ paskyrų neaplenkė Rusijos paskleistos žinutės apie tai, kad po spalio 10 d. įvykusių raketų antskrydžių Kijeve nufotografuoti žmonės iš tiesų nebuvo sužeisti, tai esą tebuvo nusamdyti aktoriai, kuriuos Vakarų žiniasklaida pasitelkė, norėdama apšmeižti Rusiją.

Vienoje tokioje žinutėje socialinio tinklo vartotoja pasidalino moters nuotrauka ir trumpu vaizdo įrašu, kuriame girdėti, kaip ji sako: „Nufotografuokite mane. Andrejau Andrejevičiau, girdite? Aš dabar nusifotografuosiu ir nusiųsiu seseriai į Rusiją“. Šios trumpos vaizdo iškarpos ja pasidalinusiems asmenims pakako ironiškai teigti, kad Kijevo gyventojai po raketų atakų iš tikrųjų nebuvo sužeisti, o nuotraukose ir įrašuose užfiksuotas savotiškas Vakarų žiniasklaidos vaidinimas.

Prieš pasirodydamos lietuviškose socialinių tinklų paskyrose šios žinutės pirmiausia buvo išplatintos Rusijos auditorijai. Pavyzdžiui, spalio 12 d. tais pačiais vaizdais pasidalino „žymia nepriklausoma analitike ir žiniasklaidos eksperte, tyrėja, ruse“ save įvardijanti Maria Dubovikova. „Twitter“ paskyroje ji pasidalino ta pačią citata iš vaizdo įrašo ir pridūrė, kad taip Vakarų žiniasklaida „gamina“ dramatiškas nuotraukas.

Vėliau žinutę pasigavo ir Rusijos Federacijos nuolatinio atstovo Jungtinėse Tautose pirmasis pavaduotojas Dmitrijus Polianskis, padėkojęs M. Dubovikovai už tai, kad ši neva atskleidė Vakarų kuriamą propagandą. Šiuo metu abi šios žinutės „Twitter“ platformoje pažymėtos, kaip pažeidžiančios „Twitter“ taisykles dėl melagingos informacijos platinimo.

Dėl neva melagingų fotografijų skleidimo buvo užsipultas ir Prancūzijos naujienų portalas ir laikraštis „Liberation“, panaudojęs minėtos moters nuotrauką tituliniame laikraščio puslapyje. Dėl šios priežasties portale spalio 13 d. publikuotas išsamus tyrimas, kurio autoriai įrodė, jog fotografijose ir vaizdo įraše užfiksuotos moters žaizdos yra tikros.

Vaizdo įrašas, kuriame moteris prašosi būti nufotografuojama, buvo patalpintas rusiškai kalbantiems Vokietijos gyventojams skirtame televizijos kanale „Ost West“, kuris, pasak įvairių šaltinių, neplatina Kremliaus propagandos, nors Rusijai palankūs asmenys įrašą ir panaudojo šiems tikslams. Tą pačią moterį tvarsčiu apvyniota galva nufotografavo ukrainietis fotografas Efrem Lukatsky, dirbantis amerikiečių naujienų agentūroje AP.

„Liberation“ apklausė žurnalistą, kuris pripažino padaręs dėmesio centre atsidūrusią nuotrauką ir nufilmavęs vaizdo įrašą. Jis taip pat paminėjo, kad moteris ėjo kartu su vyru Andreju Andrejevičiu. „Jie buvo sužeisti dūžtančio stiklo nuolaužomis, nes nuolaužos pasklido šimtus metrų aplink. Buvo daug sužeistųjų ir kelios mirtys. Visa tai nufilmavau“, – žurnalistam pasakojo E. Lukatskis, apgailestaudamas, kad Rusijoje žurnalistika nėra tikra žurnalistika, o tik propaganda.

Portalui „Vgorode Kyiv“ pavyko surasti nuotraukose įamžintą moterį, įvardijamą, kaip vieną iš sužeistųjų per Rusijos atakas Kijive spalio 10 d. (iš viso tą dieną per atakas žuvo 6 žmonės, o 51 buvo sužeistas). Ši moteris – Kijevo gyventoja Aleksandra Kiseleva – buvo sužeista bėgdama link slėptuvės per raketų atakas. Jai padėjo netrukus į sprogimo vietą atvykęs 19-metis savanoris Aleksandras, sutvarstęs žaizdas ir perdavęs moterį medikams.

Žurnalistams A. Kiseleva pasakojo turinti seserį Rusijoje ir norinti, kad ši nusifotografuotų šalia jos, randuotos ir sužalotos. Pasak jos, sesuo netiki, kad Rusija yra teroristinė valstybė ir, nors žinojo apie tai, kas įvyko, Aleksandrai niekada nepaskambino.